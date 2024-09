Dvadeset sedam znakova da imate moralnu obavezu da gledate „Crazy Rich Asians“

Prvobitno objavljeno na Broadly.

Crazy Rich Asians je imao premijeru ove nedelje, a za romantičnu komediju koja bi olako mogla da se odbaci kao „ženski film“, očekivanja od njega su monumentalna. To je zato što je to prvi visokobudžetni film sa isključivo azijskom i azijsko-američkom glumačkom postavom sa savremenom radnjom još od The Joy Luck Club koji je izašao pre 25 godina. Naravno, proglašen je velikim kulturološkim momentom još pre nego što je stigao u bioskope.

Nijedan film ne može (niti treba da oseti pritisak da pokuša) da dočara iskustvo svih Azijaca — ali Crazy Rich Asians se i dalje predstavlja kao zlatna karta koja bi mogla da ubedi naše bele holivudske gospodare da našu priču vredi pričati! Toliko se govorilo o ovom azijskom filmu, njegovoj azijskoj glumačkoj postavi, i našoj azijskoj budućnosti da je skoro pa užasna ideja određivati vrednost zastupanja čitave jedne populacije uspehom jednog jedinog filma. Ali pošto je svet užasno mesto puno užasnih ljudi, tako mu je to.

Dakle, jeste, trošiću novac na ovaj film u nadi da će to pomoći da Azijci dobiju više poslova u većinski ubedljivo belačkoj industriji zabave. I iskreno, i vi bi trebalo — naročito ako ste ikad pokušali da se hvalite činjenicom da “cenite” azijsku kulturu ili ste ikad širili štetne stereotipe o Azijcima. Inspirisana legendarnim tvitom Lene Vejt, odlučila sam da stavim do znanja ljudima koji su ikad pokušali da mi se useru u život azijskim fetišom da mogu da pokušaju da se iskupe tako što će finansirati moje gledanje Crazy Rich Asians. Ali zašto se zaustaviti samo na tome?

Apsolutno morate da kupite karte za Crazy Rich Asians prosto iz poštovanja prema našoj kulturi ukoliko niste Azijac, ali ste:

Uradili tetovažu na bilo kom azijskom jeziku Izlazili samo sa Azijkama (vaš „tip?“ to je fetiš!) Tražili od devojke Azijke da se oblači kao školarka Nosili štapiće za jelo u kosi Nosili nón lá u bilo kom okruženju koje nije azijska farma Nosili kipao, kimono ili neku drugu tradicionalnu azijsku odeću — naročito za matursko veče Podsmevali se azijskim drugarima iz odeljenja/kolegama zbog njihove „smrdljive“ hrane Rekli da je kimči odvratan Širili zli mit da je MSG štetan po vas Nosili bilo kakav kostim inspirisan gejšama za Noć veštica Pitali Azijca „odakle je stvarno“ Rekli Azijki da liči na Lusi Lu Rekli Azijcu da liči na Džekija Čena Očekivali od svakog Azijca da bude ekspert za anime — ili još gore, pretpostavili da zna da crta anime Oslovili Amerikanca azijatskog porekla sa „imigrant“ Nepotrebno koristili opis „azijski“ da biste opisali nečiji izgled, kao „tvoja prelepa azijska kosa“ ili „tvoja uska azijska pica“ Zbijali šale ili se smejali šalama o tome kako Azijcima dobro ide matematika Zbijali šale ili se smejali šalama o tome kako Azijci jedu pse Zbijali šale ili se smejali šalama o tome kako Azijci imaju male penise Zbijali šale ili se smejali šalama o tome kako azijski jezici zvuče kao “čing čong” Zbijali šale ili se smejali šalama o tome kako svi Azijci izgledaju isto Stavljali „stop Azijcima“ u vaš dejting profil Stavljali „ložim se na Azijce“ u vaš dejting profil Voleli onu pesmu od Weezer o polu-Japankama Voleli onu pesmu od Weezer o maloletnom fanu iz Japana Samo voleli Weezer Voleli Marka Voberga uprkos činjenici da je izvršio zločin iz mržnje prema dvojici Azijaca 1988. godine

Štaviše, svi treba da kupite jednu kartu za Lude bogate Azijce za svaku kartu koju ste ikad kupili za neki film Marka Volberga. A onda da kupite još jednu.