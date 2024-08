Evo šta izbor odeće govori o vama

Evo o čemu se radi: u prodaju je stigla „košulja za voditeljke podkasta“. Pa kaže tvit:

Evo šta kažu iz onlajn prodavnice Modcloth:

Mislim, realno ima smisla, autfit prosto govori „da biste čuli ostatak intervjua podržite nas preko Patreona“. Kao skrojen za sporo čitanje teksta sa Vikipedije o ubistvu neke dvadesetogodišnjakinje. Ali šta ćemo sa ostalom odećom? Šta govore o nama ostali artikli koje navlačimo na sebe svakog dana? Kakvu poruku šalju u svet? Svaki šešir, svaka majica, svaka cipela i svaki najsitniji detalj svima saopštava „Zdravo svet, ovo… ovo sam ja.“

Evo ko ste na osnovu odeće koju nosite.

„SLUGA POKORNI“ DUKSER ZA OTVARANJE VRATA POLICIJI KAD DOĐU DA TI SERU ZBOG BUKE

„Razumem, druže pozorniče. Dileri su u sobi levo, niko ih nije pozvao, same ušle barabe. Ups, ispade mi ovaj novčanik što mi ga je tata ostavio… ratni vojni veteran, inače…“



„POTPIŠITE PETICIJU“ DŽEMPERČIĆ ZA AGITOVANJE PREKO FEJSBUKA OKO ZATVARANJA NEKE BIBLIOTEKE

Ne može se poživeti ni dan u istočnom Londonu bez da se ne naleti na jednu od ovih devojaka. Imaju Etsy stranice posvećene štrikanju. Smeše se ukoso na svim slikama. Kad sedi u kafani, drži kaput u krilu. O jebem ti sve, ma neće valjda opet o Hariju Poteru? „Dobi je bio žrtva netolerancije…“ Hoćemo još jednu turu? Evo ja plaćam, dajte samo izgovor da odem do šanka, da je malo ne slušam.

„VARIM SAM SVOJE PIVO“ NAOČARE

Moje su, jebiga, ali kad god ih stavim imam osećaj da sam maskiran u nekog hipstera po imenu Rori koji tvrdi da je iz Haknija iako uopšte nije, i stalno kenja o prednostima blago kiselog hmelja u odnosu na slada ječma.

„TEHNIČKI SAM VEGANKA“ KAPA ZA TATINO ZLATO

Kad im šalješ poruke, samo napišeš „kuca“, okačiš sliku neke živuljke, i dosta je.

„E BRATE, BRATE, IMAŠ NEKU VUTRU, BRATE“ PEDERUŠA

√ Zatrpava Instagram slikama iz javnog prevoza jer se svakog dana sat i po vozi u povratku do mamine i tatine kuće na periferiji Londona, a na Tinderu tvrdi da je iz istog.

√ Hvataju ga napadi panike na krstarenju.

√ Božić provodi sa svojima u Dubaiju, za rođendan dobije 6,000 funti kao poklon.

√ „Pa šta, pa čekaj, evo recimo ja slušam grajm, brate, ako me razumeš, mislim, ko sme da kaže tu reč ako ne smem ja?!”



„ŠTA JE TO STUDENTSKI ZAJAM“ PRSTEN ZA TATINE SINOVE

Slamuje sa običnim smrtnicima od prve godine faksa, ali kad bude diplomirao otići će na putovanje od godinu-godinu i po dana, zaposliće se kod tate u firmi za skromnu početnu platu od 55 hiljada funti, izlaziće isključivo po top-flor barovima.

