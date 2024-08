Fotografije mojih roditelja dok su se oboje borili sa neizlečivim rakom

Tekst je prvobitno objavljen na VICE Australija

Kad su u pitanju fotografski projekti, teško je zamisliti ličniji — ili psihiloški teži — od vaših roditelja koji se istovremeno bore protiv raka četvrtog stadijuma. Ali fotografkinja iz Guama Nensi Borovik kaže da je dokumentovanje putovanja njenih roditelja pomoglo da sačuva uspomenu na njih, kao da i dočara snagu i dostojanstvo koje su pokazali pre nego što su umrli.

Videos by VICE

VICE je razgovarao sa Borovik o krajnjem rezultatu, naslovljenom Porodični otisak, i kako je bilo dočarati ljubav i život dok se na njih nadvijala senka smrti.



„Moj tata je ove stolice zvao ‘njegova i njena’. Gotovo svake nedelje, moja mama i moj tata išli bi zajedno na hemoterapiju. Delovalo je kao surova šala sudbine, ali bilo je nečeg lepog u činjenici da su imali jedno drugo.“

VICE: Porodični otisak je neverovatno potresan. Šta si želela da dočaraš i prikažeš dok si pravila ove fotografije?

Nensi Borovik: Rak je bio okidač za projekat, ali kako sam počela sa slikanjem, priča koju sam pričala i ona koju su mi moji roditelji pokazivali očigledno nije govorila o bolesti, smrti ili strahu. Govorila je životu, ljubavi i življenju. Bio je to odraz hrabrosti i istrajnosti mojih roditelja, koji su me inspirisali u svakom trenutku. Zato sam se nadala da ću to uspeti da prenesem drugima.

„Koliko god da mi je otac bio bolestan, uvek je bio srećan kad bi uspeo da nasmeje majku. Ovaj trenutak dogodio se za večerom jedne noći kad je otac ustao da ostavi posuđe u sudoperu.“

Kako se osećaš kad gledaš ove slike sada?

Gledanje ovih slika pada mi iznenađujuće lako. Naravno, ima trenutaka kad nešto probudi neku uspomenu i ja reagujem, ali pronalazim utehu u svesti da čuvam uspomenu na njih. Takođe, u nekom smislu uspevam da ih održim u životu i podelim njihovu mudrost i perspektivu sa čitavim svetom.

Jedna stvar za koju stvarno verujem da mi pomaže u emotivnom smislu jeste to što su slike crno-bele. Fotografije su bile u boji u prvobitnom obliku, ali donela sam odluku da ih pretvorim u crno-bele iz nekoliko razloga: prvo, moj svet je na neki način počeo da mi se vrti pred očima i nisam primećivala boje. Moj univerzum potpuno je izleteo iz šina zato što nikad nisam ni sanjala da ću sa 28 godina imati dvoje roditelja na samrti. Svaku fotografiju koju sam slikala doživljavala sam kao uspomenu i očajnički sam želela da se sećam svega, a za mene su sećanja u crno-belom. I na kraju, nije bilo razloga za boju; ona nije imala ulogu u priči i kad se osvrnem na te slike čak se ni ne sećam kako su izgledale u boji.

„Upoznajte Mojsija, šestogodišnjeg mešanca paga i bostonskog terijara na pozajmici od prijateljice. Ona nam ga je dala zato što je bio prirodan pas za terapiju i mislila je da će pomoći da unese dobro raspoloženje u kuću. Bila je u pravu. Bio je komični predah koji nam je svima bio potreban tokom poslednje dve nedelje života moje majke. U toj fazi nije mogla da podnese da je dodirujemo, ali Mojsije bi skakao na nju i mazio se s njom.“

Ispostavilo se da je ta odluka [da slike budu crno-bele] bila ključna za moje blagostanje. U zimu 2016. godine, osvojila sam nagradu na takmičenju Vorld Pres Fotoa. To je značilo da moram da im pošaljem svoje RAW fajlove, i dok sam pregledala slike odjednom sam briznula u plač kad sam ugledala sliku oca u kovčegu. Gledala sam te slike stotinama puta i sve je bilo u redu. I zato sam se zapitala: Zašto baš sad? Shvatila sam da je poslednji put kad sam videla tu sliku u boji bio trenutak kad sam je slikala, trenutak kad sam je doživela. Život i realnost su u boji, tako da me je to momentalno vratilo u vreme sahrane mog oca. Na neki način, odluka da te slike budu crno-bele zaštitile su me od udara stvarnosti. Dopustila mi je izvesnu distancu.

