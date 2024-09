Emotivni teret koji ćete morati da ostavite u 2018. prema svom horoskopskom znaku

2018. je bila godina retrogradnog – a iako 2019. neće proći bez toga, jednom kada Uran 6. januara više ne bude retrogradan, ući ćemo u novu godinu kada će sve planete do proleća ići unapred! Vreme je da 2018. ostavimo u prošlosti, a zajedno s njom i neke navike koje nam više nisu od koristi, kao i prtljag koji moramo da naučimo da ostavimo za sobom.

Strelac (21. novembar – 21. decembar)

Vatreni znak Strelac je naprasita, lajava sveznalica horoskopa – znak koji hoće još, još, još! Strelac je uvek u akciji, što često znači da nema dovoljno vremena da se uskladi sa svojim osećanjima. Ova godina je naučila Strelca da previše prtljaga – emotivnog ili drugačijeg – ne pomaže da bilo kuda stigneš brzo. Kako onda da se oslobodiš prtljaga, dragi kentaure? Pričati o svojim osećanjima je prvi veliki korak. Ove godine moraš da odeš na previše mesta, i samo će ti škoditi ako ne budeš iskren povodom toga u kojoj si zaista fazi, ili šta si sposoban da podneseš. Kako ostavljaš 2018. za sobom, postaraj se za to da malo usporiš i nađeš vremena da sedneš i da se zapitaš: kako se zaista osećam? Ova vežba će ti pomoći da budeš temeljniji tokom nastupajuće godine, i da sa većim autoritetom govoriš o svemu – a posebno o svojim emocijama.

Jarac (21. decembar – 19. januar)

Svi i vole i preziru Jarčevu sposobnost da se sabere i obavi šta treba. Tvoja vladajuća planeta, zahtevni Saturn, bila je u tvom znaku tokom 2018, i ostaće tu i naredne godine i naučiti te važne lekcije o zrelosti, odgovornosti i autoritetu. Kako ostavljaš 2018. za sobom, vreme je da batališ poriv da sve kontrolišeš. Ti generalno imaš naviku da pretpostavljaš da drugi ne znaju šta rade i da si ti jedini u prostoriji koji ima iskustvo i veštine da obavi stvari kako treba. Kada životu pristupiš na taj način, propuštaš priliku da dozvoliš drugima da te iznenade. 2019. ćeš otkriti da je od velike pomoći kada dozvolš drugima da preuzmu uzde i pustiš ih da rešavaju zadatke, da bi ti mogao da napraviš veoma zasluženu i neophodnu pauzu! Napraviti pauzu mnogim Jarcima deluje zastrašujuće, ali moraćeš da naučiš da se obuzdaš, ili u nastupajućoj godini nećeš daleko dogurati!

Vodolija (19. januar – 18. februar)

Za inovatora i vanzemaljca horoskopa, za tebe je neobično da nisi otvorena za upoznavanje novih ljudi. Međutim, Vodolijo – ti ponekad umeš da budeš pravi snob! Voljena si zbog svog jedinstvenog pogleda na stvari, koji je ponekad čak i genijalan, ali to što znaš bolje od drugih može da se manifestuje na nezdrav način, ako pomisliš da si bolja od svih ostalih! 2018. je bila godina koja te je podsetila da ljudi umeju da budu đubrad. Iako su te tokom protekle godine neki ljudi i zajednice razočarali, moraćeš da naučiš da to u nastupajućoj godini ostaviš iza sebe: 2019. će za tebe biti ključna godina da izgradiš zajednicu i mrežu srodnih duša – važno je da ostaneš otvorenog uma!

Ribe (18. februar – 20. mart)

Ljudi vam se dive zbog vaše mašte – koja je beskrajna i mistična koliko i okean! – ali je od ključnog značaja da postanete realne povodom svega, Ribe. Imate tendenciju da budete oprezne pa čak i paranoične, i 2018. je u vama pobudila najgore od ovih osobina. U 2019. morate da prestanete sa takvim oblicima ponašanja, zato što nastupajuća godina od vas traži da stanete pod svetlost reflektora i za sobom ostavite sve neosnovane ideje kojih ste se držali. Povežite se sa stručnjacima, saznajte činjenice pa čak i – uzdah – ispravite kičmu i tražite od ljudi pojašnjenja. I vas će kao takve tokom 2019. možda smatrati za stručne, tako da je od najvećeg značaja da znate šta se događa!

Ovan (20. mart – 19. april)

Ti si, dragi moj rogonjo, smeo i siguran vojnik horoskopa, ali jedan od tvojih najgorih kvaliteta je to što si sklon tome da ideš grlom u jagode. 2018. nisi toliko jurišao isturenih rogova kao inače, zato što si bio obuzet svojim osećanjima i uplašen od nepoznatog. Vreme je da se ponovo okuražiš – a i malo zabavljaš – u nastupajućoj godini. U životu je najvažnija ravnoteža, a za tebe, Ovna, ravnoteža podrazumeva to da si hrabar, dok si u isti mah i svestan posledica svojih često impulsivnih postupaka. Tokom 2019. postupaj hrabro –ali ne i budalasto!

Bik (19. april – 20. maj)

Tvoja lenjost ti je verovatno jedna od najgorih osobina, Biče, ali kada se ti posvetiš nečemu, obaviš toliko mnogo posla! Pošto je 2018. bila toliko krcata retrogradnim, vraćao si se u svoju prošlost, što te je ubacilo u najgori mogući vrtlog: osećao si se zaglavljenim i apsolutno nepokretnim. Ali 2019. će zgaziti gas do daske, bez retrogradnog, kako ulazimo u novu godinu! Ti dobro funkcionišeš kada imaš plan, pa je od ključnog značaja da sastaviš spisak stvari koje je potrebno da uradiš da bi tokom naredne godine bio na pravom putu. Postaraj se za to da uključiš i leškarenje u gaćama – zaslužuješ i predah!

