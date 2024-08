Fotkali smo pse u tematskim majicama

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na i-D

Ne znam da li volite pse, ili imate psa, ili ste vi pas, ali šta god. Ovo je kineska godina Psa. Ljudi koji se rode u godini Psa su navodno „lojalni i iskreni, ljubazni i fini, oprezni i razumni“. Oni se ponekad „valjaju u izmetu od lisice“ i „sednu na jastuk kada zaspite“. Možda to radi samo moj pravi pas MekPuki.

Kako bi proslavili kinesku Novu godinu, Dover Street Barket je pozvao nekoliko prijatelja i saradnika da dizajniraju ograničenu kolekciju majica za pse. Ova kolekcija uključuje komade kompanija A Bathing Ape, NileLab(rador), Undercover, Stüssy i Snupi, a njihovi komadi su dostupni u radnjama i onlajn.

Dejvid je Džek rasel terijer u majici marke Dreamland Syndicate. Dejvid, 11, u 2018. godini želi da vidi više kostiju i manje mačaka. Njemu je najvažnija stvar koja se trenutno dešava u kulturi činjenica da Maraja Keri ima Džek rasel terijera koji izgleda isto kao on. On je dobar pas.

Mešanka Pamela nosi majicu Nika Kejva. Pem, 3, živi u istočnom Londonu. Njen najbolji prijatelj je pudlica Gi. Omiljena hrana joj je hleb iz parka, a omiljena pesma A Dog Called Money od PJ Harvi. U 2018. se nada da će dobiti više poslastica. Ona je dobra kuca.

Minijaturna pudla Dži nosi majicu marke Gimme. Dži, 2, se najbolje oseća kada je maze po stomačiću. Ona uvek vrati loptu kada joj baciš i ona je dobar pas, zar ne?

Pudla Rej nosi majicu Werk magazina. U slobodno vreme svira bubnjeve u lokalnom indi pop bendu i veliki je kritičar mačkrijarhata. U budućnosti se nada dužim šetnjama i manjem broju mačaka. Ona je dobar pas.

Bokser Kolin nosi majicu marke Undercover Colin i on zna da se pozdravi ako mu ispred postavite granulicu i kažete „daj šapu“. U 2018. želi da mačka iz dvorišta pored njegovog prestane da ga zadirkuje i smara sa svojim mjauzičkim ukusom koji je užasan. On voli ambijent tehno, ako niste znali. Ono što sigurno znamo je da je on, dobar pas.

Dodžer nosi BAPE x DSM. Još od kad je Dodžer bio samo štene on je znao da mora da sledi svoju strast prema umetnosti i kreativnosti, pa je na kraju postao kustos svih izložbi pudli. On je tako dobar pas.

Edi nosi begi Richardson majicu. On hrče toliko glasno da se desi da sam sebe probudi u toku noći i onda iznervirano laje sam na sebe. Ali on je jedan dobar pas.

Fotografije: William Selden

Stajling: Victoria Young