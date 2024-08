EU će propisati da ajfon mora da koristi punjače koje koriste i drugi

Evropska unija najavila je u četvrtak da će prisiliti proizvođače da usvoje univerzalni punjač za telefone, što znači da će ajfon morati da koristi USB-C ili bilo koji drugi standardizovani punjač koji nametnu propisi i više neće moći da koristi Eplov Lightning Charger. Kako javlja AFP, Evropska komisija objavila je direktivu od 18 stranica u kojoj je izneta nova regulativa koja ima za cilj smanjenje otpada i uštedu miliona dolara godišnje potrošačima u EU.

Evropska unija već godinama preti ovom promenom, protiv koje se Epl snažno borio. Ovaj potez je osmišljen kako bi potrošačima olakšao stvari, jer više neće morati da poseduju različite punjače, što za posledicu ima više smeća. Direktiva se takođe odnosi na „druge male elektronske prenosne uređaje“.

„U prošlosti su mobilni telefoni bili kompatibilni samo sa određenim punjačima. Procenjuje se da je 2009. godine u svim zemljama EU u upotrebi bilo 500 miliona mobilnih telefona ”, kaže se u istraživanju EK o direktivi. „Korišćeni punjači često su se razlikovali u zavisnosti od proizvođača i modela, a na tržištu je bilo više od 30 različitih vrsta punjača. Osim što je to izazvalo neugodnosti potrošaču, time se stvara i nepotreban elektronski otpad. “

Zakon bi sprečio Epl i Android da zamene punjače između generacija telefona. Ne bi više bilo adaptera i blokova napajanja za više uređaja. Epl je bio razumljivo besan zbog zakonodavnog poteza. „I dalje smo zabrinuti što stroga regulativa koja nalaže samo jednu vrstu konektora guši inovacije, umesto da ih podstiče, što će zauzvrat naštetiti potrošačima u Evropi i svetu”, navodi se u saopštenju kompanije.

Epl koristi Lightning Charger na ajfon uređajima, ali je nedavno prešao na USB-C punjače za ajped. Pretpostavlja se da će Epl jednostavno preći na USB-C punjače na ajfonu, što je ionako bio potez o kome se dugo govori, i to je standard za punjenje koji se mnogima zaista sviđa.

„Evropski potrošači dovoljno su dugo frustrirani zbog toga što im se nekompatibilni punjači gomilaju u fiokama”, rekla je izvršna potpredsednica EU Margret Vestager u saopštenju. „Dali smo industriji dovoljno vremena da smisli rešenja, sada je došlo vreme za zakonodavne mere kako bismo dobili jedan zajednički punjač.”

Ovo je problem koji pogađa više od telefona. U Evropi električna vozila imaju dve mreže za punjenje – Tesla i svi ostali. Nedostatak zajedničkih stanica za punjenje širom EU otežao je izgradnju infrastrukture za električna vozila i prelazak stanovništva na električne automobile.

Uredba o punjačima se najavljuje već neko vreme. Evropski parlament je prihvatio pravo na popravku 2020, a Evropljani se godinama bune protiv proizvođača i traže od njih da vlasnicima olakšaju popravljanje elektronskih uređaja.

