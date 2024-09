Evo šta novogodišnji poklon vašeg partnera govori o vašoj vezi

Romantično je, praznici su. Odete na klizanje, čekate u redu 25 minuta da biste platili četiri za palačinku sa Nutelom koja vam posle padne u baru kad se sudarite sa nekim majmunom u sivoj jakni. Kod kuće vam je toliko hladno da vam seks liči na uzajamno trljanje dva zamrznuta pileća krilca. Odete da posetite porodicu, partneru šaljete snimak pijane mame kako meša kukovima uz Club Tropicana, i ujaka perverznjaka koji uporno komentariše sise TV voditeljki! Praznične čarolije!

Očekujte sranje poklone od najbližih. Od tetke, iTunes vaučer koji ne koristite jer ste zaboravili svoj Apple ID. Od tate, skupa ali nimalo duhovita slikovnica pod naslovom Govanca raznih vrsta. Od mame, uprkos svim apelima, opet odeća – možda Jack Wills bokserice, možda siva All Saints majica sa V-kragnom, a možda i ružičasti najlonski strukirani Dorothy Perkins topić – koju vam uručuje uz reči: „Znam da nije ništa naročito, sine, ali sećaš da vam je mama platila račune onomad kad niste imali?“

Videos by VICE

Dobro, šta od njih očekivati? Roditelji vas ne poznaju od kako se prešli na vegansku ishranu i prevazišli humor Majkla Mekintajera. Ali od partnera? Bar od partnera ste mislili da ćete dobiti nešto dobro. Nažalost, ništa od toga. Evo čime će vas dečko/devojka tragično razočarati, i šta to znači za status vaše veze:

Karte za pozorište, Brehtov „Galilejev život“ ili neka druga predstava koju nećete skapirati

Ne volite zaista svog partnera, samo vam treba društvo kad idete na degustaciju biljnog džina u The Shard, ili kad se slikate za Instagram #wintertime, ili da zajedno probate onu autentičnu Serano šunku o kojoj ste čitali u Time Out, ili za časove gotske joge, ili za grajm bingo u Klapamu, ili za safari rejv na kom ćete se praviti da samo ironično volite Mr Brightside (a potajno mislite da je stvarno solidna pesma).

Vaš partner postoji da ne biste bili sami. Užasava vas onaj tihi glasić koji vam noću odzvanja kroz glavu i smeje vam se što plaćate WeWork ofis iako vam je posao da odgovarate na mejlove; što mislite da ćete biti produktivniji ako u kafu stavite indijski puter; što za sebe kažete da ste „kreativac“. Potreban vam je partner, makar samo da bi ublažio zvuk samoprezira.

Veza će vam se okončati na odmoru u velškim dolinama. Na tim travnatim padinama, shvatićete da u stvari ne podnosite jedno drugo. Na tom hladnom povetarcu, daleko od indi bioskopa u kom biste se inače sakrili, moraćete da prihvatite da je između vas sve gotovo.

Knjiga koju bi sam partner želeo da pročita, možda Noma kuvar od vaše fudi devojke, možda novi Murakami od vašeg dečka koji stalno gleda japanske rijalitije

Vi se baš poznajete, a? Oboma vam je stalo do mišljenja onog drugog? Gadite mi se. Po žurkama se žvalavite glasno, sve onako jezikom da se čuje šljis-šljis, kao da mutite smesu za palačinke. Na festivalima, jedan od vas pokušava da zaštiti onog drugog u masi, iako ste oboje tako krhki da će vam se kosti raspasti. Kad se javljate jedno drugom na telefon, zvuči kao da se obraćate kućnom ljubimcu: „Pa gde si ti meni, voćkice moja!“

Nikada nećete raskinuti. Toliko ste se jedno drugom uvukli u dupeta – prijatelje ste rasterali pa nema ko da vas izbavi iz dubina partnerovog anusa – da ćete se uzajamno ugušiti.

