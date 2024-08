Evo šta vašem telu zapravo rade suplementi od ribljeg ulja

Vekovima su ljudi koristili riblje ulje, što oralno, što topikalno, kako bi tretirali širok dijapazon stvari, od bolova do rahitisa i gihta. Popularnost ovog suplementa menjala se kako su godine prolazile, kao i njegova primarna upotreba. Ipak, u toku prethodnih nekoliko decenija, hajp povezan sa ribljim uljem je dostigao, čini se, najviši nivo od kada postoji. Prema podacima Nacionalnog zdravstvenog instituta u SAD-u, u toku 2012. godine, najmanje 18.8 miliona Amerikanaca potrošilo je ukupno 1.3 miliona dolara na riblje ulje, što ga stavlja na treće mesto najkorišćenijih suplemenata u ovoj državi. (Prodaja se ustalila na tom nivou oko 2013. godine.)

Danas ga mnogi koriste zato što veruju da će uopšteno doprineti zdravstvenom stanju njihovog srca, dok drugi veruju da riblje ulje pomaže zdravlje bubrega, kostiju i kod povreda zglobova, ali i da poboljšava kognitivne funkcije i mentalno zdravlje, kao i veliki broj drugih stanja. Ipak, da li je riblje ulje zaista tako dobro za nas kao što u to veruju milioni Amerikanaca? Ko bi onda trebalo da ga konzumira? Zaronili smo u istraživanje i konsultovali nekoliko eksperata kako bismo pokušali da saznamo odgovore na ova pitanja.

Šta je zapravo riblje ulje?

Riblje ulje je baš ono što i zvuči da jeste: ulje proizvedeno od prerađene ribe, posebno od vrsta kao što su haringa, losos, inćuni i sardine. Ova ulja su bogata Omega-3 masnim kiselinama, posebno eikosapentenoičnom kiselinom (EPA) i dokosaheksenoičnom kiselinom (DHA). Iako naša tela mogu da pretvore alfa-linoleičku kiselinu– drugu vrstu Omega-3 masne kiseline koja se može naći u namirnicama kao što su kanola ulje, semenke bundeve i orasi – u EPA i DHA, riblje ulje je jedno od najefikasnijih izvora ove dve Omega-3 masne kiseline neophodne ljudskom organizmu.

Omega-3 masne kiseline “čine mnogo stvari za naša tela”, objasnio je Stiven Kopecki, kardiolog sa Majo Klinike. Teško je sumirati šta tačno one čine same po sebi, ali slobodno možemo reći da je održavanje dovoljnog nivoa ovih kiselina od vitalne važnosti za naše funkcionisanje uopšte.

Da li riblje ulje poboljšava zdravlje srca?

Moderna shvatanja povezana sa benefitima koje riblje ulje ima na srčano zdravlje potiče iz obzervacionih istraživanja sprovedenih na starosedeocima Grenlenda u toku 1970-ih, kada su otkrili da je njihova ishrana ekstremno bogata uljanim ribama i da ovi ljudi u izuzetno malim stopama pate od bolesti srca. U godinama koje su usledile, asocijacija Američko Srce je rutinski preporučivala ljudima da jedu ribu najmanje dva puta nedeljno, između ostalog, kako bi usporili porast nivoa plaka u arterijama, ali i kako bi sniili krvni pritisak, i generalno održali svoje srce zdravim. Federalna administracija za lekove (FDA) takođe je odobrila nekoliko striktno regulisanih medikamenata na bazi ribljeg ulja namenjenih za upotrebu kod onih koji imaju povišene trigliceride (onu vrstu masti koju treba kontrolisati).

