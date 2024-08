Ekipa “Igre prestola” je navodno provela 55 dana snimajući jednu scenu bitke

Tekst je prvobitno objavljen na VICE US.

Ekipa “Igre prestola” daje sve od sebe kako bi fanovima pružila sjajnu finalnu sezonu bez spojlera. Navodno se snimaju mnogobrojne alternativne završnice i glumcima se daju snimci na slušalicama umesto scenarija. Ali sada izgleda imamo još jedan dokaz koji nam govori da nećemo dobiti nove epizode sve do 2019: navodno su proveli 55 dana snimajući jednu scenu bitke, prenose Watchers on the Wall.

Kako navodi sajt fanova “Igre prestola”, pomoćnik režisera Džonatan Kvinlan je dopustio da informacija procuri preko posta na Instagramu koji je kasnije obrisao. Objavio je fotografiju u kojoj se zahvaljuje ekipi koja je provela 55 dana snimajući jednu scenu borbe.

“Kada desetine miliona ljudi širom sveta bude gledalo ovu epizodu godinu dana kasnije, neće imati predstavu koliko ste naporno radili”, napisao je. “Neće ih biti briga koliko ste umorni bili ili koliko je bilo naporno raditi vaš posao na temperaturama ispod nule. Shvatiće jedino da gledaju nešto što nikada ranije nije urađeno.”

https://twitter.com/Ar_GOT0/status/982658206429216768?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fthemuse.jezebel.com%2Fajax%2Finset%2Fiframe%3Fid%3Dtwitter-982658206429216768%26autosize%3D1

Prema pisanju sajta Indiewire, jedina scena koja može da parira ovoj, odigrala se u šestoj sezoni, u tzv. “Bici kopiladi” koja je snimana više od 25 dana – što je ništa u poređenju sa dva meseca koliko je trajalo poslednje snimanje. I kako Kvinlan kaže, sav trud i vreme ekipe su se isplatili.

“Nikada više nećete videti ovako nešto”, napisao je na Instagramu.

Nije sigurno šta se dešava u toj ogromnoj tuči, ali se pretpostavlja da je to razlog zbog koje su većini glumačke ekipe zasuzile oči nakon poslednjeg iščitavanja. Samo smo srećni što ovog puta niko nije morao da zove vatrogasce.