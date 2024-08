Gde voditi Trampa kada najzad poseti Srbiju?

Predsednik Aleksandar Vučić je povodom najvećeg i najsvetlijeg američkog praznika, 4. jula, uputio čestitku svekolikom američkom narodu i predsedništvu. Bila bi to jedna klasična buljouvlakačka poslanica u kojoj je “poželeo dalji napredak Amerike i blаgostаnje аmeričkim grаđаnima, uz poruku da je Dan nezavisnosti važan za sve one koji poštuju i nаlаze uzor u vrednostimа Deklаrаcije o nezаvisnosti: dа su svi ljudi stvoreni jednаki, s prаvom nа život, slobodu i težnju zа srećom (tako što se učlane u SNS)”, da nema jednog zanimljivog bonusa, detalja, takoreći neočekivanog poklona predsedniku Trampu – poziva da poseti Srbiju!

Naravno da će ova čestitka završiti tamo gde uglavnom završavaju pošiljke i poslanstva iz Srbije, čak i kada uključuju lično Vučića, a to je negde kod trećeg asistenta zamenika podsekretara noćne smene Bele Kuće, odmah pored klozeta za osoblje, u fioci obeleženoj sa “LOL” i docrtanim smajlijem koji drži kobaju.



Ali, šta ćemo ako – pomozi Bože i oče Serafime Rouže – kojim slučajem ovaj poziv ipak dospe do Trampa (možda preko onog lika što je istrolovao Nedeljnik intervjuom s Trampom), pa Tramp vikne Melaniji da pakuje cipele i Barona u avion jer idu da posete njenu domovinu, pa mu ona objasni da Slovenija i Srbija više nisu ista država, pa joj on odgovori da ga zabole baš đoko i da može i da ostane tu što se njega tiče, jer je čuo iz pouzdanih izvora (možda baš od onoga istog lika što je inače hteo i da pravi film o Tesli) da su u Srbiji devojke prelepe, ćevapi najbolji, a splavovi ono totalno ludilo?

I tako, jedan Er Fors Van let kasnije, eto Trampa na Surčinu, a Vučića u ozbiljnom sranju – jer valja isplanirati posetu, valja čoveka ugostiti, pokazati mu neke reprezentativno srpske stvari koje će se i svideti prvom američkom predsedniku koji više liči na jugoistočnoevropskog populističkog protodiktatora! Zato evo nekih predloga na tu temu, da budemo svi spremni i da olakšamo život našim zvaničnicima kada do tog susreta titana najzad i dođe.

Zastavice na banderama

“Evo vidite gospodine Trampe kako lepo trošimo sredstva iz budžeta i sate radnog vremena gomile nekih gov… ovaj, ljudi. Svaki put kada u posetu Srbiji dođe bilo kakav zvaničnik u rangu iznad otpravnika poslova ambasade, mi lepo pokačimo zastavice dotične zemlje na svaku banderu od aerodroma do Kneza Miloša. Uzgred, jeste li primetili kako efikasno zatvaramo ulice i ostavljamo da se ovaj napaćeni narod dinsta u nesnosnoj gužvi hahah da, da, jeste, pišamo po sirotinji i mi baš rado, sve da bi naši cenjeni gosti prošli od Vlade do Palate Srbija brzinom kao da su u Enterprajzu. Nema, mora tako, to je zbog bezbednosti, znate nama su iz snajpera ubili premijera. Šta, i vama su predsednika? Ma nema, Srbi i Amerikanci braća, uvek sam govorio još od devedesetih!”

Kineski tržni centar

Kako bismo pokazali Trampu da Kina ipak nije toliko velika opasnost kao što mu se čini i time doprineli smirivanju tenzija između dve najmoćnije države sveta, te tako konačno povratili deo ugleda koji je imala Jugoslavija (što je očigledno veoma važno našem Predsedniku), najvažnijeg od svih gostiju vodimo pravo u kineski tržni centar u Bloku 70 – da skapira da se sve što dolazi iz Kine uglavnom raspadne za mesec do dva, ali jebiga jeftino je, pa nije neka greota.



Lepe devojke

Ako je išta adut zbog koga bi se Tramp udostojio da dođe u Srbiju, onda su to naše prelepe devojke i dame, koje bi se bez sumnje u velikom broju sjatile oko njega kada bi ga videle na ulici u Beogradu, da im se potpiše na grudi i da mu ponude svoje primarne polne organe na dodir sitne ali moćne predsedničke šake. Što bi realno učinio i mnogo koji muški Srbin, ali njih bi već Sikrit Servis hendlovao… hehe.

Tomina vikendica

Kako bolje pokazati napredak Srbije ka tim nekim američkim vrednostima nego uporediti aktuelnog sa bivšim predsednikom? Srećom, Toma se može često naći u svojoj vikendici, pa bi to bio idealno mesto da Tramp predahne i oseti malo tog srpskog domaćinskog duha koji Toma najbolje otelotvorava. Naravno, Savski nasip nije baš Mar-a-Lago, nema ni golf teren, mada onaj na Adi Ciganliji prekoputa može da se vidi golim okom. Ali Tramp će se sigurno super provesti sa Tomom i Dragicom. Zamislite samo kad ovaj krene na lošem engleskom – a Toma mu odgovori na još lošijem. Pa onda uleti Dragica da pokazuje svoje slike, auh šale. U svakom slučaju, ako je Vučić naš Tramp, Toma je naš Džimi Karter i kao takvog ga treba čuvati i proglasiti za nacionalno blago. I legalizovati mu više tu bespravnu gradnju, stvarno nema smisla maltretirati ionako već dovoljno životom šibanog čoveka.

Ograda na granici s Mađarskom

Kao prototip za zid ka Meksiku uopšte nije loše, jeste doduše da su to uradili Mađari a ne mi, ali i to se uklapa u Trampovu ideju da oni s druge strane granice treba da plate za zid, tako da smo pokriveni po svim pitanjima. A neće se ni Orban ljutiti da malko mi prisvojimo njegove zasluge, ipak se on i Tramp odlično kapiraju.

Klintonov spomenik u Prištini

Ovo je, priznaćemo, pomalo riskantan potez jer se može shvatiti kao provokacija na sve načine. Ali, malo strpljenja i sve će se kockice složiti u crveno-plavo-beloj boji koju dele naša i američka zastava. Ovako: Trampu kažemo da idemo u Južnu Srbiju da vidi važan istorijski spomenik, što je tehnički tačno ako gledamo naš Ustav. Kosovske vlasti sigurno neće smeti da zabrane ulazak Vučiću kada je u pratnji Trampa (samo da ne vodi Đurića ni Vulina – zasraće nešto garant), plus će da se lože na to da im u posetu dolazi Predsednik Sjedinjenih Država, alo! Ali, mi ga držimo u limuzini sa zatamnjenim staklima sve dok se motorkada ne zaustavi na sred bulevara Bila Klingtona u Prištini. Tramp izađe, vidi spomenik, drekne ” What the hell is this shit?” – a Vučić mu tad brzo objasni da su to Albanci podigli njegovom mrskom neprijatelju! Bam, Albanci u nemilosti, Kosovo na ubrzanom putu da se vrati pod okrilje majke Srbije, naši odnosi s Amerikom na nikad višem nivou, svi pobeđuju! Dobro, osim Albanaca, ali njima je valjda dosta više pobeđivanja.