„ŽALIĆU SE KUĆNOM SAVETU“ DUKSER ZA DEVOJKU KOJOJ SMETA BUKA

„Moja cimerka baš teško podnosi buku, znaš, a tvoja soba je odmah ispod njene, tako da ako bi mogao da utišaš tu pesmu koju slušaš srednje glasno, molim te? Iz nekog razloga znam broj tvog stanodavca i ne plašim se da ga uporno smaram, da mu kitim opise agonije kroz koju prolazim dok se trudim da uhvatim poslednje ostatke prigušenih zvučnih talasa koji se probijaju kroz tvoj pod a moj plafon, tako da će te pre ili kasnije izbaciti i zadržati kaparu, jel’ znaš? Pa ti vidi da li ti se sluša muzika nedeljom u četiri popodne kad pošten svet spava.“

„KAO DA JE IZ DEVEDESETIH, ALI NIKAKO SEKOND HEND“ TREŠA

Znaš ono kad se desi da tražiš stan u isto vreme kad i neki tvoji površni poznanici, pa se dogovorite da uzmete nešto trosobno i podelite troškove, i onda te jedna od njih kao pita „A koliki je tvoj budžet, negde jedna zarez dve mesečno?“ , a ti shvatiš da govori o hiljadu i dve stotine funti mesečno, da nikad u životu nije platila kiriju jer se to sve skida sa tatine kartice direktno, na kraju se dogovorite da ti plaćaš samo za plakar u kom ćeš spavati jer ti „ne treba previše prostora, stvarno!“ ali čak i to te opet izađe 900 funti? Evo kakve trenerke nose takve osobe. Nikad ne kuvaju jer mogu svake večeri da naruče šta god im se jede. Kad naprave nered po kući, skoknu do hotela da prespavaju tamo. Mama buržujka dođe u posetu i donese vam ogromne Diptique sveće kojima osvetljavate sobu umesto da ih držite kao dekoraciju. Bogati su apsolutno ludi ljudi.

„PETING NA PRVOM DEJTU“ KOŠULJA ZA LJUBITELJE FOTOGRAFIJE

Jedan od onih čudnih mladića sa kojim se jedno veče odvališ od droge, a dan kasnije on kači svoju sliku iz Tejta gde nosi kačket i sasvim normalno razgleda slike. Kako?!

„ŠLJI GLE SLKE“ ČIZME

√ Uporno ti nudi neke berzanske seminare koji ti zvuče kao piramidalna prevara

√ Komentariše selfije Bele Hadid kao da se nada da će ga primetiti

√ „Pošto seks, LOL. Ja sam u stvari fin dečko, znaš.“ [par sekundi kasnije] „I nisi nešto, sedmica najviše.“ [dan kasnije u četiri ujutro] „LEPOTA JE PROLAZNA JEL ZNAŠ, GDE ĆEŠ DA NAĐEŠ OVAKO FINOG DEČKA“

„BIO SAM JEDNOM PRILIKOM NA STADIONU FK KLEPTONA“ ŠAL

Pozoveš dečka da sa društvom gledate Ligu šampiona i jedete picu, a on uporno traži da utišate komentatora kako bi pustio Gardijanov fudbalski podkast umesto njega. Nemoj da me smaraš sa U-18 timom Sent Paulija, bre, ja ne znam ni kad je Svetsko prvenstvo.

„VIRALNI TVIT TINDER RAZGOVORA“ PATIKE

Svaki selfi ima joj u proseku 1.2 hiljade lajkova. Svake noći sedi do tri pred kompjuterom gledajući gifove Sunđer Boba, ali ne zna zašto je tako umorna. Takav tip devojke.

„JEL MOGU NA GODIŠNJI TAMO NEGDE U ŠPICU SEZONE“ KOMBINEZON

√ Kasni par sati na posao u baru koji valja kafe s mlekom od po četiri funte.

√ Svaka mu je sijalica u stanu gola, baš svaka, ni jedne nema da je nečim pokrivena.

√ Za rođendan ti pokloni sliku koju iz čiste učtivosti moraš da vucaraš sa sobom sledeće tri-četiri selidbe pre nego što je baciš.

„RADIM ZA VAJS“ MAJICA

Urednik kaže da ne smem više od dva puta po tekstu da podjebavam kolege jer će me svi mrzeti, ali moram da kažem sledeće: ovde niko ne zna kad tačno treba da legne plata, i umesto vode smemo da pijemo isključivo Vajsovo Old Blue Last pivo. Spasite nas pakla.

