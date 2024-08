Fotografije ljudske seksualnosti i požude

Tekst je prvobitno objavljen na VICE UK

„Kamera postaje predmet igre između mene, mojih ljubavnika i prijatelja“, kaže dvadesetrogodišnja umetnica koja se bavi fotografijom, Eli Ingliš.

Elin rad – eksplicitne scene koje prikazuju čistu intimu, isprepletanu sa svakodnevnim i običnim prizorima iz života, nikada nameštene, potpuno organske – daju neki uvid u jedan od najčuvanijih aspekata našeg društva: seksualne norme i vrednosti. Dokumentujući sebe kako luta od ljubavnika do ljubavnika, Eli pokušava da pažljivo prouči konotacije koje pridajemo seksu, i vednosti koje pojedinci pridaju intimnim susretima.

Sreo sam se sa Eli u podrumu jedne erotske knjižare u Lodonu, gde ona radi, i seo da popričamo o njenom radu.



VICE: Raspon tvojih fotografija je od onih koje opisuju intimnost, do onih koje opisuju benignu svakodnevicu. Šta ta mešavina odslikava?

Eli Ingliš: Preovlađujuće teme koje provejavaju kroz čitav moj rad su nemonogamija, lični odnos prema BDSM-u, i generalnoj seksualnosti koja je izvan normi koje diktira društvo. Za mene je neverovatno važno i moćno razgovarati o tim stvarima u kontekstu svakodnevnog. Važno je razgovarati o tome sa spoznajom da su ljudi koji žive na ovakav način neverovatno normalni ljudi. Imaju veoma obične živote. Ali uključujući te veoma bliske, svakodnevne stvari, želim da prikažem uspone i padove u emotivnim putovanjima kroz koje svi prolazimo u našim vezama. Vidite te neverovatno intimne trenutke, ali takođe ima i trenutaka kada si sasvim sam, u svojoj glavi. Razmišljaš.

Šta misliš, kakvu vrednost ljudi pridaju intimnim susretima?

Mislim da je to potpuno različito kod svakoga. Što se mene tiče, prvo što mi pada na pamet je seks za jednu noć. Nekim ljudima je on besmislen, zar ne? Za mnoge ljude je to verovatno tačno, a i ja sam definitivno imala neke besmislene veze za jednu noć. Ali takođe sam imala i neke neobavezne seksualne susrete u kojima je postojala neka veza; stvarno bismo se povezali na neki način. Imala sam neke predivne interakcije sa ljudima, koje su bile veoma kratkotrajne – ali i dalje su mi zaista bitne.



Koje su najvažnije stvari koje si otkrila o ljudskoj seksualnosti dok si radila na ovim fotografijama?

Pa, mogu da pričam samo u svoje ime, i o ljudima kojima sam se okružila. Naučila sam da se oslobodim svake sramote, da prihvatim seksualnost, i da tu ne postoji ništa štetno. Kada sam bila mlađa, definitivno sam se pitala: ’Šta sa mnom jebeno nije u redu?’, pošto sam imala želju da neko dominira nadamnom, da me na neki način povredi, ili da ja povredim nekog drugog. Ili onaj osećaj kada si u vezi sa nekim koga stvarno mnogo voliš, ali su ti drugi ljudi ipak privlačni. Razmišljala sam: ’Je li to zaista pogrešno’? Na kraju sam naučila da se odvojim od kulturoloških normi povodom toga kako bi naše veze trebalo da izgledaju. Otkrila sam ono što je meni okej.

Da li je ovaj rad promenio tvoja predubeđenja o ljudskim odnosima?

Nisam sigurna da bih ja upotrebila reč ’promenio’, ali naterao me je da mnogo dublje razmišljam o vezama. Tokom jednog od mojih prvih projekata, radila sam na serijalu autoportreta koji su svi govorili o BDSM praksama. U to vreme, mislila sam da je taj rad neverovatno važan, zato što je veoma stvaran, iskren, i o njemu se nije govorilo. Ali sada, iako i dalje mislim da je istina veoma važna, i da je i dalje deo mog rada, počela sam na stvari da gledam iz perspektive psihoanalize – da razmatram odakle naša seksualnost potiče. Njen začetak je u našim iskustvima iz detinjstva i našem odnosu s roditeljima. Mislim da je važno to proučiti, da bismo razumeli način na koji funkcionišu naše veze kada odrastemo.

Stoga sam tokom prošle godine fotografisala svog oca, a u poslednje vreme sam i snimala razgovore s njim. Razgovarali smo o mojim iskustvima iz detinjstva, o mom odnosu s njim, i kako je taj odnos uticao na vrstu veza kakve imam danas. To me je veoma zainteresovalo za moju ličnu psihologiju i moju ličnu seksualnost. To je neverovatno, zar ne? To što smo kao ljudska bića oblikovani na veoma poseban način.



Šta misliš, zašto su ljudi evoluirali tako da često kriju svoje najdublje želje?

Seks i dalje prati mnogo sramote i neprijatnosti. Ne znam zašto su kroz istoriju naše kulture tako postavile stvar. Mada, interesantno je to što smo mi kao ljudska bića neverovatno seksualne životinje. Kada sa ljudima sa kojima si blizak razgovaraš u četiri oka o tome, oni će ti pričati o svojim fantazijama i željama, ali kada je reč o širom društvu, to često prati sramota.

Misliš li da se društvo menja po tom pitanju?

Stvari se itekako menjaju, kada su u pitanju prava trans ljudi i LGBT zajednice, na primer. Ali što se tiče bilo koga čija su seksualna interesovanja i prakse izvan veoma strejt i čiste monogamije ili bezazlenih seksualnih ideala, i dalje postoje diktirane društvne norme koje njemu nisu bliske. Mada, ljudi sada imaju pristup informacijama; ako ih to interesuje, mogu da se obrazuju.