Blizanci (20. maj – 21. jun)

Kao umnom, brzom vazdušnom znaku, vama je rešavanje više stvari odjednom najgora navika. Blizanci – to je skoro kao da mislite da vas ima dvoje! Ova godina vam to nije olakšala, ali 2019. vam u život donosi fantastične šanse za veze. Zbog toga je od ključnog značaja da naučite da potražite pomoć od divnih ljudi sa kojima ste u vezi – romantičnoj ili nekoj drugoj – koji će svakako želeti da vam pomognu da napredujete i uspete. Tako je impresivno to što ste sposobni da se bavite sa toliko mnogo projekata odjednom, ali ste ipak najbolji kada ste zaista u stanju da se fokusirate.

Rak (21. jun – 22. jul)

Kao osetljivi vodeni znak, Rakovi su posebno vešti u tome da prepoznaju atmosferu u prostoriji, kao i emocije drugih. Iako je ovo generalno sjajan kvalitet, glavna mana je u tome što pretpostavljaju da su i drugi jednako vidoviti i u stanju da intuitivno prepoznaju njihove potrebe, bez razgovora o njima. Ovo je jedno od vaših najgorih očekivanja – koje isponova i isponova namećete drugima – i tokom 2018. ste još više kukali ovim povodom, zato što ste se osećali kao da ste i ranije već prošli kroz sve to! Morate isponova i isponova da govorite o svojim potrebama, granicama i osećanjima – zašto? Zato što se sranja događaju i život se menja! Svi moramo da budemo u toku jedni s drugima, i to je lakše kada možemo da iskažemo u kakvom smo trenutno stanju. Mnoge promene – naročito u vašim vezama – će nastupiti tokom 2019, tako da treba da izbrusite veštine komunikacije.

Lav (22. jul – 23. avgust)

Vatreni znak Lav je poznat po tome što je u centu pažnje! Voliš da budeš u žiži, ali tu želju kosmička vremenska prognoza tokom 2018. nimalo nije poštovala (Izvini, Lave, ponekad je jednostavno tako!). Iako nema ničeg lošeg u tome što želiš zasluge za svoj rad i da se tvoj talenat ceni, niko ne želi da obraća pažnju na tebe, ako se ponašaš kao velika plačipička zbog toga što nisi zvezda svake predstave. U nastupajućoj godini je od ključnog značaja da shvatiš da ponekad nije suđeno da bude onako kako ti želiš! 2019. će ti doneti neočekivane stvari – koje ti jesu suđene – pa čuvaj energiju za te sudbonosne događaje.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Neprekidno te kritikuju zbog toga što previše razmišljaš o svemu, Device, i to što si isuviše kritična ti je jedna od najgorih navika. Ove godine si bila posebno frustrirana time što si morala da se vraćaš unazad i ispravljaš toliko mnogo grešaka, mislim, pored toliko uzastopno retrogradnih planeta tokom 2018! Tvoja pronicljivost je ono što volimo kod tebe, ali ako lamentiraš i konstantno vrtiš to kako je „moglo da bude bolje“, niko zbog toga neće biti srećan – uključujući i tebe. Tokom 2019. moraš da nađeš zdrav način da posao ostaviš na radnom mestu. Moglo bi da ti pomogne to da provodiš kvalitetno vreme sa ljudima sa kojima si u vezi, i ako ti ventil budu umetnosti, kao što su ples i muzika.

Vaga (22. septembar – 23. oktobar)

Pošto ljude asocira na ravnotežu, Vagu često smatraju znakom veza… ali tvoja veza sa samim sobom je najvažnija od svih! Bilo da si sama, u vezi, ili negde između, ova godina te je naučila kako da slušaš sopstvene potrebe. Možda si znak diplomatije, ali vreme je da svoju naviku da se savijaš zbog drugih ostaviš iza sebe u 2018, gde joj je i mesto. Tokom 2019. će se raditi o ravnopravnom uzimanju i davanju.

Ravnoteža, ravnoteža, ravnoteža, draga Vago! Kao intelektualni vazdušni znak, ponekad umeš da odlebdiš iz svog tela, ali vreme je da staneš nogama čvrsto na zemlju i boraviš u sadašnjosti. Znaćeš da li je nešto pravedno ili ne, tako što ćeš verovati svom instiktu i slušati svoje srce.

Škorpija (23. oktobar – 22. novembar)

Kao intelektualni vodeni znak, s vremena na vreme umeš da budeš u emotivnom haosu – ali ti nisi glupa, Škorpijice! Veoma si pametna, naročito kada je u pitanju lova… uglavnom. Imaš sklonost ka tome da trošiš previše para kada rešiš da dokažeš sebi da si bolja od nekog drugog – kao što je odlazak kod skupog frizera da bi postavljala svoje skockane fotke na društvenim mrežama, ili organizovanje raskošne žurke samo da bi iznervirala nekoga zbog toga što ga nisi pozvala. Tvoja volja da dopustiš da te osveta dovede do prosjačkog štapa je loša navika koju moraš da ostaviš u 2018. U nastupajućoj godini moraš da budeš velikodušna – ako ne finansijski, onda barem iz srca. Kada razmišljaš o nekoj kupovini – ili o bilo kakvom potezu, kada smo već kod toga – zapitaj se da li to činiš da bi sebi priredila radost, ili zbog toga da bi neko drugi ispaštao.

