Evo najrabljenijih mimova 2017. godine

Mimovi su u suštini zamena za pravu misao – što je upravo razlog zašto su toliko korisni za političku propagandu. Ali zbog toga što su neka vrsta stenografskih beleški, gotovo ih je nemoguće objasniti. Zbog čega je nešto kao što je mim Soljenje smešan? Kako raščlaniti ono što se događa u Dekoncentrisanom dečku? Da li bi svojoj baki umeo da objasniš šta znači „otvoriti jedno hladno sa momcima“, pa makar ti neko prislonio pištolj na čelo? Verovatno ne bi, ali činjenica da ih je gotovo nemoguće secirati znači da su jednako korisni za zaboravljanje užasne realnosti 2017. koliko i za regrutovanje neonacista.



Čak se i istoričari mima muče kada se od njih traži da privlačnost ovog medijuma pretoče u reči, kao i kod drugih osnovnih pitanja sa kojima smo bili primorani da se suočimo sastavljajući ovu listu. Na primer: šta mim čini mimom? Da li je Bi-Bi-Si ćale jedan od njih, ili je samo viralan video? U čemu je razlika? Ali čak i ako stavimo probleme sa klasifikacijom u stranu, prava je noćna mora pokušavati da shvatiš koji mimovi su kvalitativno „najbolji“. Spiskovi ionako uvek izluđuju ljude. S toga smo svejedno to učinili – Eli Konti, autorka

Videos by VICE

Mozak koji se širi



Za neupućene, mim sa mozgom koji se širi je „makro slika koja uz pomoć nju ejdž opisa onoga što ti se dešava u lobanji pokazuje razliku između zaluđenih i istinski prosvetljenih – od običnog mozga do Vitruvijevog čoveka, koji obuhvata čitav univerzum“, kao što je ranije ove godine objasnio Brajan Feldman iz Select All. Ali ovaj mim nije samo duhovita caka na internetu – on je način života.

Ako živite sa ograničenim mozgom, o čemu ja znam veoma malo, vaše popkuturne i političke perspektive obično se uklapaju u one koje ima većina društva. Možda mrzite film Odred samoubica. Ili možda mislite da je to što je Džon Oliver Trampa nazvao „štrumfovim“ baš dobra fora. Ali kada ste se uzdigli do galaktičkog blaženstva, na svet počnete da gledate drugačije, zato što razumete da kada je nešto loše, zapravo je veoma dobro. Naučili ste da nađete zadovoljstvo u podlostima. To je gotovo post-logički način razumevanja sveta.

Ranije ove godine, za Noisey sam napisala članak o svojoj izvitoperenoj ljubavi prema muzici voditelja MSNBC-a, Džoa Skarboroa, za koju bi većina muzičkih stručnjaka rekla da je „loša“. Objasnila sam kako me je moj život sa galaktičkim mozgom – u suštini, usled trovanja ironijom – doveo do toga da prema muzici koja je osmišljena za maksimalno uživanje osećam samo naklonost: „Provodim skoro šest sati dnevno postavljajući sranja na Tviteru, i više ne mogu da napravim razliku između svog alter ega, koji voli sve što vi mrzite, kraljice treša koja je poznata po tome što radi stvari kao što je kupovina reklamne robe Odreda samoubica u iznosu od 100 dolara, i sebe, Iv Pejser, stvarne žene i političkog komentatora za VICE, koja vidi šta se stvarno događa“. Ukratko…

https://twitter.com/evepeyser/status/910699405111693312/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fevepeyser%2Fstatus%2F910699405111693312

Pratite Iv Pejser na Tviteru .

Volim ovu ženu i njeno punačko telo

https://twitter.com/maggieserota/status/894207612799123456/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaggieserota%2Fstatus%2F894207612799123456

Muškarci vole da prose za zasluge i potvrdu kada rade najosnovnija bazična sranja koja mogu da se zamisle. Priznanje ove univerzalne istine je razlog zašto su ljudi voleli da rabe tipa koji se neobjašnjivo zove „Tripp“, a koji je na Instagramu postavio pohvalu samom sebi, u kojoj je… tražio nagradu zbog toga što voli svoju ženu? Činjenica da su to na BazFidu nazvali „pobedom“, samo je još više raspalilo požar. Ljudi upare kopiju Tripovog originalnog posta sa skoro bilo kakvom fotografijom, i ja se smejem.

https://twitter.com/maggieserota/status/894207612799123456/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaggieserota%2Fstatus%2F894207612799123456

Pratite Eli Konti na Tviteru .

