Fotografije iz preslatkog pakla zvanog „Puppy Bowl“

Završio se još jedan Superboul i to potputno neočekivano: Ekipa Filadelfija Iglsa osvojila je prvi Superboul u svojoj istoriji i to pobedom nad Nju Ingland Patriotsima. Terenom je žario i palio Džastin Timberlejk, a Amerika je još jednom pokazala koliko je dobra u ispijanju piva i uživanju u ovom događaju. Međutim, sigurno niste znali da to nije jedini „boul“ koji se dogodio ovih dana: Animal Planet i ove godine je organizovao Puppy Bowl koji je po 14. put okupio krznene igrače koji su se takmičili na stadionu u obliku koske.

Animal Planet je okupio 48 različitih azila za pse iz cele zemlje i regrutovao 90 igrača podeljenih u #timAv i #timgrr, a Broadly se ušunjao i pratio šta se dešava u bekstejdžu ovog spektakla.

Organizacije čekaju u redu da prijave svoje učesnike na Puppy Bowl koji se održao na Menhetnu

Volonteri u bekstejdžu pokušavaju da obuzdaju igrače

Sudija Den Šašner priprema Tim Grrr za početak meča

Na terenu su poređane igračke

Štenci uz ovacije ulaze na stadion