Evo ih: Najgluplji tinejdžeri na svetu

Apdejt od 10. avgusta: Originalni video snimak tinejdžera koji surfuju u podzemnoj železnici skinut je sa Jutjuba.

Zdravo, svima. Danas sunce sija da pozdravi novi dan, a sa njim dolaze i najnoviji primeri tinejdžera koji prave gluposti i rade opasne stvari zarad internet slave. Ali ovi drčni omladinci ne jedu deterdžent ili se dave dok se ne onesveste ili pokušavaju da nađu sve ekstremnije načine da pozovu jedni druge na nešto što će se verovatno ispostaviti kao veoma mediokritetska školska igranka. Nisu upletene ni strvine aligatora.

Ne — ovaj put, dvojica tinejdžera glupih ko noć odlučili su da slede primer mnogih, mnogih, mnogih nesrećnika pre njih i popnu se na vagon podzemne železnice da bi „surfovali“, javlja Gotamist.

Molim vas, sedite, zavalite se i uživajte u tri i po minuta nesmotrene mladosti na delu:



Da li je surfovanje u podzemnoj železnici opasno? Naravno. Da li je kul? Ne naročito. Da li je protivzakonito i neizmerno glupo to snimiti i postaviti onlajn sa licima koja očigledno mogu da se identifikuju? Oh, definitivno. Ali koga je briga! Ima li boljeg načina da ga uvalite roditeljima smaračima nego se popeti na N voz u trenerci, dok osećate kako vam vetar leluja užasnu tinejdžersku frizuru! Zar ovi klinci nikad nisu gledali kraj filma Brzina?

Pobrojmo na brzaka sve monumentalno glupave stvari koje su ovi tinejdžeri uspeli da naguraju u jedan kratak snimak, a? Prvo, neprijatno se nabijaju u kameru na početku.



Potom skaču s vagona na vagon kao da su River Feniks u onom jednom filmu o Indijani Džonsu.

Dalje, tu je činjenica da se jedan od ovih klinaca okliznuo i pao s voza dok je snimao video pre nekoliko nedelja, nekim čudom preživeo pad, ali ipak odlučio da okači snimak na Jutjub — i potom da to uradi ponovo.



Ali možda najgore od svega, tu je muzika. Oh, gospode, muzika! Još je gora od užasne pesme koju je Pol Rajan iskoristio onomad za svoje strimovanje uživo iz mećave! To zvuči kao da je maznuto s učitavanja Džez Džekrebita . Da li to treba da zvuči uzbudljivo? Da li nekako treba da naglasi uzbuđenje i opasnost? Pitanjima nema kraja.

A opet, lekcija ostaje: molimo vas, nemojte se voziti na krovovima vozova u podzemnoj železnici. Glupo je. MTA je možda trenutno totalno sranje, ali je i dalje mnogo bezbednije voziti se u vagonu, nego na njemu. Tako makar možete ostati živi dovoljno dugo da legalno popijete piće u baru posvećenom Riku i Mortiju ili šta god već da tinejdžeri vole da rade ovih dana pored nepojamnih gluposti zarad slave na Instagramu.