„Ova slika umnogome predstavlja sve ono što je moju majku činilo toliko neverovatnom ženom. Bila je jaka i neustrašiva, i kad su stvari postale zaista teške, ona se služila humorom da joj pomogne da se izbori sa svim tim.“

Da li si se susrela sa nekim posebnim izazovima tokom ovog projekta? Kako su se tvoji roditelji osećali povodom toga što su bili subjekti?

Iskreno, nisam se susrela sa previše izazova. Moji roditelji bili su veoma otvoreni prema meni, dopustivši mi da dokumentujem naše živote u jednom toliko delikatnom periodu. Verujem da su to uradili zato što su osećali da, ako to meni pomogne da svarim sve što se događa, onda žele da imam taj ventil. Živeli su za nas decu i bili smo veoma srećni što smo ih imali. Jednom kad je početak naše priče objavljen i ljudi širom sveta su počeli da se javljaju da bi se zahvalili mojim roditeljima na iskrenosti i ogoljenosti, još su više želeli da to podele sa drugima — jer ako je pomagalo drugima u svetu, šta su oni imali da izgube?

„Ovo je bilo treći put da je moj otac morao da brije glavu moje majke… zato što je to bio treći put da je dobila rak. Bilo je toliko bizarno da je postalo maltene smešno, na neki otkačeni način. Nikoga nije iznenadilo što je moja majka oraspoložila sve i naterala nas da se upišamo u gaće od smeha. To je kliše nad klišeima, ali je istina: smeh je najbolji lek.“

Gde živiš i da li si se oduvek bavila fotografijom?

Odrasla sam u njujorškom predgrađu i živela sam u Njujorku čitavu deceniju. U jesen 2016. godine, međutim, moj muž i ja smo shvatili da želimo promenu zato što smo previše radili a premalo živeli. Ako postoji neka lekcija koju smo izvukli iz iskustva gubitka mojih roditelja to je da je život kratak, tako da smo odlučili da se upustimo u avanturu. Ta avantura nas je odvela 8.000 milja do tropskog rajskog ostrva Guam u severnom Pacifiku, gde živimo poslednjih godinu i po dana.

Nisam se oduvek bavila fotografijom, ali sam se oduvek bavila pričanjem priča. Dok sam bila dete, nastavnica je saopštila mojoj majci da sam ja “tužibaba” u odeljenju i moram da verujem da sam odatle dobila želju i potrebu da otkrivam i razumem priče drugih ljudi. Nabavila sam foto-aparat u srednjoj školi i evo me sad, 18 godina kasnije, kao profesionalni fotograf poslednjih osam godina. Sada ćete me retko zateći bez aparata, jer, kao što mnogi fotografi među nama imaju običaj da kažu, foto-aparat je sastavni deo nas.

„Odabrala sam datum venčanja, za četiri meseca, i čvrsto rešila da moji roditelji uspeju da prisustvuju — što i jesu. Postavila sam aparat visoko u krošnju iznad ceremonije i uvalila daljinski prijateljici.“

„Ova slika fotografisana je pored bazena u Nejlplsu, na Floridi, neposredno nakon što je moj otac dobio dijagnozu četvrtog stadijuma raka gušterače. Bili su u braku 34 godine. Ono što volim kod ove slike jeste da čak i nakon svog tog vremena, i čak i ako se nisu osećali sjajno, i dalje su bili dragi jedno drugom.“

„Ova slika mi je omiljena. Podseća me koliko su ranjivi bili, koliko jaki, koliko su podržavali jedno drugo, i koliko je ljubavi tu bilo.“