Samoubistvo Slobodana Praljka

https://www.youtube.com/watch?v=WcFyL1S8kww

Slobodan Praljak je bio hrvatski general u Bosni tokom ratova koji su devedesetih rasturili ono što je bila Jugoslavija. Mnoge užasne stvari su se događale tokom sukoba, i Praljak je bio jedan od šestorice hrvatskih vođa u Bosni koje je haški tribunal u novembru osudio za ratne zločine. Čim je sud izneo presudu, on je izjavio, „Slobodan Praljak nije ratni zločinac“, popio malu bočicu otrova, umro, i postao besmrtni mim.

Izvađen iz konteksta, skrinšot na kome ispija otrov – razrogačenih očiju, zabačene glave – je najiskrenije prilično smešan. On je ofucani starac koji izgleda kao da je Ron Perlman preživeo napad hemijskim oružjem; izraz lica ne može da mu se pročita, ali kao da kaže, Jebeš ti ovo. U stvarnom životu, Praljak je bio kontroverzna ličnost koju mnogi u njegovoj domovini i dalje smatraju herojem; na internetu, on je zabavan mim za preteranu reakciju (Ja sam lično iskoristio ovaj mim sa ispijanjem otrova kao reakciju na vest da Ed Širan snima album inspirisan Nebraskom Brusa Springstina, i na trač da će se gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio kandidovati za predsednika 2020.).

Ovo je bila godina kada se odigralo mnogo ružnih, šokantnih stvari, i mnogi ljudi se osećaju tmurnije nego inače – šala o samoubistvu deluje kao razumna reakcija na sumornost 2017, ali takođe je možda i znak da način na koji komuniciramo na internetu ima sve manje i manje veze s realnošću.

Pratite Harija Čidla na Tviteru .

Trampov prvi predsednički ukaz

Kraj januara 2017. su bili mračni dani. Ja sam odbijala da poverujem da je Obama zapravo ustupio Belu kuću Donaldu Trampu, i lavina poremećenih izvršnih odluka koje je DJT doneo u prvim danima svog predsednikovanja je bilo kao #soljenje rane (izvinite). Tračak sunca u propadanju demokratije? Svi ti mimovi sa Trampovim prvim ukazom. Naravno, Tramp je odustao od Transpacifičkog partnerstva i uveo zabranu za muslimane, ali barem imamo GIFove sa predsednikom, sa prostim crtežima, ili zezanjem sa onim simbolom slova „S“, koji su nekada svi crtali. To znači da je sve u redu, zar ne? Zar ne?!

Pratite Karu Vajzenštajn na Tviteru .

„Da budem fer…“ kopipasta

Rik i Morti je bila jedna od najbučnijih serija ove godine, od eksplozivne premijere prvog aprila, do viralnih izveštajima o trolovima koji maltertiraju žensko osoblje serije, i policije koja umiruje gomilu na promociji Mekdonaldsa. Nekim ljudima su glasni obožavatelji uništili seriju.

Dolazimo do jednog od mojih omiljenih mimova godine: kopipaste smesta prepoznatljive po uvodnoj rečenici, „Da budem fer, moraš da imaš veoma visok koeficijent inteligencije da bi razumeo Rika i Mortija“. Ovaj post je zaživeo zato što je učinio vitalnu uslugu ljudima koji pokušavaju da uživaju u otkačenoj naučno-fantastičnoj komediji Dana Harmona i Džastina Rolanda, koja je oborila sve rekorde na Adult Swim. Mim je efikasno ukinuo toksični elemenat obožavanja, upotrebivši samozadovoljnost fanova protiv njih. Kao sredstvo, definitivno je toliko rabljen da je i sam postao toksičan, ali do tada je poruka već postala jasna: ne budite kao taj tip. Nije svim mimovima potrebna svrha, ali ja sam zahvalan ovome na tome kako je pomogao otelotvorenju – i odbijanju – mana jedne od mojih omiljenih zajednica na internetu.

Pratite Beketa Mafsona na Tviteru .

Tekstualne poruke nesigurnost/anksioznost

https://twitter.com/kcox1002/status/938518936781574145/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fkcox1002%2Fstatus%2F938518936781574145

Baš kao i veći deo 2017, ovaj mim je prilično bezveze, i nema mnogo smisla. Originalna slika prikazuje poruke koje ti iz nekog razloga šalje tvoja bolest, ali u verziji na mimu, treća, ozbiljna poruka je zamenjena nekom bizarnom glupošću, kao što je poruka od krave, ili „Dođi u Brazil!“. U doba kada sam u nadrealnom stanju, kada sam neprekidno ulogovan, bez kraja na vidiku, ovo je apsurdan sadržaj koji mi je potreban.

Pratie Pitera Slaterija na Tviteru .

