Fotografije lica fanova dok The Killers izvode pesmu “Mr Brightside”

Ne želim da budem dramatičan, ali “Mr Brightside” je jedna od najboljih pesama ikada napisana. Ima sve što možete poželeti od jedne kompozicije: refren veći od Jupitera, uvodnu strofu koja je toliko legendarna da bi trebalo da bude prevedena na latinski i da ima sopstveni grb, rif koji proizvodi lučenje serotonina jače nego orgazam na punoj šaci 5-HTPa.

Bez obzira na činjenicu da su dovoljno američki bend pa da nose kaubojske šešire bez trunke ironije, The Killers imaju pesmu koja toliko dobro opisuje psihu ljudi da bi, prosto, mogla da bude i himna. Energija pesme precizno opisuje kolektivno stanje između dve stvarnosti: “slepog optimizma” i “s reči na delo”, a obe koristimo previše ozbiljno.

Zato, molim vas, pogledajte: čistu i nepatvorenu sreću koja se ocrtava na licima posetilaca kada su u subotu na Glastonberiju završili svoj koncert.

