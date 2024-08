Ekspertski savet šta da radite sa slabom seksualnom željom

Članak je prvobitno objavljen na VICE US.



Česta pritužba sa kojom se suočavaju parovi jeste neusklađenost njihove požude: jedna osoba želi da se povataju, dok druga ne može kod sebe da prizove interesovanje. Za mnoge bi manjak libida mogao da bude biološke prirode, jer naša seksualna želja prirodno opada kako starimo. Studije pokazuju da proizvodnja testosterona kod muškarca opada za oko dva odsto svake godine. S druge strane, kod žena menopauza značajno ograničava proizvodnju estrogena, što smanjuje njihovo interesovanje za seks. U oba slučaja, hormonska terapija može da pomogne da se stabilizuju nivoi.

Životni izbori i naše okruženje takođe utiču na naš libido. Sve, od onoga šta unosimo u sebe (alkohol, droga, hrana) do toga gde živimo i kolikom stresu smo izloženi, može da utiče na naše nivoe požude. Ne pomaže ni to što naš čitav moderan životni stil može da utiče na to da se naša seksualna želja strmoglavi niže od rejtinga proceduralne drame sa Džeremijem Pivenom na CBS-u. Za neke druge, pak, možda ne postoji jasno prepoznatljiv razlog za ravnodušnost prema seksu. Baš kao što imamo vesele i tužne dane, možete da očekujete da i vaš seksualni apetit ima svoje uspone i padove.

Prema jednoj novoj studiji objavljenoj u Arhivama seksualnog ponašanja, Amerikanci sveukupno ovih dana imaju manje seksa: “Oni rođeni tridesetih (Tiha generacija) imali su najviše seksa, dok su oni rođeni devedesetih (Milenijalci i iGen) imali najmanje seksa.” Bračni parovi su pretrpeli najveći udarac, sa seksom u proseku 56 puta godišnje 2014. godine, što je pad sa 67 puta iz 1989. godine.

Međutim, samo zato što je normalno osećati se “meh“ prema humpa-cumpa ne znači da nećete biti zabrinuti ako prvi put doživljavate promenu u svojoj ili seksualnoj želji svog partnera. Obratili smo se instruktorima za seks, terapeutima za veze i psiholozima i zatražili njihov najbolji savet kako se nositi sa padom seksualne želje. Evo šta su oni imali da kažu.

Budite probirljivi kada i gde potežete ovo pitanje

Ne razgovarajte o tome usred seksualnog trenutka, bilo da je to trenutak dobrog seksa ili trenutak slabog libida; tada nije pravo vreme za to. Umesto toga, pričajte o tome kad ste oboje smireni, zajedno sedite ili ležite, na pameti vam nisu nikakvi drugi veliki stresovi i u situaciji ste da možete oboje da budete otvoreni i ranjivi. Ne budite agresivni, optužujući ili ponižavajući. Umesto toga, pričajte to sa pozicije poverenja i ranjivosti. Ne budite uvredljivi, pravdajući ili uvređeni. Pričajte tako da se vidi da vam je stalo i da želite da pomognete da se vaša seksualna želja popravi i da zajednički pronađete rešenje. Recite šta vam se sviđa u vašoj vezi i da mislite da postoje oblasti koje bi mogle da pomognu da vaša veza postane još bolja. Ne govorite da ste nezadovoljni. Umesto toga, kažite da biste voleli da popravite ono što već imate. – Lorel Haus, instruktoka za veze slavnih poznata kao „Šaptač muškarcima“

Ne shvatajte to lično

Najvažniji deo razgovora o libidu jeste da osobe ne personalizuju libido druge osobe (na primer, tvoj libido je nizak, to znači da nisam dovoljno privlačna). Pričala sam sa na stotine, verovatno na hiljade, ljudi o libidu i razlog gotovo nikad nije bio taj. Jednom kad partneri uvide da je libido sam po sebi putovanje, i lično i zajedničko, tada mogu da pruže podršku jedno drugom i postanu radoznali, spremni da pronađu granice jedni drugih i potaknu jedni druge na to da osećaju i isprobaju nove stvari. – Brendi Engler , losanđeleska psihološkinja i autorka knjiga Muškarci na mom kauču i Žene na mom kauču

Upustite se u pažljiviju, uviđavniju komunikaciju sa samim sobom

Stres je ubica seksa. Kad smo pod stresom, možda smo okupirani rokovima, brigama kako ćemo se rešiti obaveza i strahovima da ćemo razočarati druge. Možda smo suviše strogi prema samima sebi ili nam kroz glavu prolaze misli kao što su: Nisam dovoljno kompetentan da izvršim ove zadatke ili Zašto ne umem bolje da rukovodim svojim vremenom? Hoću li ikad naučiti? Negativne ocene samih sebe mogu direktno da ugase seksualnu želju i da se prenesu u spavaću sobu, gde smo možda posebno skloni mislima kao što su: Brinem da se neću seksualno uzbuditi ili Hoće li me moj partner ostaviti ako ne budemo imali seksualnu hemiju? Pokušajte u svoj život da uvedete svakodnevnu meditaciju. Meditacija smanjuje anksioznost i može bolje da vas uskladi sa senzacijama koje nastaju u telu trenutak za trenutkom. – Dr Lori Broto, profesorka, psihološkinja i autorka knjige Bolji seks putem meditacije: Kako žene mogu da kultivišu želju

Opustite se (i možda zapalite džokavac)

Nizak libido nije značajan problem sam po sebi. On postaje problem kad se vaš nizak libido razlikuje od libida vašeg partnera. Ako vaš partner ne shvata da su za vaš nizak libido zaslužni određeni faktori van vaše kontrole, kao što su menopauza ili prirodni proces starenja, to će onda dovesti do trvenja. Možda će vaš partner greškom misliti da vaš libido nije opao već da “čuvate” seks od njega. U tim slučajevima, morate da ga posednete, objasnite mu šta se dešava i objasnite mu zašto je to normalno.

E sad, uprkos svemu tome, zanimljiv nalaz studije na velikom uzorku iz 2017. godine o upotrebi marihuane pokazao je da se nezavisna upotreba trave vezuje za uvećanu učestalost seksa. Možda je baš dodavanje malo džidže vašem životu ključno za podsticaj vaše seksualne želje! – Šon Džejmison, instruktor za seks i osnivač Biblije za nevaljale devojke