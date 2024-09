Fotografije sa do sada najmasovnije litije u Podgorici

U toku trajanja Svetosimeonske litije, koja je počela nakon Svete arhijerejske liturgije u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a koju je predvodio mitropolit kijevski Onufrije sa arhijerejima Srpske i Ukrajinske pravoslavne crkve, okupljeni vernici prošetali su u velikom broju do Nemanjinog grada, mesta rođenja velikog župana Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočivog.



Među onima koji su se obratili okupljenima bili su i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, protojerej-stavrofor Darko Đogo, ali i Mitropolit Onufrije, od koga se Ambasada Ukrajine u Podgorici ranije “ogradila“ u saopštenju da on ne predstavlja autokefalnu Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, i da je neprikladno da on, kao predstavnik Ruske pravoslavne crkve, komentariše u ime Ukrajinaca unutrašnja pitanja Crne Gore.



Litija, na koju je, kako prenose agencije, pristiglo preko 100.000 vernika iz svih krajeva Crne Gore, protekla je bez ijednog incidenta, a naš fotograf zabeležio je kako je izgledala atmosfera. Litije se organizuju kao odgovor na sporni Zakon o slobodi vjeroispovjesti, koji je 27.12. 2019. godine usvojen u Skupštini Republike Crne Gore.

U nastavku možete pogledati fotografije: