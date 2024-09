Doveo sam smrtonosni virus na Balkan i evo šta se desilo

Kinezi blago rečeno luduju ovih dana širom domovine, strahujući da se ne zagrcnu na pljuvačku i blagim nakašljajem pošalju sebe i svoje bližnje u kaveze karantina gde će ih partijski službenici čike u belim mantilima i HazMat odelima evaluirati a možda i „penzionisati“.

Njihova mladež našla je mnoštvo kreativnih načina da se udubi u temu koronavirusa COVID-19, a jedan od njih doneo je fine prihode ni krivom ni dužnom razvojnom timu Ndemic Creations, tvorcima simulacije pandemije Plague Inc. Prva verzija ove igre nastala je još 2012. godine i od tada sa svakim ptičijim/svinjskim/nosoroškim gripom, virusom zapadnog Nila, 0.25l pivo-virusom ili aktuelnim koronavirusom iznova dobija injekcije popularnosti.

Dotična igra nas stavlja u ulogu proizvoljne smrtonosne boleštine koja za cilj ima brisanje čovečanstva sa lica zemlje. Od proste bakterijske ili virusne infekcije, vi ste kao mikro-gamad dužni da evoluirate, prilagođavate se okruženju i ušunjavate se u živote miliona ljudi dovoljno neprimetno da bi vas SZO smatrala benignim sve dok ne bude prekasno za ikakvu reakciju.

Igru ne bi trebalo shvatiti preozbiljno, jer pored oboljenja ona istražuje i mogućnosti globalne zaraze lažnim vestima, anti-vakserima, vampirima, previše kvalitetnim životom, nihilizmom ili pak dedamrazovskim crvom koji širi osećaj sreće i blagostanja.

Ponajviše je ne bi trebalo shvatiti preozbiljno zato što Srbiju prikazuje kao lidere u regionu:

Ipak, kako to obično biva u zemljama u kojima prosveta stopostotno ispira mozak, naši mladi kineski prijatelji u ovoj igri pokušali su da pronađu makar pseudo-informacije o onome što se dešava u njihovoj zemlji i da razonodom dođu do nekakve projekcije dešavanja na globalnom nivou. Uprkos vrećama novca koje su se niodakle pojavile na njihovim računima, sami kreatori igre Plague Inc. prilično su užasnuti razvojem dešavanja i uveliko objašnjavaju da, citiram, „iako igra jeste postavljena sa hiperrealističnim parametrima, definitivno nije sredstvo informisanja, ljudi nemojte to raditi molimo vas blam nas je“.

Ali hoćemo, žao mi je, hoćemo to i te kako raditi jer je Plague Inc. u biti suludo zabavna sprdnjica i zato od ovog momenta logika prestaje a počinju globalne eksplozivne dijareje.

Pre nego što se upustimo u pandemijsku avanturu, napominjem da je Plague Inc. idealna igra za sve nas pripadnike naroda sklonom ubeđenju da sve zna najbolje i da bi sve uradio najbolje, samo da prilika padne sa neba pravo nama na grudi, uz ako je moguće nula arčenja motike. Zato morate razumeti i moju početnu premisu – COVID-19 je naivan i dosadan virus koji svoj potencijal baca zavrat. Moj virus će biti bolji, luđi i prepredeniji. Za početak, umesto koronavirusa rodiće se kao bakteriološka infekcija i imaće daleko više kul ime: WUHAN-X.

Žurka može da počne

Od nultog pacijenta u prestonici provincije Hubei pratićemo ne samo koliko je vremena potrebno virusu WUHAN-X da stigne do Balkana, već i kakve će biti reakcije ovdašnjih vlasti (duboki uzdah).

Dakle, maleni WUHAN-X svoj život započinje kao bakterijica koja može evoluirati u raznim pravcima, što je u teoriji čini zeznutijom za mapiranje genoma, a možda i nemam pojma šta pričam jer da sam infektolog ne bih sada ovo pisao nego bih negde vozio svoju jahtu. Infekcija ima slične simptome kao COVID-19, udara umereno i podmuklo na disajni, ali za razliku od COVID-a 19 u početku ipak štedi crevni sistem. Ovo smatram logičnim potezom, jer ako odmah odvrnemo fontanu na svim telesnim šupljinama zdravstveni radnici će brže shvatiti da nešto ozbiljno nije u redu.

To nipošto ne želimo i zato je sa simptomima poželjno taktizirati. Kako vreme odmiče a Vuhanđani kašlju, tako WUHAN-X dobija „evolutivne poene“ koje valja ulagati u suptilne metode prenošenja:

Budući da po mrežama bivamo bombardovani silnim „zašto se čudite“ snimcima sa kineskih pijaca (u Kini, ne u blokovima), gde se kao specijalitet može videti kereća glava pohovana u blatu i pišaćki, moj stereotipima ophrvljen um zaključio je da polazna tačka zaraze moraju biti pacovi i insekti, a potom i domaće životinje, sve do vode i kanalizacije.



Kada krene masovnije šmrktanje i kijanje, WUHAN-X evoluira i počinje da se širi vazduhom. Ovakva hronologija obezbeđuje trenutnu pokrivenost kako u ruralnim delovima Kine tako i u megalopolisima:

Do ovog momenta nisam obraćao previše pažnju na klimatske uslove u kojima zaraza može da se krčka. Prijala joj je upravo dominantna klima i vlažnost vazduha u Kini, sa tendencijom širenja ka zapadu, ali Balkan je tu kudikamo „tvrđi“ i suvlji, sa jačim zimama od onih u Hubei provinciji, ako se ovo napolju može nazvati zimom to jest.



