Glumac Noa Sentineo, idealan dečko 2018. godine, ne prestaje da flertuje

Nisam očekivala da će me tog utorka uveče nazvati Noa Sentineo, letnji hit sezone 2018, ali eto.

„Halo, Sofi?” pita on uz osmeh čim sam se javila. Očigledno je da se smeši, čak i preko telefona.

Ovaj dvadesetdvogodišnjak je preko uloge Pitera Kavinskog u To All The Boys I’ve Loved Before (Netfliks) dostigao vrhunac onlajn slave u avgustu. Obožavatelji sa Tvitera, Fejsbuka, Instagrama, a i šire pali su na njegov šarm i njegovu savršeno razbarušenu frizuru.

Kao i drugi devojački favoriti – Heri Stajls, Majkl B. Džordan, cela postava Riverdejla — Noa Sentineo je danas ono što je Zak Efron bio oko 2006. Zgodan, a fin mladić, dubokog glasa i sjajnog osmeha. Javnost ga je od samog starta obožavala, podržavala, pozivala u sve moguće TV emisije i video intervjue.

Ali on je obeležio samo godinu na zalasku, a internet već traži zlatnog dečka 2019. Sentinea danas već ima nešto manje po društvenim mrežama, ime mu se ne pominje u svakodnevnim razgovorima. Neki su mediji ponovo izrazili skepticizam po pitanju njegove zrelosti, njegovog talenta, njegove apsurdno brzo stečene popularnosti. Da li je istrošio svojih 15 minuta slave? Da li usporava? Da li vešto manipuliše reporterima u svakom intervjuu, reciklirajući unapred ispeglan sadržaj kako bi ostao relevantan?

Vreme je da saznamo.

Rekli su mi da ću imati samo 15 minuta za razgovor.

On je to produžio na 42. Rekli su mi da će mi se javiti njegov agent i dati mi tajni kontakt telefon. On me je pozvao sam sa ličnog broja iz Floride.

Nedelju-dve kasnije, razmenili smo još par poruka.

Njegov lagodan pristup uobičajenim pravilima profesije i popularnosti prva je stvar koju sam zapazila; momentalno mi je postao još draži. Zaista je očigledno koliko je jedinstven. Sentineo nije onaj tipični zlatni dečko Holivuda. Dok ga snimaju, penje se uz saobraćajne znake. Na internetu psuje i piše poeziju – nekad istovremeno. Bez filtera, celim telom odražava čistu radost.

Pre uloge Kavinskog, pet godina je snimao progresivnu porodičnu dramu The Fosters, i pojavio se u spotu za pesmu Havana Kamile Kabelo. Od uloge Kavinskog — i uloge Džejmija koja je ubrzo usledila u Sierra Burgess is a Loser (Netfliks) — Sentineo ja nastavio da niže uspehe; među projektima koji će izaći 2019., pojaviće se i u dugo očekivanom rimejku „Čarlijevih anđela” sa Elizabet Benks.

Sentineo se smeje često, sluša aktivno, i cokće jezikom dok razmišlja. Kaže da ga uznemirava stres koji slavu prati ruku-pod-ruku, konkretno ideja po kojoj javnost ima udela u tome kako on vodi svoj život. „Ne bih da izbegavam ljude ni da propuštam prilike, ali moram da nađem način da se zaštitim.”

Pošto je postao slavan bukvalno peko noći (milion Instagram sledbenika od sumraka do svitanja), svakako je morao da prilagodi način življenja. Više ne sme da preko društvenih mreža otkriva svoju lokaciju, jer bi tako usledila poplava fanova i fotoreportera; kaže da njemu lično ta popularnost prija, ali brine ga da ne bude neprijatno ljudima u njegovom društvu.

Pita se koliko često ljudi koje upoznaje imaju skrivene namere. Trudi se da ostane sa obe noge na zemlji, ali plaši se da će ga odvući sve ono usputno što prati život pod svetlima reflektora. Svestan je sopstvene privilegije, koliko su „lepi” ti problemi sa kojima se suočava.

„Ima nekih kompanija i medija koji bi da od mene naprave nešto sa čim ne mogu da se pomirim”, elaborira on. „Onda bude, ako im odbijem ideju, odmah sam govnar koji nešto umišlja, iako mi stvarno nije bilo prijatno. Interesantno je sve to, znaš.”

Sentineo je izuzetno prijatan sagovornik, delom zbog urođenog šarma i usputnog flerta, a delom zbog radoznalosti. Nekoliko minuta me je ispitivao na temu stomatologije.

„Čekaj, šesnaest zuba su ti vadili? Zbog… zbog č… za… zašto? Ono kao, i mlečne?”

Objašnjavam mu da mi je u detinjstvu izašlo nekoliko suvišnih sekutića. „Ludilo”, kaže on. „Da nemaš i neke supermoći? Trebalo bi da se testiraš.”

Novi život koji Sentineo vodi zahtevao je uzbudljivu tranziciju, iako on kaže da pokušava da ostane uravnotežen. Rodio se i odrastao u Majamiju, kao tinejdžer došao u Los Anđeles, a danas ova zvezda u usponu kaže da na rodni kraj podseća miris košene trave. Meditira svakodnevno, kaže da mu je hobi spavanje, a voli vegansku hranu iako nije vegan. („Godina je 2018. [Vegani] znaju šta spremaju.”)

