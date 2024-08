Format albuma više i nema baš mnogo smisla

Prethodno objavljeno na Noisey-ju.



Sećate li se onih davnih dana kad je bilo užasno važno što vaš omiljeni muzičar izdaje novi album? Pre nego što smo svi počeli da delimo Spotify Premium naloge sa ukućanima, dok je HMV još imao ogromne prodavnice ploča na svakoj većoj britanskoj ulici, pa ko hoće da čuje najnoviji LP može lepo da sedne u autobus i skokne do radnje i za 12 funti i 99 penija kupi kompakt disk i presluša ga 27 puta zaredom, sve dok ne nauči napamet spisak pesama? Sećate se kako smo brižljivo razgledali omote albuma, kao da su nekakve knjige starostavne, jer nismo imali sajtove kao što je Genius koji bi nam otkrili tekst pesama? Haha, naravno da se ne sećate, 2018. je godina.

A danas, toliko albuma konstantno izlazi na jedno pet različitih striming servisa istovremeno da je čoveku teško da se posveti (ili da uopšte obrati pažnju) na bilo koji od njih. Teško je ispratiti sve to, svako malo uleti neko iznenađenje, samo Drejk izbaci miks od po četiri sata svakog drugog meseca, a Kanje nam preti novim albumom jednom nedeljno već godinu dana, jebote.

Sigurna sam da je samo pitanje vremena dok neko ne ubode savršeni album od dvanaest „diskova“ koji će sam zauzeti svih sto mesta na Bilbord listi, pa ćemo moći najzad da se smirimo jer ćemo znati ko je pobednik na polju muzike. Ali do tada, svi će nastaviti da nas nemilice zasipaju sadržajem.

S tim u vezi, razgovarala sam sa nekim pripadnicima Mladeži u pokušaju da otkrijem da li iko još obraća pažnju na taj neprekidni ciklus izdavanja albuma leta gospodnjeg 2018. Ili možda, poput mene, samo vrte Blonde prethodne dve godine jer ne očekuju da će to izdanje ikad išta nadmašiti. Dakle, kada su ovi ljudi sa ulica Londona poslednji put odslušali ceo album u cugu?

“Može maksi-singl? Znači ne, baš ceo album? Okej onda, SZA-ov CTRL”

Noisey: Koji ti je omiljeni album ove godine?

Ketal: Nije baš album, više jedan EP… uh, ne sećam se kako se zove. Dun Kanda je izdao, jedan vizuelni umetnik koji je sarađivao sa Björk i FKA Twigs ali sad sam radi svoju muziku, skroz je nadrealno. Kvalitetna elektronika, potraži ga na Hyperdub. Ali samo je sedam pesama, nije baš album.

A kad si poslednji put odslušao baš ceo album odjednom, bez pauze?

Paaa, prošle nedelje SZA-ov CTRL. To ima smisla slušati zaredom, onako je kao neko putovanje od početka do kraja.

Da li misliš da ljudi drugačije gledaju na albume danas zbog dužine? Ima ih od po 20 stvari, kao Drejkov Scorpion, Queen Niki Minaž, ili Astroworld Travisa Skota?

Naprotiv, ja sam se zapitao kakav je to sad trend singlova. Kanje je poslednja tri izdanja izbacio sa samo po šest-sedam pesama, to i nisu stvarno albumi.

Odakle ta pojava?

Možda ljudi imaju potrebu da snimaju kraće stvari da bi mogli da brže izbace taj projekat i pređu na sledeći? Mislim da je to definitivno slučaj sa nekim kao što je Drejk, hoće valjda da zaguši top-liste. Znam i na šta ti ciljaš, ali mislim da će za duža izdanja uvek postojati tržište, makar se i smanjilo.

Samo za hipstere kao što si ti?

Eto provalila si me, haha.

“Nove stvari slušamo samo kad ih izbace sestre Nouls”

Noisey: Da li mislite da je ljudima još uvek stalo do albuma kao muzičkog formata?

Lora: Hmmm… baš i nije, ne kupuje se više CD. Sad je sve kao… da probam malo ovo, malo ono. Spotify nudi dnevni miks i raznovrsne plejliste.

Da li još slušate albume u cugu, od početka do kraja?

Lora: Ne.

E jebiga. Sećate li se koji ste poslednji album, novi ili stari, tako odslušali?

Adam: Bio je jedan Nikolasa Jara… ali slušao sam ga na YouTube. Ako se i to računa?

A ti, Lora?

Lora: Evo danas sam slušala Djuka Elingtona.

Pratite li nova izdanja?

Adam: Ne baš redovno, ne.

Lora: Ni ja.

Ima li nešto da slušate čim izađe?

Lora: Jesam recimo poslednji album Solanž. I Bjonse.

Adam: Samo ako je iz Nouls familije.

Lora: Eventualno kad izbace nešto The National? Njih volim, ali inače… ne baš.

Čitate li kritike albuma?

Lora: Nikad.

Znači ništa muzički žurnalizam, jebiga.

