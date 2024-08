Fotkanjem selfija sada možete da naučite istoriju umetnosti

Sigurno ste bili u prilici da čujete kako je često slikanje sopstvenih portreta odlika narcisoidnih osoba. Ali šta ako pravljenjem selfija možete da proširite svoje obrazovanje? Nova opcija u aplikaciji Google arts and culture vam omogućava da sopstvenu narcisoidnost iskoristite za kulturno uzdizanje i obrazovanje.

Konačno je došlo vreme da bez griže savesti opalite jedan selfi. Onda ćete, pomoću opcije Is your portrait in a museum u Guglovoj aplikaciji, otkriti koji je lik iz umetničkih dela vaš dvojnik. Ova aplikacija radi slično poput nekada popularnih generatora koji vam otkrivaju na koju poznatu ličnost ličite. Samo što u ovom slučaju dobijate i besplatnu lekciju iz istorije umetnosti.

Skrinšot: Google arts and culture aplikacija.

Kada izaberete opciju za pronalaženje dvojnika iz istorije umetnisti, Gugl će vas obavestiti da vaše fotografije neće biti korišćene u druge svrhe i nakon pristanka možete da počnete. Osim toga što ćete otkriti na kog lika iz sveta umetnosti ličite, imaćete priliku da proširite vaše znanje iz opšte kulture.

Za razliku od popularnih generatora na Fejsu, Gugl koristi malo prefinjeniju tehnologiju za pronalaženje lica koja su zaista slična vašem. A kada dobijte rezultate, pored portreta koji najviše liči na vas pisaće informacije o poreklu slike, vremenu kada je urađena, autoru i umetničkom pravcu kojem pripada.

Čak i da vam se prvi rezultat ne svidi, ne morate da očajavate – ova aplikacija vam pruža čitav niz portereta koji liče na vas i ređa ih po procentima sličnosti. Izgleda da je Gugl našao način da istovremeno zadovolji našu sujetu i proširi naše obrazovanje.

Spajanje sa umetničkim dvojnicima je samo jedan maleni deo same aplikacije. Ova opcija je verovatno samo trik kojim vas ona uvlači u svet umetnosti i kulture. Ako provedete samo malo vremena na aplikaciji videće da ona krije još mnogo zanimljivog i edukativnog sadržaja. Postoje virtuelne ture raznih muzeja širom sveta. I to nije sve.

U kategoriji umetničkih eksperimenata našla sam zanimljivu opciju koja nam daje mogućnost da izaberemo bilo koja dva umetnička dela, a aplikacija potom nalazi sve veze između njih. Ako ste se ikada pitali na koji način su povezani Van Gogova Zvezdana noć i Devojka sa bisernom minđušom ili Pikasova Gernika sa Raspećem Svetog Petra od Karavađa, sada možete da otkrijete sve umetničke veze.

Skrinšotovi aplikacije

Ova aplikacija nudi i mogućnost prikazivanja svih umetničkih dešavanja u vašoj blizini, sve što treba da uradite je da otkrijete vašu lokaciju. Međutim ta mogućnost ne radi najbolje za nas u Srbiji, pošto je meni kao najbliža umetnička dešavanja predložila izložbe u Nemačkoj i Mađarskoj. Ali, svakako ću je imati na umu kada otputujem negde.