Riblje ulje, kako kaže Kopecki, “trenutno zaista predstavlja standard u lečenju onih ljudi koji pate od povišenih triglicerida”, pored pojačane fizičke aktivnosti i smanjenja unosa ugljenih hidrata. Postoji nekoliko studija koje ukazuju na to da dovoljna doza kvalitetnog ribljeg ulja umanjuje rizike koje sa sobom nosi operacija ugradnje bajpasa, bol u grudima, rizik od srčanog napada, moždanog udara ili naglih srčanih udara kod ljudi koji već imaju srčanih problema. Sa druge strane, prevelika konzumacija ribe – preko 45 grama dnevno – zapravo je povezana sa višim rizikom od moždanog udara, kako pokazuje jedna studija.

I dok nekoliko studija ukazuje na to da suplementi od ribljeg ulja mogu pomoći zdravim ljudima da se zaštite od srčanih problema barem malo, ovi dokazi deluju kao relativno slabi i nekonzistentni, tako da većina lekara kao da ne preporučuje njihovu konzumaciju kao pouzdanu preventivnu zdravstvenu metodu.

Može li riblje ulje pomoći mentalnom i neuralnom zdravlju?

Verovanje u mentalne i neurološke benefite koje riblje ulje ima verovatno potiče od činjenice da “oko 40 odsto polinezasićenih masti u našim mozgovima”, ili pet do deset posto ukupne mase naših mozgova sačinjava “Omega-3 DHA”, rekao je R. Preston Mejson, profesor na departmanu medicine, odeljak za kardiologiju, na Harvardskoj medicinskoj školi. Ova supstanca je izgleda uključena u prenos signala između nervnih ćelija. A i vladin vodič za ishranu navodi da je ishrana bogata plodovima mora važna za normalan rast i razvoj mozga. Ipak, mi zapravo ne znamo šta specifično, ako išta, povezano sa konzumacijom suplemenata od ribljeg ulja bilo kod dece ili odraslih, pomaže neurološko ili mentalno zdravlje.

Neka istraživanja ukazuju na to da riblje ulje možda pomaže razvitku pažnje kod dece sa poremećajem pažnje (ADHD), ili mentalnom funkcionisanju i ponašanju kod dece uopšte. Jedno malo istraživanje takođe sugeriše na to da riblje ulje može pomoći pri umanjenju rizika, ili kontroli, određenih mentalnih bolesti kod dece i mladih odraslih, koji pokazuju blage simptome. Najmanje jedna studija je čak predložila ideju da riblje ulje može pomoći pri redukovanju napada kod pacijenata sa epilepsijom koji su otporni na standardne lekove. Ipak, sva ova otkrića su slaba i provizionalna – ne treba im verovati po svaku cenu.

Da li riblje ulje poboljšava zdravlje očiju?

Iako je nekoliko studija ukazalo na to da redovni obroci bogati ribom mogu rezultirati manjim gubitkom sposobnosti vida povezanog sa starenjem, kao i da regularna konzumacija ribljeg ulja umanjuje rizik od oboljenvanja od katarakte, ova istraživanja nisu konkluzivna i već su osporavana. Riblje ulje je nekada bilo regularno prepisivano kako vi se lečio sindrom suvog oka, i to na osnovu nekoliko studija, a Kopecki kaže da je tako bilo “sve do pre tri ili četiri godine, kada su meta-analize pokazale da od ove vrste terapije ne postoje jasni benefiti. Oftamolozi ovako nešto više ne preporučuju.

Da li riblje ulje poboljšava kvalitet kože?

Kopecki okleva da podrži bilo koju dermatološku studiju koja ukazuje na to da riblje ulje umanjuje bore. Druge studije takođe ukazuju na to da riblje ulje može pomoći kod akni, ekcema i psorijaze, ali su i ova istraživanja relativno ograničena i teško da se može reći da su konkluzivna. Ipak, vredno je primetiti da deluju manje osporivo nego ostala istraživanja koja ukazuju na benefite ribljeg ulja.

Da li riblje ulje pomaže ili preventivno deluje na kancer?