Trampov globus koji se sija

https://twitter.com/Mikel_Jollett/status/866391741498146816/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMikel_Jollett%2Fstatus%2F866391741498146816

Što duže gledaš, postaje sve bolji – zbog čega je dobar mim – i smešniji, kada se upustimo u bitku na Fotošopu – zbog čega je sjajan mim. Mimovi sa Sauronom, Novim svetskim poretkom, sa Putinom. Dosta raznovrsno. Dosta meta. Mnogo smeha. Ali tek u trećem planu, ovaj mim zaista zasija.

Sa leva na desno vidimo egipatskog predsednika (i bivšeg generala) Abdela Fataha el Sisija, kralja Saudijske Arabije Salamana, i naravno, bivšeg voditelja Poznatih šegrta na En-Bi-Siju, Donalda J. Trampa.

Osim činjenice da dvojica od ove trojice ljudi pate od demencije, dok je treći preuzeo vlast vojnim pučem, ovde ima nekoliko elemenata zbog kojih je potpuno uvrnuto smejati se tome: fotografija je snimljena u „Svetskom centru za borbu protiv ekstremističkih ideologija u Saudijskoj Arabiji“, u sklopu iste posete tokom koje je Tramp finalizirao ugovor o prodaji oružja Saudijcima u vrednosti od 110 milijardi dolara. Saudijska Arabija je trenutno veoma umešana u ubijanje velikog broja civila, u sklopu svoje intervencije u građanskom ratu u Jemenu. Takođe je veoma zauzeta represijom nad sopstvenim stanovništvom, uz upotrebu vojne sile. S toga se u suštini smejemo nekim tipovima koji slave svoj uspeh u razbijanju opozicije u nastupajućim godinama. lol!



Ali da se malo vratimo demenciji, u širem kontekstu. Ako malo odzumiramo fotografiju, videćemo da je čitava prostorija ispunjena starcima. To su starci koji upravljaju paradom (izbrojao sam ukupno dve žene). To su oni „oni“, o kojima Noam Čomski stalno urla. Jesu li zauzeti rešavanjem mnogih svetskih problema? Možda raspravljaju o našoj sve većoj zavisnosti od fosilnih goriva i o apokaliptičnim posledicama koje nas čekaju? „Ha-ha, ne, mi smo stari i bogati, i radije ćemo ispunjavati svoje dečje fantazije o svetskoj dominaciji i pipkati ovaj izuzetni svetleći globus, kao par jebenih doktora Zloća“. Svet će ovako skončati.



Pratite Majlkla Bolena na Tviteru.

Soljenje

Soljenje je bio prvi sjajan mem 2017. Pojavio se 7. januara, u vreme kada je zemlja još uvek bila u šoku, i nesigurna oko toga šta je čeka. Delovalo je kao da sve gori, nacija je bila neverovatno podeljena, ali smo se ipak svi složili da je način na koji zgodan momak soli meso i smešan, i elegantan, i seksi. Pogledajte nas, ponovo se smejemo zajedno, pomislili smo. To je apsurdan način da soliš meso, podižući ruku u vis, i preko ramena posipaš so po mesu. Emerson je nedavno u Sleku rekao da je razlog za to „da se meso jednako posoli u širem krugu“, što kapiram, ali mi takođe deluje malo sumanuto. Mislim da zgodni tip zna da je žešće zgodan dok tako soli, zato što pokazuje mišiće.



Pratite Džonatana Smita na Tviteru .

Specijalizovani mimovi

https://www.instagram.com/p/BcnfKYBFdpZ/

Ideja je da tinejdžeri koriste aplikacije za stvaranje i postavljanje hiper-specifičnog sadržaja i da u tom procesu razmenjuju svoja individualna iskustva preko ovih piktografskih dnevničkih unosa. Ali uz kombinovanu estetiku svakog maloprodajnog lanca koji još uvek ima dovoljno novca za cigle i malter, fomat mim, koji ne zna za strukturne granice, i tinejdžerski smisao za kompoziciju, u dečjoj sobi u subotu uveče, često je nemoguće reći da li su ih napravila ljudska bića ili algoritmi. Specijalizovani mimovi su unišili moju sposobnost da razlučim da li je nešto reklama ili ne. Zbog čega su sjajni mimovi. A potencijalno možda i još bolje reklame. Hej, kučko, budućnost je stigla – i sve je na prodaju.

Emerson Rozental nije na Tviteru.

JOŠ NA VICE.COM:

Kako su memovi izvitoperili savremenu politiku

Kraljice mema u borbi za Kvir Instagram

Jedan od kreatora ‘Know your meme’ nam objašnjava šta je u stvari mem