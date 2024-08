Dr Kon viđen u vračarskom kafiću iz dva ugla

Pre neku noć, tačnije poslednjeg dana policijskog časa, negde iz mog bloka se čula žustra, i zašto ne reći, živopisna rasprava grupe mladih (muških) ljudi, kao što je i inače često sčučaj kada je lepo vreme i otvoreni su prozori pa se po komšiluku lako raznose lake note i teške teme kojih se omladina dohvati.



Dotična rasprava je veoma verovatno bila dezinfikovana obilnom količinom alkohola, ali je iz istog razloga delovala dosta zapaljivo, jer vodila se o tome da li je vanredno stanje opravdano, da li je virus istina ili ništa nije istina to što kažu, sve u svemu standardna razbibriga, naročito ovih dana. Da bude jasno, nivo argumentacije je bio uglavnom „brate ja ti kažem“ i „šta jedeš govna“, dakle ne baš odbrana disertacije ali definitivno civilizovanije nego u skupštini.

Ali, u jednom trenutku je rasprava brzo eskalirala u povike kako „ona Jevrejčina opet laže i hoće bre da nam uvali vakcinu od njegovih Jevreja“. Tu sam već uradio komšijski ekvivalent menjanja kanala i zatvorio prozore jer jebiga, i moje uši imaju neke limite, iako se Slejer ne bi složio. Jer, nažalost, ovo nije prvi put da sam čuo tako nešto direktno na ulici, ispred Maksija ili u bašti kafića.

Nadam se da je dr Kon, kada je za vikend snimljen kako opušteno sedi u kafiću u Beogradu, razgovarao o nekim vedrijim temama. Nažalost, komentatori na društvenim mrežama nisu bili u vedrom fazonu i skoro svi su jedva dočekali da popljuju doktora kao licemera ili nešto još gore, što se može videti ako se usudite da kliknete bilo gde gde je ova fotografija šerovana.

https://twitter.com/IrenaGrahovac/status/1259211355128807424/photo/1

I bez ovog kačenja direktno na puls „naroda“ smo mogli zaključiti da dr Predrag Kon nije baš osoba koja uživa poverenje i popularnost. Štaviše, delovalo je kao da mu je dodeljena uloga „lošeg policajca“ u igrokazima vlasti u kojima je struka pre svega služila da pruži auru kredibiliteta za neke odluke koje bi vlast ionako donela.

Dok je dr Kisić-Tepavčević bila tu neka vrsta katalizatora za prikrivenu mizoginiju i delovala kao da pravi prve korake za svoju buduću političku karijeru, a dr Nestorović preuzeo ulogu dvorske lude koja će da govori stvari koje se narodu sviđaju, a ili nemaju veze s životom ili su previše tačne da bi ih iko uzeo za ozbiljno, čime je dodatno sludeo već sluđeni narod, dr Kon je govorio stvari koje ljudi ne žele da čuju ali koje su delovale sto posto na liniji „struke“, bez živopisnih začina kao što su Kisićkini lapsusi zbog kojih bi trebalo da vrati diplomu i Nestorovićevih somnabulija zbog kojih bi trebalo da bude isključen iz javnog života.

Razlog neomiljenosti dr Kona u određenom delu javnosti ima veze i sa naručivanjem, kako se ispostavilo, nepotrebnih vakcina protiv gripa 2009, što je inače nešto što bi uradio svaki ozbiljan epidemiolog u tadašnjoj situaciji, kada se nije znalo šta će biti s tim gripom, a preporuke SZO su bile takve da očekujemo pandemiju. Ali ko se još seća tih sitnih detalja kao što su kontekst i okolnosti, a i taj ko se seća lako može da kaže da je to teorija zavere, jer dokazi su prevaziđena stvar.

I naravno, za kraj, ma koliko bežali od toga, ne treba zaboraviti da je dr Kon Jevrejin i da se stavovi prema Jevrejima kod nekih ljudi nisu značajno promenili još od doba rimskog carstva, iako se o tome ne govori u medijima ni „javnosti“. Najrazličitiji sagovornici s kojima sam tokom života pričao na najrazličitije teme su iznenađujuće često umeli da skliznu u antisemitizam, najčešće u onom najbazičnijem fazonu „ma oni ti se svi drže zajedno, nisu džabe Jevreji to što jesu“, što je sve samo debilno i relativno bezopasno, dok ne dođe na vlast neko ko želi da to malo podrobnije ispita jer zna da će imati prećutnu podršku tihe većine.

