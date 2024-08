Dreg kraljice pričaju o tome kako da se ponašate prema njima

Ovaj tekst je originalno objavljen na VICE US.

Dreg kraljice ulažu dosta truda kako bi publici pružile dobru zabavu – navlačeći više slojeva odeće i šminke, sve u svojstvu kreiranja specifične ličnosti. Ali uz sve plesne nastupe i oštar humor dolazi i do stvaranja prevelikog broja zabluda o tome šta je dreg kraljica i kako bi ljudi trebalo prema njima da se odnose



U ovoj epozodi How to Treat X, razgovaramo sa Ajom, Či Či Devejn i Torgi Tor o dopuštenim i zabranjenim stvarima u dreg svetu, poput držanja ruku uz sebe, davanja napojnica, ostavljanja telefona i pitanja za dozvolu pre nego što napravite selfi.

