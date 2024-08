Drejk je objavio video za „I’m Upset“ i najavio izlazak albuma „Scorpion“

Prvobitno objavljeno na Noisey.



Za one koji se ne sećaju, Drejka je skoro Pusha – T spalio diss trakom pod nazivom „The Story of Adidion“ i vrlo kontraverznim kaver artom koji je išao uz to. Da budem iskren sa vama: mislio sam da je Drejkova karijera završena. Gotova. Svirepo ubijena.

Videos by VICE

Međutim, uprkos svemu, Drejk je odlučio da nastavi ciklus promocije predstojećeg albuma „Scorpion“! Danas je objavio video za pesmu „I’m Upset“, koja se dešava za vreme „Degrasi“ proslave mature, što je škola u istoimenoj seriji u kojoj je Drejk glumio kao tinejdžer. Što je slatko! Lep pokušaj da nas ubedi da zaboravimo one besmrtne reči „You are hiding a child“. Zamalo da uspe.

Pogledajte video ispod:

Drejk je takođe najavio da će „Scorpion“, koji prati prošlogodišnji „More Life“, biti objavljen 29. juna. Na albumu će biti i „Nice For That“, stvar koja se i dalje jebeno vrti. I kida.

Poslušajte tu pesmu ovde.