Blagonaklonom gledanju na dr Kona ne pomaže ni to što se vlast prilično, da izvinete, posrala po njemu time što je ovako naglo proglasila „pobedu“ nad virusom, i što to više liči, kao što je neko na tviteru primetio, na seriju za koju je ponestalo para pa je naprasno otkazana. I Kon takođe deluje kao da sebi malo skače u usta izjavama kako je sve sada ok, trideset puta manja šansa da se zarazimo, nema šanse da se vrate ovako restriktivne mere (ali pre svega zato što bi privreda propala, ne zato što su loše ili što nam neće trebati ponovo) i naravno, time što sada izađe u kafić.

I onda ga slikaju i naprave od toga skandalčić, jer iz ugla u kome ga prikazuje ta fotografija, dr Kon je stvarno neko ko deluje licemerno, ko ne radi za dobro “ovog napaćenog naroda” nego gleda samo svoju guzicu. Ali, srećom, tu je i druga fotografija, iz drugog ugla, koja pokazuje da nije sve baš tako.

Ali, čak i bez ovog drugog ugla, moram da se zapitam – i to kao neko ko se još uvek pridržava distanciranja i rada u kući, jer sam tako u mogućnosti a i jer mislim da treba sačekati još dve-tri nedelje da vidimo da li će sve stvarno biti ok – u čemu je tačno bio problem?

„Struka“ i Kon lično su rekli da je ok izaći i družiti se uz poštovanje mera distanciranja, kafići su zvanično otvoreni, sve je krenulo. Dakle, ako je sve to ok, ok je i da glavni epidemiolog izađe u kafić, ukoliko poštuje mere o kojima sam priča. To što „deluje“ kao da sada vrti drugu priču, ne znači i da to nema smisla, jer okolnosti su se promenile. Jedino ako mislite da nas sada laže, ali ako je tako, onda bi po toj logici trebalo da sedite kod kuće i dalje i čuvate se. A kafići i ulice i parkovi i kontejneri su bili puni za vikend, tako da ne vidim da vas nešto mnogo sedi kod kuće. Ni približno onoliko koliko pljuje dr Kona što je seo u kafić.

Problem je izgleda nastao dobrim delom zbog toga što na fotografiji ne deluje kao da Kon poštuje mere o kojima sam priča. To je donekle razumljiv, ali meni je teško razumljivo kako je mali broj ljudi kojima je palo na pamet da razmisle o uglu iz koga je slikana fotografija, iz kojeg ne može da se proceni “dubina” tj. daljina između dr Kona i sagovornika (ima je) i to da li su okolni stolovi prazni (a jesu). I kako to što je maska skinuta uopšte nije protiv “mera”, jer kada sedneš u kafić ok je da spustiš masku (tako kažu preporuke za ugostiteljske objekte).

Najveći problem kod ove cele priče je to koliko smo spremno dočekali razlog da pljujemo dr Kona. I to je nešto o čemu bi trebalo da se zamislimo kao društvo. Jesmo istraumirani ovime što se događalo prethodnih meseci, i to je donekle razumljivo, ali ako nekome još treba dokaz da kolektivne traume dovode do toga da na površinu ispliva talog predrasuda i opasnih pravaca razmišljanja, neka ne gleda dalje od komentara na fotografiju dr Kona u kafiću. A neka pogleda i njegov odgovor, nema tu mnogo šta dalje da se doda, iz bilo kog ugla.

“OBAVEŠTENJE ZA PAPARAZZE: Svaki dan ću biti u jednom od kafića na Dorćolu uz poštovanje svih mera. Pripremite aparate tako da se stekne LAŽNI UTISAK nepoštovanja mera. STOP COVID 19! VRAĆAJMO SE U ŽIVOT UZ MERE! OČEKUJMO NOVI TALAS NA JESEN”, napisao je Kon.