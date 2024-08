Evo šta će Ves Anderson prikazati na umetničkoj izložbi

Tekst prvobitno objavljen na i-D VICE

Ves Anderson, proslavljeni zagovarač simetrije i pastelnih boja, organizuje izložbu u Kunsthistorisches muzeju u Beču, zajedno sa piscem i dizajnerom Jumanom Malufom. Frieze prenosi da će ovaj par izabrati predmete iz “obimne kolekcije muzičkih instrumenata, oružja, grčkih i rimskih antikviteta, kao i kraljevskih kočija i sanki iz muzeja Wagenburg“. Ne znamo koja bi rečenica glasnije rekla Ves Anderson od prethodne. Možda ova iz animiranog filma Fantastičan gospodin Lisica: “Zašto lisica? Zašto ne konj, ili buba, ili orao? Ovo govorim više egzistencijalistički, znaš? Ko sam ja? I kako lisica može biti srećna ako nema, oprostićete na izrazu, kokošku među zubima?”

Poetične egzistencijalne dileme na stranu, ostaje nam drugo pitanje: šta će Ves i Juan izabrati? U 2012. muzej je pustio američkog umetnika Eda Ruša da izabere selekciju dela koja će biti izložena: on se odlučio za preparirane ribe i mrtve bubamare.

Edmund Val je 2016. sproveo “istraživanje senki “ koje su činile i pokretne kornjače ukrašene zlatom.

Nažalost, moraćemo da čekamo do 11. septembra da otkrijemo kakva nam vizuelna zadovoljstva pripremaju. Da bi nam vreme brže prošlo, smislili smo nekoliko stvari koje se nadamo da će izložiti.

Oružje

Muzej prikazuje oružje, prema tome očekujemo da će Ves izabrati Glok pištolj, poput onog kojim je Bil Marej udario vernog stražistu Ovena Vilsona u filmu The Life Aquatic. Ili vazdušnu pušku poput one iz filma The Royal Tenenbaums. Ili uopšte neće biti pištolja.

Oklop

Selekcija (fejk) krzna istog kalibra kao kod Margo Tenenbaum. Lažno krzno nas štiti od mnogih nesigurnih situacija: neočekivanog februarskog snega, rizične odeće, demontranata iz organizacije PETA.

Sanke

Prave sanke Deda Mraza. On je veliki fan, čak je napravio model celog Severnog pola u filmu The Grand Budapest Hotel. Kada je film izašao 2014. zamenio je crvenu paletu sa modernijom milenijalskom roze.

Dres kod

Svi odrasli moraju da se obuku kao kokoške, a sva deca kao odrasli. To su pravila.

Instrument

Balalajka: ruski žičani instrument koji je korišćen u muzičkoj pozadini filma The Grand Budapest Hotel. Evo klipa gde neko igra Mario kart uz tu muziku:

Šema boja

Pastelne na pastelne, naravno.

Materijal za čitanje

Knjige. Gomila i gomila knjiga. Sve knjige sveta:

Prostor

Ogromno ogledalo se proteže jednom stranom sobe što celu izložbu pretvara u remek delo savršene simetrije.

Voštani radovi

Bil Marej nosi bicikl. Bil Marej trči za vozom. Bil Marej kao jazavac. Bil Marej sa fenomenalnim brkovima. Bil Marej u toplesu nosi boci vina. Tužan Bil Marej. Bil Marej koji nosi kondom kapu.

Kraj

Mapa poput one u filmu Moonrise Kingdom, ona koja te navodno vodi do kraja, ali zapravo završiš tamo odakle si krenuo, na ulazu u izložbu i tada skapiraš da nikada nećeš izaći iz čarobnog sveta Vesa Andersona i živiš do srećan do kraja života. Kraj.