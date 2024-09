Evo zašto hladno vreme navodi singl osobe da uskoče u vezu

Prethodno objavljeno na Tonic-u.

Upravo ulazimo u onaj period godine koji se u narodu zove “sezona vezivanja”. Kao što je bezbroj članaka već objasnilo do sada, kraći dani i hladnije noći koji kreću u poznu jesen i traju tokom čitave zime navodno nas navode da poželimo da naglavačke uskočimo u vezu —da se “vežemo lisicama” za partnera, makar dok ne stigne proleće.

Videos by VICE

Ako ste imalo kao ja, verovatno ste se zapitali da li to uopšte postoji ili je to samo još jedan koncept koji slatko zvuči i smišljen je da namami što više klikova. Malo sam kopao i evo šta sam otkrio.

Započnimo sa činjenicom da je “sezona vezivanja” izraz koji još nije zaživeo u naučnoj literaturi. Nisam mogao da nađem niti jedan akademski časopis koji ga pominje, ali to ne znači da je ova sezona totalno izmišljena. Naučnici odavno dokumentuju sezonske fluktuacije u ponašanju pri traženju partnera.

Na primer, u jednoj studiji iz 2013. istraživači su pratili promene u trendovima pretraga na Guglu u vezi sa seksom i vezama u periodu od pet godina. Otkrili su prepoznatljive i predvidljive sezonske fluktuacije: prvo, postojao je pouzdan rast u pretragama u vezi sa onlajn dejtingom (što će reći, pretrage za OK Cupid, Match, Eharmony, itd.) u zimskim mesecima, a pogotovo u januaru. Podaci sa Fejsbuka takođe potkrepljuju nalaze da su ljudi skloniji menjanju statusa „u vezi“ tokom zimskih meseci.

Međutim, ljudi nisu u ovo doba godine samo više zainteresovani za veze — čini se da su zainteresovaniji i za seks uopšte; Gugl pretrage u vezi sa pornografijom i prostitucijom takođe su zimi u porastu. Važno je napomenuti da je i leti došlo do porasta interesovanja za seks/dejting, a taj skok je čak bio veći od onoga zimi. Dakle, iako ljudi zaista deluju zainteresovanije za seks i ljubav zimi, to nužno ne znači da su više zainteresovani sada nego u bilo koje drugo doba godine. Čini se da su ljudi zapravo najskloniji traženju para leti, što nam govori da se sezona vezivanja dešava više nego jednom godišnje.

Ti letnji i zimski skokovi u interesovanju za dejting, međutim, mogli bi da budu uslovljeni drugim faktorima, a postoji veliki broj istraživanja koji govori da zimska sezona vezivanja ima više veze s našom biologijom. Neke studije pokazale su da nivo testosterona kod muškaraca fluktuira u odnosu na sezonu, a vrhunac doživljava upravo tokom zimskih meseci. Ne menjaju se, međutim, samo naši hormoni u ovo doba godine — dolazi i do promena u hemikalijama mozga koje regulišu raspoloženje.

Na primer, istraživanje pokazuje da ljudi zimi proizvode manje serotonina zbog nižih nivoa izloženosti sunčevom svetlu. To može da dovede do toga da ljudi osećaju “zimsku tugu”, koju bi mogli da pokušaju da kompenzuju tako što ćete tražiti novu vezu. Sezona vezivanja, naravno, uopšte ne mora u potpunosti da bude motivisana našom biologijom. Za neke, sama pomisao na dolazeća porodična okupljanja i praznične žurke može da stvori teskobu ako moraju da se pojave sami ili budu jedina prisutna singl osoba, što može da dovede do ponašanja u kojem se traži veza.

Ili prosto maženje i paženje zvuče privlačnije kad je napolju hladno a grejanje je jebeno preskupo. Sve ovo govori da razni ljudi imaju možda različite razloge da se “vežu lisicama”.

A što se tiče vrhunca u letnje vreme, teško je ukazati na biologiju kao pokretača, naročito kad se ima u vidu da testosteron izgleda da leti opada a sva izloženost sunčevom svetlu održava nivoe serotonina visokim. Možda naše povećano interesovanje za seks i veze tokom toplijih meseci pokreće činjenica da ljudi leti odlaze više na odmor, a odmori nude dobru priliku da malo začinimo naše seksualne živote.

E sad uprkos svemu tome, podaci govore da zimska sezona vezivanja zaista postoji i šta god da je pokreće može da se razlikuje od onoga što podstiče na parenje u drugim periodima godine. Takođe, iako “vezivanje” može da bude u porastu dolazećih meseci, ono što nas navodi da poželimo da nađemo partnera u ovo doba godine ne mora nužno da bude isto za svakoga.

Džastin Lemiler je naučni savetnik na Institutu Kinsi i autor bloga Seks i psihologija. Njegova poslednja knjiga Reci mi šta želiš: Naučna potka seksualne želje i kako može da vam pomogne da unapredite seksualni živote. Pratite ga na Tviteru @JustinLehmiller.