Iako postoji nekoliko istraživača koji su sugerisali na to da riblje ulje možda pomaže da se snizi rizik od razvijanja svih vrsta kancera – među kojima su i rak dojke, kolorektalni, rak jednjaka, rak jezika, jajnika, rak grla i prostate – studije koje su ispitale ove tvrdnje ograničene su u svojim rezultatima na svim nivoima. Najmanje jedna studija je zapravo ukazala na to da upotreba ribljeg ulja možda povećava rizik od raka prostate, kada je konzumirano od strane određenih podgrupa u određenim količinama tokom vremena.

Da li riblje ulje pomaže pri smanjenju telesne mase?

Časopisi koji se bave životnim stilom skoro su podigli hajp oko studije iz Japana koja se zalaže za to da riblje ulje stimuliše digestivni trakt miševa da umanje dobijanje na težini, kao i da pomažu pri gubitku telesne mase. Druga studija ukazala je na to da gojazni ljudi sa visokim krvnim pritiskom mogu imati koristi od ribljeg ulja kada se radi o gubitku kilograma. Bilo kako bilo, ovi nalazi su posebno ograničeni i ne postoje supstancijalni dokazi koji bi ukazali na to da ono zaista može pomoći ljudima da upravljaju svojom masom.

Kad već ima toliko nejasnoća povezanih sa benefitima koje riblje ulje obezbeđuje, zbog čega ga ljudi i dalje koriste?

Velika većina istraživanja koja su se bavila pretpostavljenim benefitima ribljeg ulja – uključujući i mnoga iznenađujuće specifična (npr. povezana sa bolestima desni, pneumonijom, kao i raznolikim alergijama na namirnice) – takođe su nekonkluzivna. Ovo je verovatno delom zbog toga što su istraživanja efekata koje suplementi imaju previše često loše struktuirana, bez kontrole placebo efekta, ili pokušaja da se ubroje i dodatni faktori, kao što je ishrana i životni stil, a koji takođe mogu imati velikog uticaja na ishod kod ispitanika. Mnoge studije su takođe nekonzistentne, bez supstantivnih pratećih istraživanja koja bi potvrdila ili negirala njihove tvrdnje, što one koji konzumiraju riblje ulje ostavlja sa gomilom nepotvrđenih informacija.

Jedan deo nekonzistentnosti može se svesti na činjenicu da nisu sve te stotine različitih proizvoda od ribljeg ulja na tržištu napravljene na isti način. Istraživanja različitih vrsta suplemenata od ribljeg uljaotkrila su da su za mnoge od njih navodi o količinama EPA i DHA koje sadrže pogrešni, posebno kada se uporede jedni sa drugima, ili kada se u obzir uzmu detalji povezani sa dodatnim propratnim sastojcima koje proizvođači koriste. (Industrija suplemenata u Americi je strahovito neregulisana.) U većini suplemenata “samo oko trećina proizvoda sastoji se od Omega-3 masnih kiselina, rekao je Mejson, a to tvrdi na osnovu sopstvenih i istraživanja drugih posmatrača. “Iz tog razloga su ovi suplementi tako jeftini.” Mejsonova istraživanja su takođe ukazala i na traljavu proizvodnju, transport i skladištenje, koji često dovode do toga da se Omega-3 masne kiseline u ovim suplementima pokvare, što uništava bilo kakvu šansu da imaju pozitivne efekte na one koji ih konzumiraju. Ukoliko osetite gorak riblji miris kada otvorite pakovanje, to može ukazati da su se kapsule pokvarile.

Dakle, ako odlučite da pokušate, koliko Omega-3 masnih kiselina vam zapravo treba?