Kod zaraznosti je, pored klime i metode prenošenja, najrelevantnije kretanje populacije gde u priču ulaze aerodromi. Tako se uprkos neprilagođenosti klimi, zahvaljujući jednom jedinom avionu, WUHAN-X raširio Velikom Britanijom i Zapadnom Evropom uopšte. Njima to nije predstavljalo veći problem jer su razvijene zemlje, a da biste vašu boleštinu negovali u razvijenim zemljama morate joj dodeliti veću otpornost na antibiotike.

S tim u vezi, u komičnoj igri ironije na Balkanu još uvek nije bilo nikakvih problema:

Život je bio dobar u Srbiji i regionu, ako uzmemo u obzir da se od WUHAN-a X u svetu uveliko umiralo. Dok su se Britanci još držali nekako, daljom evolucijom učinio sam bakteriju otpornom na hladnoću i time praktično ubio ceo Sibir. Zbog vlage je Južna Amerika odavno bila ćao doviđenja, Severna je kašljala na obe obale, a kada je dovoljam procenat svetske populacije bio zaraženm došlo je vreme za krešendo, te odvrnuh gore spomenute fontane i potopih planetu u prolivu i otkazanim bubrezima.

Nažalost, taman kada sam se ponadao da će naslov ovog teksta biti „Srbija bi preživela smrtonosnu pandemiju“ neki slinavi turski kamiondžija je morao da pređe Preševo-Tabanovce i u roku od dva meseca zemlje Balkana brojale su dvadeset i kusur miliona zaraženih i preko hiljadu i po mrtvih.

Kako je život zbilja jedna velika komedija, baš u tom trenutku otvorio sam detaljan prikaz reakcije određenih zemalja, konkretno Balkana, i saznao kako se naše hrabre vođe bore protiv ove pošasti:

Posle proliva treba ruke prati, nemoj da te na to opominje video igra

Država je bukvalno podelila narodu sapun, a nakon formiranja 18 radnih grupa za procenu opasnosti (ovo sam izmislio, mada realno nisam) iz budžeta je Torlaku obezbeđeno velikodušnih 500 dolara za borbu protiv proklete megakuge.

Nakon par meseci i oko 118.000 mrtvih, zemlje Balkana su došle na genijalnu ideju da zatvore svoje granice:

„Piše gore u krolu vesti, na’ači smo“

Ovo je bila završnica. Dok su milioni nestajali na dnevnoj bazi, ono što je preostalo od svetskih sila očajnički je tražilo lek. U suludo neverovatnom obrtu potpomognutom mojom arogancijom, WUHAN-X je počeo da posrće.



Cilj igre jeste da pobijete sve što ide na dve noge i idealizuje fakultetske diplome i to može biti zabavno, ali kada se čovečanstvo sabere i reši da uzvrati udarac, evolutivnih poena više nema, vaša boleština se bori sa vremenom, teže se adaptira, a genom kad-tad biva mapiran.

Dok sam brojao opustošene zemlje nisam bio svestan činjenice da se nauka nije predala. Štaviše, mislio sam da je ovo poslednji ekser udaren u kovčeg:

Budimo realni, ako je Norveška zapala u anarhiju to bi trebalo da je kraj?

Ipak, nije. Sa tugom u srcu, posmatrao sam suzbijanje WUHAN-a X. Čovečanstvo je pretrpelo nemerljive gubitke, ali u situaciji potpuno obrnutoj od one u „Ratu svetova“, najmanji mogući organizam je postao najveća moguća pretnja, a poražen je od strane kolektivnog diva koji u datom trenutku nije trebalo da uopšte postoji – nauke. Čak se i Balkan nakon tri miliona mrtvih uozbiljio:

Koliko vidim ješćemo jedni druge, ali naši smo, šta sad

Dok se lek naširoko deli preostalim ljudima, ja razmišljam gde sam pogrešio: Da li je Kina loš teren za Nultog pacijenta zato što je očekivan teren? Da li je trebalo izabrati zemlju sa najprometnijim dnevnim avio-saobraćajem? Da li sam svoju boleštinu prebrzo učinio otpornom na mapiranje? Možda je to trebalo ostaviti za veliki obrt na kraju? Udariti jače na Ekvator a ne na izolovani Sibir?

Samo sam želeo kvalitetniji virus za ovu lepu planetu, samo toliko, a ne ovaj COVID-19 koji zanemaruje potencijal uništavanja pluća da bi u prvoj fazi izmućkao creva. To je toliko nepotrebno teatralno da sam apsolutno ubeđen da taj virus veštački postoji da bi Kinezima bar na mesec dana preselo dominiranje na tržištu (jeftinih) pametnih telefona.

Šta god da je u pitanju, budite sigurni da bi ova „krstata gora“ u kojoj živimo bar neko vreme bila zaštićena, sve dok proizvoljni Selim ne pređe granicu u svojoj Skaniji, a onda neće biti vajde ni od belog luka ni od energetskih čvorišta na Rtnju.

Osim ako ih u lagumima Torlaka ne preteknemo, sve njih, i Selima u Skaniji i SZO koja zapravo pokušava da obogalji kinesku ekonomiju, sve. Za to će nam biti potrebno nešto novo i svakako divlje. Šaljem ovaj tekst i idem sve da ih pobijem.

Nultog pacijenta smestiću u Temerin.

Bože oprosti mi.