Adam: Ništa, žao mi je.

:(

“Znaš kako, slušao sam Džanglov Jungle, ali još pre tri godine”

Noisey: Koji je po tebi album godine do sada?

Emanuel: Čekaj da razmislim. Mogu da ti navedem jedan tri godine star? Ne znam, svašta sam ove godine slušao ali koji mi je baš omiljen…

Daj nekoliko.

Čekaj samo da otvorim Spotify.

Vidim ti paniku u očima. Izvini što postavljam tako teška pitanja, s neba pa u rebra.

Jeste užasno pitanje. Čekaj. Znaš kako, slušao sam Džanglov Jungle, ali još pre tri godine je izašao.

Kako to?

Zvučno je konzistentan, to je teško danas naći u albumima, onu pravu… koheziju. Mislim, naravno da slušam i singlove, ali Jungle mi prija jer samo kliknem plej i pustim ga od početka pa do kraja. A posle mu se opet vratim.

Nema takvih izdanja 2018. po tvom mišljenju?

Nema… [pauza]. Ništa mi ne pada na pamet u tom smislu. Možda se danas sve svodi na singlove, na konstantan niz izdanja umesto na smislene šire projekte. Eventualno Drejk, on samo čeka da mu istekne ugovor sa Young Money pa će početi sam da izdaje. Tako sam čuo, a ja sam iz Toronta.

Stvarno tako deluje imajući u vidu kako izbacuje materijal! Ima li još nekog albuma koji su ti poslednjih godina zvučali kao koherentni projekti od početka do kraja?

Paaa… možda Kendrikovi?

Aha. A Blonde ? Znam da se na to dosta ljudi ložilo.

Pa i kod toga, to je ono što Kanje i Frenk Oušn rade – zajebavaju ljude, najavljuju da nešto izlazi, evo sad će, samo što nije, a onda ipak ništa. Teško je to ispratiti, postao sam ciničan na tom planu.



“Onaj sa bananom Velvet Underground-a & Nico”

Noisey: Da li češće slušate plejliste ili albume i singlove?

Tom: Zavisi, svako sluša na svoj način. Ja kad sam na Spotify slušam ili plejliste ili samo pojedine pesme, ali imam kod kuće gramofon a tu je baš nezgodno da se preskače sa jedne pesme na drugu.

Kako to?

Tom: Tako su uređeni, vrlo brižljivo, za slušanje po redu. Dok sam na Spotify lenj pa samo promenim pesmu kad go mi dođe. Sa pločom se to ne radi, drugačije je iskustvo, posebno stara muzika koja je tako osmišljena kao album u celini. Tako je treba i slušati, iako je nekad teško.

Koji ste poslednji album odslušali od početka do kraja?

Tom: Mislim Velvet Underground & Nico… onaj sa bananom. Ali to je bio vinil, ne znam ove nove.

Sav si mi za Urban Outfitters. A ti Stef, slušaš plejliste na Spotify ili sama svoje stvari?

Stef: Samo na Spotify, nisam neki poseban ljubitelj muzike, nemoj mene da pitaš. Stvarno sumnjam da sam ikad preslušala album u cugu. Ja retko sednem da bih slušala, meni je muzika obično čisto nešto u pozadini da svira.

Za to su zgodne one plejliste koj prave za određena raspoloženja ili žanrove?

Stef: Da, svakako.

Tom: Meni baš i ne, Spotify koristi bazično, kao radio. Sviđa mi se to, mada volim i sam da biram muziku koju slušam.



“New Energy Four Tet-a”

Noisey: Koji si poslednji album kupio a ne samo strimovao?

Kris: Uf… jedan Bonobo pre šest godina? Onaj pre Migration.

A kad si poslednji put pustio album sa CD plejera?

Pre sto godina, uglavnom strimujem sa Spotify.

Koji si album na Spotify poslednji odslušao o početka do kraja?

New Energy, poslednji Four Tet.

Šta te je tu motivisalo da odslušaš u cugu, umesto samo poneku pesmu tu i tamo?

Dobro su ukombinovane pesme, ja dosta slušam radio stanice kao što je NTS pa mi je taj album nekako legao u tom stilu. Možeš da ga pustiš i da ne misliš o tome da je jedna celina, sve lepo teče jedno za drugim, nisu striktno razdvojene pojedine pesme.

Da li sam praviš plejliste ili puštaš Spotify da ti to odradi?

Sami ih pravimo ili ja ili moje društvo.

Imaš li neku muziku kojoj se okrećeš kad nisi siguran šta ti se sluša?

Stvarno nemam. Prija mi nova muzika, radije izaberem nešto nepoznato nego da ponavljam iste stvari.

Koliko pratiš nova muzička izdanja?

Kad i kako stignem. Ne bih mogao da ti navedem album iz ove godine koji sam jedva čekao – ne pokušavam da ispratim muziku iz dana u dan. Slušam svašta ali nije mi toliko bitno kad je šta izašlo, svakako se ne nacrtam u prodavnici kad treba da im stigne neko novo izdanje.

