Fotografije parova i seksa tokom menstruacije

Ako ste odrasli 2018. godine, seks tokom menstruacije ne bi trebalo da vam predstavlja problem – ljudi s vaginama ponekad krvare iz njih! Prebolite to! – ali nije uvek toliko prosto. Nema sumnje da je, nažalost, seks tokom menstruacije i dalje pomalo tabu tema, verovatno zato što se ljudi i dalje stide menstruacije.

Na sreću, međutim, ljudi kao što je Nolven Sifuentes pokušavaju da razbiju tu stigmu. Sifuentes, tridesetogodišnja fotografkinja iz Los Anđelesa, ne misli da je seks tokom menstruacije nešto strašno. Prošle godine je radila na foto serijalu – „Period Piece“ – koji opisuje tri kvir para dok uživaju u seksu pod menstruacijom. Snimci su sirovi, beskompromisni, hrabri i pravljeni tako da zapodenu raspravu.

I tako, organizovao sam razgovor s njom preko Skajpa da bismo popričali malo o svemu (Upozorenje: neke od fotografija nisu za gledanje na poslu).



VICE: Zašto si smatrala da je važno istražiti temu seksa pod menstruacijom?

Nolven Sifuentes: Sve je poteklo iz razgovora koji sam vodila sa nekoliko prijatelja koji su bili zgroženi time. Bili su istinski šokirani i zgađeni kad sam pomenula da se upuštam u seks tokom menstruacije. Bila sam iznenađena, znate? Zašto se žene smatraju nedodirljivim kad dobiju? Naročito kad se ima u vidu da se tada vaši hormoni najčešće menjaju i mnoge od nas su tada više uzbuđene.

Šta se posle desilo?

Pomislila sam: ‘Zašto ne bih uradila seriju fotografija o ovome? Zašto ne upotrebim svoju veštinu da zapodenem diskusiju?’ Viđala sam mnoge fotografske projekte sa pozitivnim odnosom prema menstruaciji, ali ništa o intimnosti tokom nje. Razgovarajući sa parovima tokom i posle rada na ovome, uvidela sam da su neki ljudi i dalje šokirani, ali neki su rekli da to rade stalno i da je to prosto deo njihove veze. Ovaj projekat ne želi da poruči da morate da imate seks tokom menstruacije – ako se osećate natečeno i neseksi, naravno, ne treba to da radite – ali zato govori da ne morate da budete zgađeni tim.



Zašto se nekim ljudima toliko gadi seks pod menstruacijom?

Ne znam; radi se samo o drugim telesnim tečnostima koje izlaze s istog mesta sa kojim smo inače veoma intimni. Društvo je naprosto suviše preplašeno da govori o menstruaciji uopšte, tako da bliskost i seks tokom menstruacije onda izdižu ovu tabu temu na jedan sasvim novi nivo. Kad sam bila mlađa, nekoga je bilo sramota samo da se zna da u tom trenutku ima menstruaciju.

Čak samo kupovina tampona u prodavnici, morali ste da kupite deset drugih stvari zajedno s njima da biste donekle prikrili činjenicu da u tom trenutku imate menstruaciju. U srednjoj školi, jedan muški prijatelj mi je rekao da je šokiran zato što je čuo da je jedna njegova prijateljica imala menstruaciju i da je isflekala donje rublje. Objasnio mi je koliko je to njemu odvratno. Pomislila sam: ‘To se meni dešava svakog božjeg meseca; svaki put kad imam menstruaciju ja isflekam donje rublje.’

Šta je sa pojavljivanjem menstruacije na filmu i televiziji?

Pogledala sam više puta svaku epizodu Seksa i grada i mislim da se nijednom nisu bavili menstruacijom. Možda jednom? Ali ne sećam se da je to bio neki bitan faktor. To je serija koja govori o četiri žene, tako da je to krajnje čudno. Prilično je retko da ženski likovi u filmovima imaju posla sa menstruacijom. Kad sam prvi put postala seksualno aktivna, bila je to velika stvar. Šta ako budem imala menstruaciju kad moram da se vidim s tom osobom? Moram da dogovaram viđanje pre ili posle toga. Tako nešto ne viđate po filmovima.



Kakve si reakcije imala do sada?

Nakon što je Salty [feministički njuzleter] objavio fotografije, dobile su prilično dobre reakcije; ljudi su mi pisali da mi kažu koliko su ih dirnule. Ali pre nego što su ih oni prihvatili, baš sam se namučila da nađem nekoga da ih objavi. Ljudi su govorili da je to „preterano“ ili „odvratno“. Počela sam da sumnjam u samu sebe; pomislila sam da su možda stvarno preterane – gotovo da sam odustala. Posle Salty-ja, međutim, sve je eksplodiralo. Bilo je nekoliko hejtera, ali uglavnom su reakcije bile pozitivne. Neki ljudi su rekli da su potreseni, što je veoma kul. Neki ljudi su komentarisali da im je i dalje neprijatno zbog njihove menstruacije, ali da sada vide kako ima i drugih načina da se izađe na kraj s tim.

Šta misliš koji je najbolji način da se u novoj vezi pristupi temi seksa pod menstruacijom?

Mislim da je u svakoj vezi drugačije. Kad neko ima menstruaciju i vi počinjete da se pipkate ili šta god već, možda je tada vreme da se zapodene razgovor: „Hej, dobila sam. Ali nemam ništa protiv da nastavimo s ovim ako se i ti slažeš.“ Imam sreće što moj sadašnji partner nema ništa protiv. Ne znam ni da li smo pričali o tome – samo smo to uradili.

Možete da pogledate još Nolveninih radova na njenom sajtu i još fotografija iz ovog serijala ispod.