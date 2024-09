Greta nije jedina mlada aktivistkinja za koju treba da znate

U toku prethodne godine, Greta Tanberg od jedne devojčice koja protestuje postala je masivni globalni pokret i lice svoje generacije koja se bori protiv klimatskih promena. Ove nedelje, ova šesnaestogodišnjakinja govorila je o sve gorem stanju naše planete na samitu Ujedinjenih Nacija posvećenom klimatskim akcijama. Ona je svetske lidere upozorila na to da su u toku rani stadijumi masovnog izumiranja.

Ipak, Greta nije jedina mlada osoba koja govori o klimatskoj pravdi i životnoj sredini. Ovo su tri mlade aktivistkinje koje takođe rade važne stvari kada se radi o spasavanju naše planete.

Otum Peltir

Otum Peltir je međunarodno priznata aktivistkinja za zaštitu vode iz Kanade. Ona je član Wikwemikong First Nation, i bori se za zaštitu vode od kada je imala samo osam godina. Ova tinejdžerka, pripadnica naroda Anišinabe, koja sada ima petnaest godina, inspirisana je svojom pra-tetkom Džozefin Memdemin koja se strastveno borila za zaštitu Velikih jezera sve do svoje smrti ranije ove godine. Otum je preuzela ulogu svoje pokojne tetke i sada predstavlja zajednice 40 Prvih Naroda širom Kanade.

„Niko ne treba da brine da li je voda čista ili da li će možda ostati bez vode,“ rekla je Otum tokom svog govora pred Generalnom Skupštinom Ujedinjenih Nacija 2018. godine. „Nijedno dete ne treba da odrasta bez saznanja o tome šta je čista voda, ili bez saznanja šta je to tekuća voda.“

Mari Koupeni

Mari Koupeni je možda poznatija po svom nadimku Little Miss Flint, i to zbog svog rada na skretanju pažnje na grad Flint u Mičigenu, gde se because of her work bringing attention to Flint, Michigan’s trenutno dešava kriza zbog nedostatka čiste vode. Kada je imala samo osam godina, ona je pisala predsedniku SAD Baraku Obami, a pitala ga je da li želi da dođe i upozna se sa njom i ostatkom njene zajednice koja živi sa problemom kontaminirane vode. Ovaj susret rezultirao je grantovima u vrednosti od 100 miliona dolara koji su namenjeni kako bi se popravio vodovodni sistem.

Sada, kada ima već 12 godina, Little Miss Flint nastavlja da se zalaže kako za njenu zajednicu, tako i za životnu sredinu uopšte. Od 2016, Mari je sarađivala sa neprofitnom organizacijom Pack Your Back kako bi donacijama, koje variraju od potrepština za školu, do čiste vode, pomogla preko 25,000 dece.

“Ne, naša borba da spasimo planetu nije počela tek danas, sa pokretom oko #ClimateStrike, a neće se ni završiti danas,“ objavila je ona na svom Tviter nalogu, u toku prošle nedelje. “Mnogi od nas uložili su godine i godine rada kako bismo spasili našu planetu. Nemojte naše reči prenositi samo danas, već svakog dana, podržite rešenja koja smo osmislili kako bismo spasili sve nas.“

Šije Bastida

Šije Bastida je sedamnaestogodišnja aktivistkinja za zaštitu životne sredine koja živi u Njujorku. Odrasla je u Meksiku, tako da je iz prve ruke mogla da posmatra efekte klimatskih promena, s obzirom na to da je njen rodni grad bio suočen sa ogromnim klizištima i poplavama. Nakon što se preselila u Njujork pre četiri godine i videla štetu koju je načinio uragan Sendi, znala je da mora da učini nešto. Predstavljajući i zvoje indigene korene, Šije se nada da će inspirisati i ostale da počnu da se brinu o planeti Zemlji.

“Ljudi kažu da je klimatski pokret počeo pre više decenija, ali indigeni ljudi štite Zemlju već hiljadama godina,“ rekla je ona za PBS . “Moramo se vratiti ovoj filozofiji i uključiti je u današnje društvo. Ljudi postoje ne kako bi preuzeli život, već kako bi se brinuli o njemu. To ne treba da se vrti oko “nas, ljudi,“ već oko “nas, planete.“

Šije je vođa u okviru pokreta Fridays for Future i radila je sa Gretom na mobilizaciji njihovih vršnjaka. Ona nastavlja da govori po halama u gradu i relijima kako bi pomogla da se njena generacija inspiriše da napravi promene širom sveta.