Znamo da Omega-3 masne kiseline igraju vitalnu ulogu u razviću kod ljudi, posebno u neurološkom razviću. Takođe znamo i da naša tela ne mogu da ih proizvode sama. Bilo kako bilo, niko do sada nije otkrio kolika količina ovih supstanci nam je tačno potrebna kako bismo ostali zdravi dok odrastamo, ili dok smo odrasli, navodi Kopecki. Veliki deo verovatno zavisi individualno, od tela do tela, dodaje Mejson, iako ukazuje na to da su naša tela obično poprilično efikasna kada se radi o apsorbovanju ovih supstanci, tako da “nije kao da vam trebaju svakog dana da biste ih zadržali” u vašem organizmu.

I čak iako velika većina ljudi nikako ne jede ribu tih neophodnih dva puta nedeljno koje preporučuje većina nutritivnih smernica, oni u većini slučajeva dobijaju dovoljnu količinu Omega-3 masnih kiselina iz svoje svakodnevne ishrane, možda indirektno kroz namirnica kao što su ulje od uljane repice i orasi, kako bi izbegli manjak Omega-3.

Lekari zapravo ne znaju mnogo stvari o tome šta se dešava kada je neko u manjku Omega-3, rekao je Kopecki, i to iz razloga što je jako teško zapravo stići do tog stanja da je organizam u manjku. Studije slučaja ukazuju na to da manjak Omega-3 može izazvati povećan rizik od bolesti srca, poremećaje raspoloženja, upale, pa čak i kancer, a ovo verovatno nije konačna lista efekata. Osoba bi morala imati izuzetno lošu i jednoličnu ishranu kako bi zapala u manjak Omega-3 masnih kiselina, rekao je Mejson.

Da li postoje bilo kakvi rizici povezani sa korišćenjem suplemenata od ribljeg ulja?

Iako Mejson napominje da možda postoje rizici povezani sa konzumiranjem nekih od adulteranata koje proizvođači suplemenata dodaju svom ribljem ulju, čini se da naša tela dosta dobro tolerišu širok dijapazon Omega-3 masnih kiselina. Ipak, konzumacija više od tri grama dnevno može dovesti do komplikacija sa zgrušavanjem krvi ili umanjenog funkcionisanja imunog sistema – posebno kod onih osoba koje su na razređivačima krvi. Neki ljudi takođe mogu osetiti mučninu, gorušicu, dobiti dijareju ili osip. A oni koji su alergični na bilo koju vrstu morskih plodova ili ribe trebalo bi da sa konsultuju sa svojim lekarom pre nego što počnu sa uzimanjem ovih suplemenata, čak iako možda ne izazivaju bilo kakvu vrstu reakcije.

Čak i ako izuzmemo rizik po ljude, potražnja za ribljim uljem potkrepljuje prekomerni ribolov koji uništava populacije inćuna, sardina i drugih za okolinu važnih vrsta riba. Ribarenje u cilju proizvodnje ribljeg ulja, a ne radi dobijanja ribljeg mesa za ishranu ljudi takođe se često radnicima plaća jako malo.

Pa da li onda zapravo treba da koristim suplemente od ribljeg ulja?

Osim ukoliko imate bolest srca i doktor vam je prepisao proizvod koji je odobrila nadležna institucija za kontrolu lekova, Mejson kaže, verovatno ne. Ukoliko u ishrani osobe, iz nekog razloga, u potpunosti manjka Omega-3 masnih kiselina i oni to ne mogu da poprave, Kopecki smatra da posegnuti za proizvodom od ribljeg ulja može biti korisno. Ipak, u tom slučaju treba da budete jako oprezni kako bi se uverili da je ono što konzumirate zapravo samo riblje ulje – i da nije uprljano i zagađeno nekim kontaminantima životne sredine, kao što su Mejson i drugi istraživači dokazali da je moguće u okviru modernog američkog tržišta suplemenata.

Svi znamo da je ishrana bogata ribom generalno dobra za ljude. Ipak, na kraju krajeva, za većinu nas bi bilo bolje da imamo balansiranu ishranu koja sadrži ribu, ili druge proizvode sa Omega-3 masnim kiselinama koje su našem telu neophodne kako bi ih pretvorilo u EPA i DHA.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.