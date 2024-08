Evo zbog čega bi svi strejt likovi trebalo da probaju peging

Prvi muškarac koga sam ikada pegovala je bio daleko od izvora mudrosti, ali kada je opisao igre s buljom u spavaćoj sobi kao „kada pređeš sa Plejstejšna 1 na Plejstejšn 4“, to mi je postao način da objasnim zašto muškarci treba da me puste da uđem u njih. Zamena uloga i moć koja dolazi sa time kada prodrem u muškarčevo ogromno, dlakavo dupe – umesto da on prodre u moje ogromno, dlakavo dupe – je zadovoljstvo koje se ne može porediti ni sa jednim drugim.

Kada sam pitala brojne žene koji su njihovi razlozi da učestvuju u pegingu, odgovor koji se najčešće pojavljivao je dominacija nad partnerom. Za momke, odgovor je bio sličan. „Dolazi do olakšanja kada predam svoju moć i dopustim partnerki da me kontroliše“, kaže Ben, 33 godine. „Spustiti se na ruke i kolena i biti jeban do besvesti je neverovatan osećaj“.

Izvan dinamike veza, seksualna terapeutkinja i suosnivačica aplikacije BARE dating, Džilijan Majhil, podsetila me je da je najočigledniji razlog zašto muškarci žele da ih karaju u dupe njihova prostata. To je zato što je prostata u suštini muška G tačka, i kada se stimuliše, to „može da izazove sasvim drugačiju vrstu orgazma“, koju prosečan strejt cis muškarac ranije nije iskusio.

Koji god je razlog za stavljanje dilda, pitati svoju devojku da li je voljna za pegovanje može da deluje nezgodno. U ovom slučaju, sledite savete ispod.

PROCENI SVOJU PUBLIKU

Ako ti devojka nikada ranije nije pipnula ili lizala dupe, niti ti rekla da hoće da opaše dildo, verovatno nije dobra ideja da samo lupiš, „pojebi me već jednom“. Baš kao i u sam anus, bolje je postepeno zaroniti u to – i nemoj da te šokira ako tvoj partner za karanje nije sasvim siguran šta je to peging.

Shvati zašto toliko želiš peging, i obrati se svojoj devojci sa tim informacijama. Zavodljivo objašnjenje će, nadamo se, napaliti tvoju devojku i pretvoriti je u tvoju novu gospodaricu. Alg, 27 godina, mi je provalila neke fore kako da je navedeš da te zajaše: „Načni temu sa frazama kao što su, ’Koje su tvoje fantazije/da li voliš analno/da li bi želela da isprobaš nešto novo?’“

„Samo budi otvoren i iskren“, dodaje Kaoili, 25. „A ako ti se partnerka užasne, to znači da si sa pogrešnom osobom! Ili se, verovatnije, karaš sa pogrešnom osobom“.

SPREMI ALAT

Ako misliš da traženje kondoma u mraku ubija atmosferu, zamisli koliki je tek smor kada ti se devojka sva napali za malo peginga, a onda otkrijete da to zapravo ne možete da radite naredna tri, do pet radnih dana.



Kelsi, 28, kaže da joj je najveća fantazija da joj neko preda strep-on i traži da ga kara, što se u suštini i dogodilo prvi put kada je pegovala tipa. „Tokom trojke me je ona druga devojka pitala da li želim da pegujem momka, a onda se pojavila sa strep-onom i on je zauzeo pozu. To što su me uhvatili spuštenog garda me je najviše napalilo! Kada sam to dogovorila sa jednim drugim tipom, on je bio voljan, ali ja sam morala da kupim strep, i osećala sam se kao da obavljamo neku uvrnutu transakciju, i bilo je manje seksi“.

Ali ako nabavka detaljne kolekcije dildoa i opasača u poslednjem času nije za tebe, možda bi umesto toga trebalo da pokušaš da uključiš svoju partnerku u narednu nabavku seksualnih igračka. „Meni uvek zvuči seksi da te neko pita da ga peguješ dok kupujete seksualna pomagala“, sanjari Alg. „Da razgledam sa partnerom, i da me on odvede do odeljka sa dildoima i tamo me pita“.

NEKA BUDE SEKSI

Pokušaj da pokažeš svoju zainteresovanost tako što ćeš tražiti da ti gurne prst u dupe ili da ti poliže čmar, pre nego što pređete na diskusiju o pegingu. Na taj način, objašnjava Majhil, možeš da predložiš dildo tokom pričanja prljavština: „Dok ti kruži prstom unutar anusa i masira ti prostatu, šapni joj koliko bi uživao u nečemu većem“. Ne znam za druge dame koje čitaju ovaj citat, ali mene je ova ideja malo naložila.

Sve žene koje sam intervjuisala za ovaj članak su mi objasnile i da njih peging žešće loži, baš kao i njihove partnere, pa dok te kara, imaj na umu da to nije samo zbog tebe – već za vas oboje. Pošto sve devojke govore o tome kako koriste peging da oslobode svoju dominantnu stranu, pokušaj da igraš potčinjenu kučkicu kakva si uvek želeo da budeš.

BUDI SAMOUVEREN

„Nažalost, mnogi muškarci se ne upuštaju u analne igre“, lamentira Majhil. „Pitanje seksualnosti, neprijatnosti koja prati čistoću, kao i sram, su osnovni razlozi“. Na nesreću, ove brige su razlog zašto vodič za to kako zatražiti peging uopšte i postoji. Ali ako si siguran u svoje želje i uključiš partnerku u svoju fantaziju, ostaje malo razloga zašto bi se tvoja lepša polovina usprotivila tvojoj sklonosti ka pegingu.

Stidljivost ti neće pomoći da jasno kažeš šta želiš, a ako nisi dovoljno smeo da tražiš fore s buljom, poslušaj savet dvadesetsedmogodišnje Aleks: „Pitaj me da te pegujem isto kao što srednjoškolac poziva devojku da zajedno idu na matursko veče. Stani ispred mog prozora u petak uveče, napiši reč ’PEGING?’ benzinom, i zapali vatru, dok u rukama držiš geto blaster sa koga trešti Piter Gejbrijel“.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.