Ploča Džej Kola

Dečko vam je Džamila Džamil, samo što ne kači selfije sa svojim primerkom We Should All Be Feminists i ne smara o čajevima za mršavljenje, nego diže bunu protiv kapitalizma. Nije da nije u pravu, ali zar baš dok jedete keks mora da vam priča da tako eksploatišete robnonovčani višak vrednosti? Zbog njega ćete se tiho i neprimetno pretvoriti u tvrdokornog konzervativca.

Analni čep sa zečijim repom i kožni povez za usta sa kuglicom

Deda Mrazov bat plag. Fotografija: Dutch Cities / Alamy Stock

Pre ili kasnije, moraće da joj priznate da biste tokom seksu najradije samo gurnuli glavu u jastuk, onako lenjo, misionarski. Ne treba vam ništa osim monotonog zvuka kože kako pljeska o kožu (eventualno ponekad da vam neko kaže „To, tako!“). Ali pravili ste se da volite BDSM da ne bi primetila koliko ste u stvari dosadni. Jednom vam je prljavu čarapu nabila u usta, a vama je bilo nezgodno da priznate da vas to uopšte ne uzbuđuje.

Sigurno jedva čekate Badnje veče kada će na vama isprobati sve što vam je kupila! Ako imate sreće, ove godine bar neće biti prstenastog vibratora na daljinsko upravljanje.

Mirišljavi štapići

Tvrdiće da je sasvim OK što mu stalno devojke sede u krilu. Ostavićete ga kad najzad budete shvatili da monogamija zaista jeste samo društvena konvencija, ali konvencija koju biste radije ispoštovali. Kap koja će prevršiti čašu biće stidne vlasi njegove druge devojke na dasci vaše WC šolje.

Bež cipele i bombonjera

Plaši vas otac vaše devojke, bogati vodoinstalater Harija Kejna. Stalno preti da vam odseče kitu ako povredite njegovu milu malu Sašu. Čudno je to, jer njen tata Majk obično zove njenu majku „glupom droljom“. Ali vi svoju devojku obožavate, sve biste dali za nju. Sedite i čekate je na onoj velikoj klupi ispred Topšopa dok se presvlači. Slikate je u ljubičastoj šuškavoj Miss Pap trenerci pored belog džipa vašeg komšije. Njen parfem je Thierry Mugler: Alien.

Ostaviće vas kad bude ušla u Love Island rijaliti. Prodaćete svoju priču „Dejli Mejlu“ pod naslovom Bivši dečko Saše Mekkoj otvorio dušu: Željna je slave!!! Budite se u pola noći, Majk vam lupa na vrata. Nešto je ljut.

Absolut votka sa aromom trešnje

Fotografija: VICE

Dečka ste upoznali na faksu, voleo je viceve Rasela Hauarda na temu ejakulacije. Ostavićete ga kad se odselite u London a on ostane da večito studira i impresionira brucoškinje pričama o onoj večeri kad je njegov ortak Tomo u isto vreme srao i povraćao.

Luksuzne mirišljave soli za kupanje

Au, kakvo ste vi govno! Sva sreća pa imate još goreg partnera koji misli da je mirišljava kamenčina koju ćete rastopiti u kadi OK poklon. Oboje ste položili vozački sa 16 godina. Žao vam je što na Netfliksu više nema serije Friends. Najbolje veče u životu vam je bio koncert Oli Mursa u okviru Never Been Better turneje. Upisali ste višu turističku, mada nije da vam je hotel u kom ste se zaposlili tražio te „kvalifikacije“. Kačite slike hrane koju vam on sprema iako je u pitanju suva pržena piletina, prekuvana šargarepa, i jorkširski puding – hešteg vam redovno glasi #boydonegood. Nikada nećete raskinuti. Čega se pametan stidi…

Skupa pidžama

Toliko ste dugo zajedno da vam je neprijatno kad na ekranu vidite scenu seksa, jer ste svesni da toga kod vas već mesecima unazad nije bilo. Analne perlice zatrpali su računi i opomene iz banke. Svađate se oko gluposti. Zajedno ste da ne biste sami plaćali stanarinu.

