Gde su kvir muslimani tokom Ramazana

Ramazan – sveti mesec koji muslimani širom sveta provode u dnevnom postu – počinje 15. maja. Osim što vežba samokontrolu, Ramazan takođe zahteva velikodušnost i redovnu molitvu, a verniku nudi i priliku da se zapita kako bi mogao da bude bolji čovek. U srži svega je koncept porodice – svako provodi vreme sa svojim najbližima.

Ali šta da radi vernik koji je takođe pripadnik LGBTQ+ populacije? Kako se menja iskustvo svetog meseca za one među nama čiju seksualnost vera ne odobrava? Kako sve veći broj otvoreno kvir muslimana slavi Ramazan, šta im je a šta nije na raspolaganju u ovo vreme zajedništva?

Videos by VICE

Asifa Lahore, prva javna drag queen muslimanka iz UK, od prošle godine i trans, kaže da je od malih nogu poštovala pet stubova islama, koji je deo njenog identiteta bar koliko i LGBTQ+ zajednica. Za nju je Ramazan oduvek bio porodični praznik.

„Znam koliko sam privilegovana utoliko što smem da večernji obrok (iftar) podelim sa porodicom, i da se otvoreno sastajem sa drugim kvir vernicima“, priča Lahore. Za ovo je, smatra ona, zaslužna profesija scenskog izvođača kao i njen otvoren pristup diskusiji o seksualnom identitetu. Svesna je da većina LGBTQ+ muslimana nije u prilici da Ramazan provede sa porodicom. „Moji su se mnogo izmenili, praktično su se i sami autovali uz mene“. Ipak, ona nailazi na otpor od članova šire porodice i verske zajednice.

„Kao vernica, imam obavezu da poštujem starije. Ako me oni ne prihvataju, to je njihovo pravo. Nisu obavezni da sa mnom obeduju posle posta, ne zameram im to. Razumem i prihvatam granice koje oni žele da poštuju.“

Mnoga od ovih društava rade samo u Londonu ili drugim velikim gradovima, što znači da mnogi kvir vernici it provincije – gde su LGBTQ+ osobe obično ugroženije – ne mogu da pristupe tim uslugama.

Adam Dar priča neku sasvim drugu priču. Ovogodišnji Ramazan biće mu prvi od kako je porodici priznao da je gej, što kaže da „nisu dobro primili“. Još uvek živi sa roditeljima, a oni ignorišu njegov seksualni identitet. „Trenutno su u sukobu sa stvarnošću“, objašnjava on. Pitam da li se plaši kao gej muškarac na Ramazan, a on kaže „Još uvek sam deo šire verske zajednice, ne mislim da će se tu mnogo šta promeniti. Fascinantno je koliko se tvrdoglavo svi prave da ne shvataju da sam gej.“ Već je više puta prisustvovao iftarima u LGBTQ+ organizaciji. „Mnogo su inkluzivnije te grupe, omogućavaju ti da razmeniš iskustva sa drugim kvir vernicima. Lepo je biti okružen sebi sličnima“, kaže on.

Problem je što mu te grupe nisu baš na kućnom pragu. Iz rodnog Birmingema prinuđen je da putuje čak do Mančestera ili Londona ako želi da obeleži Ramazan sa drugim kvir muslimanima. Kad takozvane „iftari žurke“ ne organizuju njegovi prijatelji, oslanja se na nevladine organizacije. Imaan je po njemu vodeća grupa za pomoć LGBTQ+ muslimanima u UK; oni organizuju iftari obroke za gej muslimane, kao i molitve i savetovališta.

Uz Imaan, tu je i IMI („Inicijativa za inkluzivne džamije“), koja takođe održava večernje molitve za ljude svih polova, tokom Ramazana i van njega. Osim saveta, ove NGO takođe pružaju i utočišta za kvir muslimane ugrožene zbog svog seksualnog identiteta. „Jedan nam je gej vernik tražio da ga zovemo ako nam se ne javi sam po povratku kući, jer nije znao šta bi moglo damu se desi“, objašnjava Faizan iz Imaan.

Ove male organizacije ističu drastičan manjak prostora za kvir muslimane. Mnoga od ovih društava rade samo u Londonu ili drugim velikim gradovima, što znači da mnogi kvir vernici it provincije – gde su LGBTQ+ osobe obično ugroženije – često ne mogu da pristupe njihovim uslugama. Faizan podseća da organizacije ovog tipa ipak imaju ograničene resurse.

„Često nas islamska zajednica osuđuje zbog načina na koji ispovedamo veru, ali u isto vreme smo često izloženi islamofobiji unutar šire LGBTQ+ zajednice. Mogo je tu pritiska” – Asifa Lahore

Imajući ovo u vidu, razumno je pretpostaviti da se unutar šireg LGBTQ+ društva pruža posebna podrška kvir muslimanima tokom Ramazana,ali Dar i Lahore kažu da je stvarnost sasvim suprotna. Neverne LGBTQ+ osobe dovode u pitanje njihovu želju da zadrže svoju veru. „LGBTQ+ muslimani nalaze se u zamci između svojih identiteta. Često nas islamska zajednica osuđuje zbog načina na koji ispovedamo veru, ali u isto vreme smo često izloženi islamofobiji unutar šire LGBTQ+ zajednice. Mogo je tu pritiska”, kaže Lahore.

Tara Husein ima slično iskustvo kao biseksualna muslimanka. Često je zbog vere osuđuju LGBTQ+ osobe koje nemaju jasnu predstavu šta njoj Islam znači. „Ali pošto ne pokrivam glavu, ređe sam izložena osudama od ostalih kvir vernica.“

Jasno je da su mnogi LGBTQ+ muslimani prinuđeni su da stvore svoja utočišta tokom Ramazana. Želeli bi da im šira zajednica izađe u susret, kako bi znali gde da upute one koji još traže jasno definisan identitet. „Ne nadam se ničemu od islamske zajednice, realno“, kaže Dar. „Oni ništa nikad neće uraditi za svoje pripadnike drugačijeg seksualnog identiteta.“ Ipak, on bi želeo od LGBTQ+ zajednice da bolje prihvati gej muslimane, da shvati koliko im je vera važna i zbog čega još uvek poštuju određene aspekte svoje religije.

Lahore smatra da tajna leži u boljoj reprezentaciji kvir muslimana. Po njoj, idealno bi bilo kada bi gradonačelnik Londona Sadik Kan – koji inače snažno podržava LGBTQ+ prava – uključio kvir vernike u proslavu Bajrama na Trafalgar Skveru. „Možda samo jedna jednostavna molitva, ili dabar pomene LGBTQ+ muslimane. Bilo bi divno kad bi samo priznali da postojimo.“

Za Kvir muslimane koji neće moći da provedu Ramazan sa porodicom i rođacima, Lahore ima jednostavan savet. „Obratite nam se. Saznajte gde se održava sledeći Big Gay Iftar, kontaktirajte udruženja kao što je Imaan, poverite se drugim kvir vernicima. Ramazan je porodična slava, a mi smo svi deo jedne velike porodice.“