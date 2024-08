Svaki četvrti mladi Amerikanac misli da je holokaust mit ili da je priča o njemu preuveličana

To je bio najveći zločin dvadesetog veka, ali generacija Z i milenijalci u Americi gotovo da ne veruju da se holokaust desio.

Jedan od deset mladih Amerikanaca veruje da se holokaust nije desio, a gotovo četvrtina — 23% — veruje da je u pitanju mit, ili da je broj Jevreja ubijen tokom ovog perioda preuveličan.

Videos by VICE

U međuvremenu, 12% učesnika u istraživanju reklo je da nikada ranije nisu čuli, ili da misle da nisu čuli reč “holokaust” pre ovog istraživanja.

Ovo su šokantna otkrića prvog istraživanja na ovu temu sprovedenog među Amerikancima između 18 i 39 godina.

Neka od ovih otkrića su pokazala da mladi Amerikanci ne samo da ne razumeju šta se desilo u Nemačkoj tokom Drugog svetskog rata, već su poverovali u teorije zavere koje se poslednjih nekoliko godina šire društvenim mrežama kao pošast.

Na primer, 11% učesnika u istraživanju veruju da su Jevreji bili odgovorni za holokaust, a ukoliko pogledamo samo stanovnike države Njujork, u ovo veruje čak 19% ispitanika. Na nacionalnom nivou, 49% ispitanika reklo je da su o poricanju holokausta čitali na društvenim mrežama.

Takođe, otkriveno je i da mnogi ne znaju detalje o holokaustu.

Gotovo dve trećine ispitanika — 63% — nisu bili svesni činjenice da je šest miliona Jevreja ubijeno u holokaustu, a više od trećine — 36% — veruje da ih je ubijeno manje od dva miliona.

Gotovo polovina — 48% — nije mogla da navede naziv nijednog od gotovo četrdeset hiljada koncentracionih logora i geta u Evropi tokom holokausta, a samo 6% ispitanika čuli su za ozloglašeni Dahau logor.

“Rezultati su i šokantni i tužni, a oni pokazuju zbog čega moramo da krenemo u akciju sada, dok su osobe koje su preživele holokaust i dalje žive da ispričaju svoje priče,” rekao je u saopštenju Gideon Tejlor, predsednik organizacije koja se bori za to da Jevreji oštećeni tokom Drugog svetskog rata dobiju nazad svoju imovinu (Conference on Jewish Material Claims Against Germany).

“Moramo razumeti zbog čega je edukacija mladih o temama iz prošlosti, pa samim tim i o holokaustu važna,” dodao je Tejlor. “Treba da se probudimo i da nateramo zvaničnike da delaju.”

Ovo istraživanje takođe je pokušalo da sazna u kojim državama ljudi najmanje znaju o ovim temama.

Kako bi ovo učinili, rezultati poznavanja o holokaustu izračunati su koristeći procenat ispitanika koji su definitivno čuli o holokaustu i koji mogu da imenuju bar jedan koncentracioni logor, logor smrti ili geto i koji su znali da je šest miliona Jevreja ubijeno u holokaustu.

Florida (20%), Misisipi (18%) i Arkanzas (17%) su na dnu ove liste, a Viskonzin (42%), Minesota (37%) i Masačusets (35%) na vrhu liste.

Poricanje holokausta je konstantan problem na društvenim mrežama, i jedno istraživanje objavljeno prošlog meseca pokazalo je da Fejsbukov algoritam za preporuku “aktivno promovisao” ovaj materijal.

Sada Tejlorova organizacija želi da upozori direktora Fejsbuka Marka Zakerberga na ovaj problem, time što će osobe koje su preživele holokaust kačiti na ovu mrežu video snimke u kojima direktno apeluju na Zakerberga da ukloni ovaj štetan kontent.

“Jasno je da se moramo boriti protiv ovakvog menjanja priče o istoriji, i treba da učinimo sve što možemo da osiguramo da oni koji upravljaju najvećim društvenim mrežama prestanu da dozvoljavaju da se ovakav kontent nađe na njihovim platformama, rekao je u saopštenju Greg Šnajder, podpredsednik ove organizacije. “Oni koji su preživeli izgubili su svoje porodice, prijatelje, domove i zajednice; ne smemo poricati njihovu istoriju.”

Naslovna fotografija: Aušvic, Poljska, 25. avgust 2020. Fotostand / Dostmann/picture-alliance/dpa/AP Images