„PODRŽAVAM SAMIZDAT“ AKTIVISTIČKI PRSTEN ZA NOS

„Ljudi, kraudfanding kampanja je dosta sporo krenula, skupili smo samo 120 funti od planiranih 10,000 i još vaš je samo šestoro došlo na sastanak koje sam zakazao, molim vas da se malo uozbiljite. Dobrotvorna društva koja sam kontaktirao opasno smaraju, tvrde da štampanjem torbica i odjebavanjem Tereze Mej preko Tvitera nećemo ostvariti cilj (a šta nam je tačno cilj još nismo odlučili, MOLIM vas da dolazite na sastanke). Moramo da uzvratimo udarac!“

„JESI BUDNA?“ FARBA ZA KOSU STREJT MUŠKARACA

Kad je umro Lil Peep, ovaj je po ceo dan kačio crno-bele snimke svojih suza i paljenja sveća. Sad je petak na subotu, oko trojke, odjednom ti se javlja na WhatsApp po prvi put posle mesec i po dana, šalje slike nove tetovaže, i nudi da te poliže.

„UBER REJTING 3.2“ MAJUŠNE NAOČARE ZA SUNCE

„Ne bre, ne možemo sa mog, neće više da dođu kad ih ja zovem, zovi sa tvog, dođem ti posle, znaš valjda da neću da nestanem u nepreglednim dubinama rejva, kad se to uopšte dogodilo od prethodnog puta.“

„KAPA MI JE CELA LIČNOST“ BERETKA

√ Slavi svoj „rođenmesec“

√ „Zanimaju me samo zanimljivi momci. Ne vredi vam da me zovete na piće. Zovite me na neku aktivnost!“

√ Poseduje i stvarno boji bojanke za odrasle

„SUVLASNIK VEJP ŠOPA“ MAJICA

Šta su ovi ljudi radili pre nego što je vejping izmišljen? Ko zna. Išao si sa jednim od njih u školu, čini ti se. Kako se ono zvao? Šta je radio pre vejpinga? Ko je bio pre vejpinga? Šta taj uopšte zna da radi osim da pravi kolutove od dima dok ga ćutke gledaju dve tužne devojke? Nosi velike kapuljače, uvek miriše na vejpovane žvake. Ali ko je on bio pre vejpinga? Ko je taj čovek bio?

„VALJAM MAJICE PREKO INTERNETA DA IZDRŽIM DO PLATE“ PATIKE

1 dan posle prvog u mesecu: “Uber Uber Uber Uber! Uber Uber Uber Uber! Deliveroo Deliveroo! Uber Uber Uber Uber!”

Tri dana posle prvog u mesecu: „Kako ti se čini ovaj šal od 400 funti?“

Osam dana posle prvog u mesecu: „Ljudi, moramo da nađemo jeftiniji stan. Ne mogu više ovako da živim, stalno me cimaju iz banke zbog kamate.“

Dvadeset dana posle prvog u mesecu: Gugla kako se kreću cene krvi u maloprodaji. „Brate, daj molim te malo te paste. Umreću ako mi ne daš, ali bukvalno.“



„ZAJEBAVAM POŠTEN NAROD KOJI SAMO POKUŠAVA DA SKRPI KRAJ S KRAJEM I ISPOŠTUJE NEKI STIL, IAKO NOSIM RASPANDROSANU PRASTARU ODEĆU ZATO ŠTO SE PLAŠIM DA POKUŠAM DA BUDEM U TRENDU, ZATO ŠTO SAM OBLIKA I TEŽINE FRIŽIDERA, ZATO ŠTO NE MOGU NI U ŠTA DA STANEM, ZATO ŠTO SAM MODNO IMPOTENTAN, ZATO ŠTO NEMAM UKUSA, SAMO SEDIM U CRNOM DUKSU, CRNOM DŽINSU, CRNIM PATIKAMA, KAO DA SAM GOT IZ ZATVORA, ŠTA JA BRE UOPŠTE HOĆU BRE“ GARDEROBA