Evo kako Met Gala veče izgleda običnim smrtnicima

Pre nekoliko večeri, dok je trajala Met Gala, i dok je Tviter goreo od objava gde su muzičari i glumci obučeni kao papa i dok smo svi varili informaciju da su Elon Musk i Grimes u vezi i komentarisali sve to, dva VICE ulična fotografa stajala su izvan crvenog tepiha. Ovogodišnja tema bila je „rajska tela,“ ali ruku na srce, ništa nije bilo više rajsko, od Džulijena Mastera i Krisa Mađija u crnim odelima koji su fotkali unaokolo. Da li je to Rijana ili je papa? Da li je to Keti Peri upravo poletela? Da li su ljudi stvarno došli da dvogledima posmatraju ovaj spektakl?

Ukoliko tražite fotografije slavnih – razočaraćemo vas, a one su ionako svuda, na svim portalima. Mada ste verovatno pogledali već sve, uključujući i kratke video klipove na Instagramu i to nekoliko puta. Ono što nigde niste videli je gomila koja se okupila da posmatra celu feštu. Ovo je jednako važna tradicija kao i sam događaj. Tokom ove noći, institucija koja je inače otvorena za javnost postaje mesto gde se održava najekskluzivnija žurka u gradu.

Pogledajte kako su naši fotografi zabeležili posmatrače, paparace, one koji protestuju i još mnogo toga.

(Ne brinite, ima i Rijane).

Fotografi na zadatku