Tiho svira klavir. Dok razgovaramo, začuje se tek

poneka nota, ističe koliko intimno on u stvari priča, u isto vreme

introspektivno i ekstrovertno

Pitam ga šta mu izaziva nostalgiju.

„Ljubav”, uzdiše bez oklevanja. Šta je za njega ljubav? Sigurnost, podrška, podstrek da se bude još bolji.

Priča mi priče o svim prilikama u kojima se zaljubio na prvi pogled. Priča kako je jednu devojku vodio na bandži džamping, a sa drugom se bolje skapirao na kafi.) Priznaje da je nedavno zaplakao čitajući scenario – za egzistencijalnu ljubavnu dramu – jer se na dubokom nivou prepoznao u njemu.

„Ako mene pitaš, čovek koji plače oseća neku istinu”, predlaže on. „Neku duboku istinu, zato i plače. Zato što se identifikovao. To je vrsta iskrenosti.”

Kad smo već kod iskrenosti, ne okleva da prizna da konstantno flertuje.

„Ma ne, jeste, flertujem sa svima”, slaže se on.

Zatim okleva.

„Moraću to malo da iskontrolišem.”

Ali ima šta da kaže i u svoju odbranu. „Ka sam sa

nekim, ja im dajem svoje vreme i energiju jer volim da se ljudi osete voljeno!

Volim i da ih nasmejem, i prosto, eto tako, da budem sa njima.”

Kad mu se neko stvarno sviđa, on to odmah kaže. Ima jednu posebnu osobu (fanovi će se razočarati kad saznaju da to nisu ni Lana Kondor iz To All the Boys ni Šenon Purser iz Sierra Burgess is a Loser). Kaže da joj konstantno govori koliko je zaljubljen u nju.

Tu sam već prepoznala šta je tako posebno kod ove epitomije „kul tipa”. Izuzetno je fokusiran na osećanja, što svoja što drugih ljudi; ništa ne krije, nudi vam srce na dlanu; čvrsto stoji iza svoje emotivne inteligencije, sa skoro iritantnim samopouzdanjem.

Ali iako je sav produhovljen, sebe ne uzima za ozbiljno. Mlad je u duši i inspirativno energičan.

Kaže da mu je skriveni talenat sposobnost da se krišom popne na krov zgrade, a da su mu slabost slatkiši iako se uglavnom zdravo hrani.

„Obožavam kisele bombone”, kaže on. „Čista desetka.”

Ipak: ne želi da mu iko šalje kisele bombone.

„Čuo sam da se nešto slično desilo Džastinu Biberu,

mada ja naravno nisam ni blizu njegovom nivou, ali pomenuo je negde kako mu se

sviđaju neki slatkiši, ali onda su ljudi počeli da mu ih toliko šalju da su mu

se na kraju smučili. Kao kad omiljenu pesmu pustiš milion puta zaredom.”

Sentineo je poznat po romantičnim komedijama za tinejdžere, ali hoće da proširi vidike – hteo bi da jednog dana postane režiser i producent, ali zanimaju ga i taktilne vizuelne umetnosti.

„To što glumim ne mora da znači da sam glumac”, objašnjava on. „Gluma je ono što ljudi prvo prepoznaju kod mene, ali voleo bih da radim i razne druge stvari.”

Voleo bi da svoju platformu upotrebi kako bi doprineo rešavanju „brojnih” problema u društvu; kaže da ima u planu projekat u kom ne sme još da priča, pa će u neprofitnom sektoru pružiti pomoć severnoameričkoj kulturi kojoj je „potreban pomak.”

Ima mnogo toga da kaže na temu odgovornosti mladića, prema njima samima ali i prema devojkama u odrastanju i utapanju u preovlađujuću društvenu klimu.

„[Muškarci] se nisu rodili mizogini! Ta etika i taj moral se stiču”, kaže on. „I jasno je da jedan od polova daleko duže patio od represije nego onaj drugi. Krajnje je vreme da se uozbiljimo i počnemo da poštujemo jedni druge.”

Podsećaju ga da za par minuta ima zakazan sledeći poziv, ali seća

se da sam pomenula drugaricu koja dan kasnije slavi rođendan, pa joj preko mene

šalje čestitke.

Zadirkujem ga, kažem da mi je jasno zašto ga žene toliko vole.

„Ma daaaj”, oteže on u šali. „Prestani!”

Pitam ga još zašto žene vole likove kao što je Piter Kavinski.

“Hmm”, razmišlja Sentineo. „Mlad je, sportski tip, osetljiv, emotivno otvoren, vidi se da mu je stalo. Prolazi kroz porodične probleme, ali ne zanemaruje ni ono kroz šta Lara Džin prolazi. Mislim da je jednostavno dobar tip.”

Opraštamo se, on u pola glasa kaže: „Hvala tebi, draga.”

Sedim u tišini i mislim o tome kako sam upravo razgovarala sa Piterom Kavinskim. Ćaskala sam sa Džejmijem lično, kao da sam Sijera Burdžes.

Ali Kavinski i Džejmi su fiktivni likovi, sve manje prisutni u javnom onlajn diskursu. Noa Sentineo je još uvek tu, sasvim stvaran. Iako se 2018. godina privodi kraju, on nema nameru da ode. Obožavatelji, producenti, i sv devojke koje je nekad voleo znaće to da cene.

