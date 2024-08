Evo šta znači ako vam je potrebna čitava večnost da ejakulirate

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na TONIC

Scenario Tvoj drug je do sada video tonu popkulturnih referenci na erektilnu disfunkciju i preranu ejakulaciju, ali nije video prviše zapleta koji se tiču njegovog problema: odložene ejakulacije. Primetio je da mu treba stvarno mnogo vremena da doživi orgazam, i tokom oralnog i tokom penetrativnog seksa, ako uopšte i uspe da ejakulira.

Tvoj drug shvata da ljudi vole seks sa nekim ko “može dugo”, ali ima osećaj da ljudi baš ne žele tokom tandarenja da prave pauzu kako bi nešto prezalogajili ili se hidrirali. Plus, sada veći deo svojih seksualnih iskustava provodi u sopstvenoj glavi brinući se da li će ili neće fizički svršiti.

Činjenice Odloženu ejakulaciju može da izazove mnogo različitih fizičkih i mentalnih zdravstvenih faktora, kaže Set Koen, urolog i profesor urologije na Lengon Heltu na njujorškom univerzitetu. “Prema studijama, u Sjedinjenim Državama je normalni prozor za ejakulaciju sedam do deset minuta seksualne aktivnosti”, dodaje on. “Ako imate posla sa odloženom ejakulacijom, moglo bi da vam potraje do 15, 20 ili 30 minuta, ili da ne možete da ejakulirate uopšte.”

Klinika Mejo predlaže da pacijenti identifikuju prirodu svoje odložene ejakulacije kako bi došli do korena problema i da bi ta disfuncija mogla da se leči. Tvoj drug treba da ustanovi da li mu se odložena ejakulacija dešava čitavog života ili je stečena. Ako mu se problem javlja čitavog života, on onda postoji još od njegove seksualne zrelosti, dok je stečeni nastao nakon što je seksualno normalno funkcionisao neki duži vremenski period.

Ako tvoj prijatelj posluša savet Klinike Mejo, onda mora i da razluči da li je njegova odložena ejakulacija generalizovana — tj. da li se dešava sa svim seksualnim aktivnostima i partnerima — ili zavisi od situacije i dešava se samo u određenim okolnostima.

“Ne bih rekao da je odložena ejakulacija retka, ali se ne sreće toliko često kao prerana ejakulacija ili erektilna disfunkcija”, kaže Koen. Iako je za muškarce normalno da povremeno imaju odloženu ejakulaciju, pravi problem nastaje kad je ona stalna i može da se poveže sa fizičkim zdravstvenim problemima, kaže on, ili ako psihološki izaziva stres kod osobe koja je doživljava ili kod njenog partnera.

Najgore što može da se desi Odloženu ejakulaciju tvog druga mogao bi da izaziva neurološki poremećaj ili nekakva ozbiljna povreda. “Ako su nervi koji završavaju u penisu ili vrhu penisa oštećeni zbog neke povrede ili operacije, ili ako postoji bilo kakav prekid u tom nervu na putu do penisa, onda bi erekcije u najboljem slučaju mogle da budu u redu. Ali bi senzacije mogle da budu ograničene a za refleks ejakulacije su vam potrebne te senzacije”, kaže Koen.

Drugi, ozbiljniji fizički uzrok odložene ejakulacije može da se pripiše nižim nivoima testosterona od normalnih. “Osim što utiču na ejakulaciju, niski nivoi testosterona kod muškaraca mogu negativno da utiču na mnoge stvari, uključujući razvoj muških hormona, pubertet, rast testisa, libido, želju za intimnošću i kvalitet erekcije”, kaže Koen.

Šta se verovatno dešava Ironična seksualna disfunkcija tvog druga verovatno je ili psihosomatska ili je izazivaju reakcije na lekove. “Mnogi antidepresivi — konkretno SSRI-evi poput prozaka, zolofta, leksaproa — povećavaju nivoe serotonina u mozgu”, kaže Koen. “Povećani serotonin je sjajan zato što popravlja simptome depresije, ali ti lekovi mogu istovremeno da smanje libido i želju, dok povećavaju seksualne nuspojave, koje često mogu da budu i odložena ejakulacija.”

Štaviše, ističe Koen, lečenje prerane ejakulacije često može da podrazumeva ispisivanje SSRI-a pacijentu kako bi se namerno došlo do ishoda dužeg trajanja tokom seksualne aktivnosti. Upotreba drugih lekova, i stimulanata i depresanata, može da utiče na sposobnost mozga da shvati da je vreme da ejakulira. “Nije bitno da li je dizač ili spuštač, droga može da poremeti neurohemiju u mozgu, a definitivno može da utiče na ejakulaciju”, kaže on.

Psihološko stanje osobe tokom seksa takođe može da ima ozbiljan uticaj na to koliko joj treba da ejakulira. Ako je tvoj drug u prošlosti imao negativno seksualno iskustvo, to bi definitivno moglo da uzrokuje odloženu ejakulaciju. “Ako ste veoma nervozni sa osobom sa kojom ste, biće vam teško da ejakulirate“, kaže Koen. “Ako imate tremu ili suviše analizirate šta se dešava, možda će vam biti teško da ejakulirate ili ćete možda ejakulirati prerano.”

Šta tvoj drug treba da uradi Tvoj drug treba da ode kod urologa, čak i ako misli da je uzrok odložene ejakulacije psihološki. Na taj način može da radi sa profesionalnim zdravstvenim radnikom na eliminisanju mogućnosti fizičkog problema kao što je nizak nivo testosterona ili povreda.

“Kad mi se pojavi pacijent s ovim problemom, detaljno mu proučimo istorijat zdravlja i pogledamo da li uzima antidepresive, da li je imao operaciju na karlici ili mu je odstranjena prostata”, kaže Koen. “Svakom od tih ljudi koji mi dođu, uradiću analizu hormona i ako oni nisu u normalnim okvirima, povešćemo razgovor o tome kako da mu povećamo testosteron.”

Ako nema hormonalnih problema, fizičkih povreda, antidepresiva ili nekog drugog fizičkog stanja koje može da izazove odloženu ejakulaciju, onda Koen kaže da pacijentu preporučuje da poseti seksualnog terapeuta.

