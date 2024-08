Ekstremni sport u scenama borbe u „Crnom panteru“

Ako ste i vi među milionima ljubitelja filma koji su nedavno pogledali „Crnog pantera“, verovatno se sećate bar jedne scene u kojoj T’Čala skoči i nogom odalami nekog i razvali mu lobanju. Znate ono, standardna superherojština.

Ali kako se snimaju ove akrobatske scene borbe? Ja sam mislio da je to sve na nekim žicama, ili da su kompjuterski specijalni efekti u pitanju, dok nisam čuo za borilačko trikovanje, popularni tricking.

Tricking je spoj borilačkih veština, gimnastike, i brejkdensa – eksplozivno šutiranje, skakanje, i prevrtanje. Srodna kapoeri i parkuru, ova veština nije namenjena stvarnoj borbi – realno, ko bi se uličnoj tuči prevrtao preko glave pre nego što zada udarac – ali stvarno efektno animira naše

omiljene filmske junake.

Štaviše, čovek u kostimu Crnog pantera obično i nije Čedvik Bosman već Danijel Grejem, prvoklasni triker i kaskader. On je 2012. osvojio prvo mesto na Red Bulovom HKPK triking šampionatu u Las Vegasu, tako da je nesumnjivo dostojan kostima. Gledati njega u akciji je kao da gledaš ljudski vatromet.

Triking je originalno počeo sredinom devedesetih, kada se pojavio XMA (Ekstremna borilačka veština), performans umetnost šutiranja i skakanja. Ubrzo su se ovi „trikovi“ izdvojili iz mase tradicionalnih borilačkih veština i postali nezavisan sport. Zahvaljujući video tutorijalima, triking je s vremenom prerastao u globalni fenomen.

Mene je XMA uveo u svet trikinga, pa sam se obratio dvojici elitnih trikera koji su radili na koreografiji borbe u „Crnom panteru“ i zamolio ih da svetu najzad opišu kako se izvode te superherojske tuče koje smo navikli da gledamo na velikom platnu.



Met Emig, 30

Emig trikuje već dvadeset godina, a kao kaskader poslednjih pet. U produkciji Pantera, bio je deo borbrenog tima za koreografiju i trening. Takođe je nastzupio kao kaskader za Martina Frimena.

Levo: Met Emig izvodi „doubleleg.“ Desno: Emig izvodi „raiz.“



VICE: Dakle, kako si počeo sa trikingom?

Emig: Takmičio sam se u XMA konkurenciji, a triking je tek bio u razvoju. Počeli su da izbacuju video uputstva i demo snimke u kojima su ljudi demonstrirali svoje poteze. Odmah sam se zaljubio.

A kako si postao kaskader?

Takmičio sam se međunarodno pa sam znao ljude sa svih strana sveta. Neki od njih su došli u LA i počeli da rade kao kaskaderi, pa sam i ja poželeo da probam. Par godina kasnije, eto me u „Crnom panteru“.

U kojoj meri te je triking pripremio za kaskaderstvo?

Holivudstalno traži nešto novo i uzbudljivo, triking je to bio. Superherojski žanr je danas in, kao što su nekad bili vestern filmovi. A šta ti treba za jedan takav projekat? Kul akrobatika, skokovi, šutevi. Deni Grejem, jedan od najboljih trikera na svetu, igra Crnog pantera – to meni ima smisla.

Ekipa sa snimanja „Crnog pantera“, Majka Kems je u sredini, Met Emig sa kapuljačom kleči.

Daj nam primer triking scene iz ovog filma?

Pred kraj ima jedna scena u kojoj Deni baci nekog tipa, onda pritrči, odskoči od grudi jednog velikog, zaokrene u letu, odradi cheat 900, i onda šut u glavu. Još je nosio kostim i šlem, znači ograničeno vidno polje, otežano disanje… ali sve je bilo potpuno realno. Svaka čast Deniju, nije lako tako kontrolisano šutnuti nekog u glavu, a dobar je bio i kaskader koji je primio taj udarac.

Šta to triking donosi superherojskim filmovima?

U trikingu leži sve ono skakanje, šutiranje, i prevrtanje koje gledamo kod većine superheroja. Oni ne šutnu nekog u glavu tek onako bezveze – prvo skoče, pa se zavrte u mestu, pa tek onda zadaju udarac. Meni je kul što borci mogu da vežbaju i te poteze i tehnike. Osećaš se kao da si i sam superheroj.



Majka Karns, 24

Karns ima preko sedam godina iskustva kao triker, a pet i po kao kaskader. Na Crnom panteru bio je deo Emigovog borbenog tima za koreografiju i obuku glumaca.

Karns priprema glumce i kaskadere za scene borbe pred vodopadom.



VICE: Kako si počeo da trikuješ?

Karns: Upisao sam jednu vrlo tradicionalnu školu borilačkihj veština, gde sam trenirao shuri-ryū karate. Vikendom su držali dopunsku nastavu za ekstremne tehnike, između ostalog i triking. Posle sam počeo da gledam YouTube snimke, i tako je sve krenulo.

A kako si počeo da snimaš akcione filmove?

Mnogi moji nastavnici iz karate studija su se preselili u LA i počeli da rade kao kaskaderi. Meni škola baš i nije išla, tako da sam krenuo njihovim stopama i stigao u Kaliforniju sa 18 godina.

Većina boraca koji počnu da snimaju kao kaskaderi prvo probaju scene borbe, ali trikeri su tu neprikosnoveni. Nekima su neophodne žice, dok pravi triker sve to može da odradi uživo, bez tehnikalija, i da nastavi planiranu koreografiju.

Da li bi bez trikinga postojali ovakvi filmovi i serije?

Ne, triking tu definitivno mnogo dodaje, posebno kod superheroja koji treba da su agilni kao na primer Spajdermen ili Crni panter.

Radio sam malo trikinga u Derdevilu, a i posle za Pacific Rim: Uprising. Ima dosta trikinga u tim robotskim potezima.



Još jedan kadar sa seta: koordinator kaskadera Endi Gil (levo), Karns (u sredini), i Panter lično.

Sećaš li se neke scene u kojoj je Grejem kao Panter izveo neki trik ?

Ima ono kad se bori protiv nekolicine naoružanih u džungli. Izveo je potez koji se zove b-twist side kick, šutnuo protivnika u grudi, a ovaj odleteo.

Na snimanje smo doveli lokalne kaskadere iz Atlante i rasporedili ih, trebalo je samo da ostave torzo nezaštićen da ih Deni uništi. Većina likova se uglavnom borila na zemlji, samo su Crni panter i Kilmonger bili akrobate. Bilo nam je lako sa Denijem u kostimu jer bismo mu samo dali osnovnu koreografiju, a on bi je uvek nadogradio trikovima. Izgledalo je do jaja.