Nešto praktično tipa aparat za brijanje

Dečko vam je nesposoban za život. Ne ume ni pire krompir da napravi bez BBC Good Food recepta. Smejao se kad je video onaj YouTube snimak na kom neki lik prska strance vodom da bi pomislili da je kiselina u pitanju; svima ga preporučuje. Kupili ste mu praktičan poklon u nadi da će se uozbiljiti i odrasti, ali on će nastaviti da vam prdi ispod ćebeta sve dok ga ne ostavite i nađete 55-godišnjeg sponzora.

Beli pufnasti pomeranac

Dečko vam stalno pokazuje Lad Bible video snimke na kom neki ljudi jure niz ulicu u kolicima iz samoposluge, ili pas nekog vojnika reaguje na povratak vlasnika iz Iraka. Kupio vam je kucu u nadi da će napraviti viralni video od vaše reakcije.

Vi biste se više obradovali da vam je poklonio gaćice i šminku. Ostavićete i njega i njegovog nemačkog špica. Postaće jedan od onih neobično krupnih muškaraca koji po parku šetaju očigledno ženske pse.

Off White kaiš

Upoznali ste se kad je Obey odeća bila kul. Nosio je toliko firmiranih stvari da je ličio na bilbord. Svake večeri raspravljate o zločinima raznih SoundCloud repera i sporite se oko legitimiteta istih: „Muzika mu je tako mračna, jasno je koliko je težak život imao“; „Bouvi je isto tako spavao sa mladim ženama, pa šta“; „Moraš da razdvojiš delo od umetnika“. Slikate jedno drugo u javnom prevozu. Podržavate jedno drugo kad uđete u frku na Fejsbuk grupi posvećenoj The Basement proizvodima.

Pogledaj i:

Nažalost, od seksa ništa jer vam mama ne dozvoljava da spavate u istoj sobi. Za tri meseca, videćete ga kako Snepčetom šalje sliku svojih novih patika nekom po imenu Pipa ili Anabel, i znaćete da je sve gotovo. Blokiraćete ga na društvenim mrežama. Posvetićete mu dug post koji ćete završiti sa „hvala, sledeći“.

Knjiga koja vas uopšte ne zanima, Bad Feminist Roksen Gej ili nešto o ekonomiji u izdanju Verso

Kad ste se smuvali, njoj je bilo OK što vi šankerišete. Još više joj je bilo OK što ste mogli da joj nabavite koks za društvo četvrtkom. Volela je da nosi vaše Champion majice i bele sportske čarape sa dezenom lista konoplje.

Ali u poslednje vreme, stalno se oko nje mota onaj lik sa kojim ide na proteste – neki Rafael, nosi žuti šešir, crnu rolku, i martinke. Ne možete na miru da gledate fudbal jer njih dvoje nešto drve o municipalitetizmu. Poklonila vam je neku knjigu od Gramšija, iako je poslednje što ste vi pročitali bio serijal o Aleksu Rajderu. Dve nedelje kasnije, otputovaće u istočnu Evropu sa onim malim pederkom, dižu nekakvu revoluciju, nešto. Vas nisu ni pozvali.

Mirišljava sveća

Da ne biste kupili pogrešan poklon i tri sata morali da slušate „ali ne razumem odakle ti ta ideja uopšte“, potrudili ste se i uboli pravu stvar. Ne iz ljubavi, nego iz straha. Vaša devojka nosi bele patike i sivi kašmir, a na licu joj je izraz koji govori „Ja sam završila modni merčandajzing, neću valjda da tolerišem da mi konobarica donese mleko od soje umesto mleka od ovsa“. Kad vas bude ostavila, odseliće se u Pariz.

@annielord8