Ekskluzivno: bjuti blogerka odgovara na izbacivanje iz L’Oreal reklame zbog akni

Kadeeja Khan, dvadesetjednogodišnja blogerka je prošle nedelje bez reči izbačena iz snimanja reklame za L’Oreal nakon što joj je rečeno da taj kozmetički brend “ne može da radi sa ljudima koji imaju problematičnu kožu”. L’Oreal se naknadno izvinio i ceo problem svalio na lošu komunikaciju sa agencijom za modele. Naravno, to je dovelo do opšteg besa; napisani su tekstovi i usledila je lavina komentara. Kadeeja se prvo osećala poniženo i potpuno obeshrabreno. Ali sada su se stvari promenile. Nakon podrške koju je dobila, Kadeeja je podelila poruku za sve koji su naterani da se osećaju kao da nisu dovoljno dobri.





– Imala sam lošu kožu otkad sam napunila 12 godina. Pokušala sam da je prekrijem puderom, ali su me zbog toga maltretirali u školi. Nisam umela da se našminkam da spasem sebi život. Bilo je jako sramotno, ali ja sam bila očajna i nisam marila za to.

Počela sam da blogujem kada sam napunila 19 godina. Objavljivala sam fotografije i tutorijale za šminkanje. U početku sam svaku sliku fotošopirala maksimalno. Imala sam toliko šminke da nisi mogao da me prepoznaš. To nisam bila ja. Kada sam napunila 21. konačno sam skupila hrabrost da prestanem sa fotošopom i dozvolim ljudima da me vide bez šminke.

Reakcije su bile različite; dobila sam mnogo podrške. Ali bilo je i mnogo negativnih komentara. Nisam mogla to da podnesem pa sam se vratila fotošopu. Onda su stigli komentari od ljudi koji su primetili da ponovo editujem slike i bili su razočarani jer sam ih inspirisala da i oni budu samouvereni. Na kraju sam potpuno odbacila editovanje i pokazala moju kožu još jednom.

Bilo je potrebno mnogo vremena, ali sada se konačno osećam lepo, posebno kada ne nosim šminku. Osećam se kao da sada nosim određenu odgovornost. Mnogo ljudi se ugleda na mene. Svi smo prirodno lepi; samo treba to da shvatimo.

Smešno mi je sada, ali kada pogledam unazad, stalno sam bežala sa časova jer nisam mogla da podnesem maltretiranje. Da sada mogu da budem glas za tu devojčicu bilo bi mi mnogo lakše. Zato, kada mi se ljudi jave na netu sa njihovim pričama o maltretiranju zbog loše kože, ja im uvek odgovorim i kažem da treba da budu ono što jesu. Kažem im ono što bih želela da je neko meni rekao dok sam bila mlađa. Jako sam srećna što sada ja to mogu da učinim za druge ljude.

Ako pogledate bilo koji bilbord ili reklamu, videćete samo modele sa čistom kožom. Niko ne prikazuje šta je ispod šminke i fotošopa. To nije realnost. Nemaju sve žene savršenu kožu i teško je, jer ne možemo da se poistovetimo sa takvim prezentacijama. Bilo bi lakše da su prikazane i žene sa drugačijom kožom.

Cela stvar sa L’Oréalom me je stvarno pogodila. Osećala sam se kao da je sve za šta sam radila isčezlo. Osećala sam se užasno. Iako su se izvinili, osećam da su samo pokušavali da smanje štetu, rekli su da je to bila samo greška i da su dobar brend, što mogu da razumem. Ali ono što su mi napisali se ne može promeniti; zbog njih sam se osećala kao đubre.

Moj savet ljudima je da ne dozvole da im ovakvi brendovi srozaju samopouzdanje. Neka takve poruke uđu na jedno i izađu na drugo uvo. Tako sam ja na kraju uradila. Nastaviću da se bavim mojim poslom i da širim pozitivne poruke. Ovo me neće zaustaviti, samo mi je postalo jasno da ne smeš da dozvoliš sebi da te ovakve stvari spreče u ostvarenju sna.