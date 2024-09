Zaljubljivanje tokom larpovanja

All photos courtesy of Felix von der Orsten



Fotograf Feliks fon der Osten je upravo osvojio prestižnu fotografsku nagradu za serijuBivo koji nije mogao da spava, galerija o rezervatu američkih starosedelaca u Montani, SAD. Ali pre nego što se posvetio ovom projektu i društvenoj poziciji ove zajednice, bio je fokusiran u Nemačkoj na LARP. Našao sam se sa njim da popričam zašto je Live Action Role Play tako privlačan i na koji način ti pomaže da razviješ veštine u stvarnom svetu.

VICE: Da li je postojao neki poseban razlog zbog kojeg si počeo ovaj projekat, osim što imaš savršeno ime za lika u LARP-u?

Felix von der Osten: Interesovali su me ljudi u srednjevekovnoj odeći, pa sam počeo sa fotografisanjem na Spektakulumu – festivalu blizu Kelna. Imao sam prijatelja koji je studirao sa mnom u Dortmundu i bio je deo te scene, pa sam ga pitao da me spoji sa ljudima i omogući mi da ih fotografišem. Bili su jako srećni da pričaju o tome, vrlo su otvoreni i postoje mnoge zablude kada je u pitanju LARP.

Na šta misliš tačno?

Mnogo ljudi misle da Larperi beže od realnosti. Za mene je najinteresantnija stvar bila što sam otkrio šta za njih to zapravo znači i zašto bi neko pristao da bude krčmadžija u starom pabu, umesto da bude kralj ili vitez. Sve je u isprobavanju drugačijih stvari, da se nađete u drugačijoj društvenoj situaciji, ali u kontrolisanim uslovima zaštićene sredine. Uvek postoje ljudi koji to shvataju ozbiljnije od drugih, ali je to jedan odličan test različitih društvenih veština.

Da li eksperimentišu sa situacijama u kojima nemaju dovoljno samopouzdanja u stvarnom svetu?

Da, apsolutno, to je jedna od velikih prednosti učestvovanja. Ne postoji neuspeh, ništa ti se loše ne može desiti, sve je to igra.

Da li često u stvarnom životu izbija na površinu lik iz igre? Koliko je to konfuzno?

I ne baš, nikada nisam video nikoga toliko ekstremnog. Ali ima onih koji su više fantazijski lik, nego što su ono u stvarnom životu. U svakoj subkulturi ćeš imati ovakve ekstreme na obe strane. Ali iz mog iskustva, svi su dovoljno racionalni da znaju šta rade. Oni se zabavljaju, to je primarni cilj. Razbiti dosadu normalnog života i raditi nešto drugačije.

Da li bi ikada sebe video u tom svetu?

To što sam mogao da fotografišem je nešto između, što je meni sasvim kul. Mogao sam da budem sa njima, iskusim dosta toga i fotografišem ih u isto vreme, ali ne i da se u potpunosti uključim u sve to. Nisam imao svog lika, pa je bilo malo čudno kada priđeš nekome ko ne želi da izađe iz svog lika da bi pričao sa tobom.

Kako si se snalazio?

Često bi govorili na nekom staronemačkom, pa bih se ja prilagodio u istom stilu. Oni bi rekli „Šta radiš sa tim ludačkim objektivom ispred svojih očiju?“ Ali ako im odgovoriš u istom maniru, oni nastave priču. Uglavnom su srećni što ih slikam jer provode mnogo vremena u pravljenju kostima.

Bio sam veoma iznenađen količinom detalja na koje obraćaju pažnju ovi fiktivni likovi – ne samo na izgled, već i ličnost.

Da, razmišljaju u potpunosti o istoriji njihovog lika, ali dešava se na LARP festivalima da vam lik umre i onda sav trud koji ste uložili, morate da uložite ispočetka za novi lik.

Šta se dešava na ovim festivalima kada ne poziraju za slike i ne bore se međusobno?

Samo dok šetaš pored šatora, možeš da vidiš mnogo ludih stvari. Možda te zaskoče dva lika koji će pokušati da te opljačkaju i ukradu svo zlato, ali to može lako da se završi tako što ćeš ih ubiti obojicu.

Izgleda kao da dosta žena uživa u LARP-u.

Da da, skoro ih ima podjednako kao i muškaraca. Razgovarao sam sa jednom devojkom koja je barmen. Voli da je iza šanka i da sluša priče od mušterija – Jedna druga devojka – njeno ime je Cookie (keks) – ona voli da daje ljudima kekse i uvek se smeje. Ona će uvek uskočiti u neku napetu situaciju i učiniti nešto posle čega će ljudi opet biti srećni.



Šta se događa ako imate vezu u fantazijskom svetu? Da li se nastavlja u stvarnom svetu?

Upoznao sam jedan par u fikciji, ali kada bi prestali sa glumom, nisu znali o čemu da pričaju u stvarnom svetu. Jednostavno nisu se dovoljno poznavali izvan likova, pa su morali da se upoznaju ispočetka.



Bio je to zanimljiv razvoj situacije, ali su uspeli na kraju. Vraćam se na ono što sam rekao: Možda nisi lik koji ume da razgovara sa devojkama, ali kada si neki drugi lik, lakše ćeš pokušati stvari koje inače ne bih. Možeš da testiraš te veštine tu i onda da pokušaš da ih iskoristiš u stvarnosti.

