Grozne stvari koje muškarci govore ženama na poslovnim proslavama

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US

Šta je to sa žurkama posle posla? Iako većina nas iskreno pokušava da održi poslovne odnose i na radnom mestu se ne ponašamo kao seksistički jezivci, izgleda da posle par pića dostojanstvo odleti kroz prozor.

Videos by VICE

Tokom poslednjih šest meseci, ili tako nešto, otpužbe za napad i nasilništvo su se nizale kao na traci, a dobar deo njih u okruženju koje baš i nije na poslu, ali su njihovi vinovnici ipak kolege. Ovde vidimo kako neki muškarci zloupotrebljavaju alkohol i opuštenu prirodu poslovne proslave, da bi koristili svoje samoproklamovano pravo na ženska tela i pažnju.

Često ćete čuti da se to objašnjava kao bezopasno flertovanje, nedostatak filtera, ili jednostavno, loše procenjivanje signala. Kao neko ko je nedavno slušao svog kolegu kako se čitavih sedam minuta smeje vicu o silovanju, ovde sam da vam kažem da je u pitanju epidemija koja besni, i verovatno nije „bezopasna“. Naročito zato što su muškarci koji prave neprimerene ili agresivne komentare obično na položaju moći u odnosu na svoje ženske parnjake.

Isuviše dugo je to nešto što žene moraju da trpe, i što gaji kulturu „prihvatljivog“ seksualnog maltretiranja. Da bih dala naznaku ovim muškarcima koji možda nikada nisu javno prozvani, razgovarala sam sa grupom svojih prijateljica, i prikupila njihove priče o odvratnim komentarima koje su slušale na zabavama na poslu. Od prijateljica na koje su navaljivali posebno „radoznali“ šefovi, do prijateljica kojima su nadređeni tražili da se šminkaju i nose kraće suknje, izgleda da je jednakost na radnom mestu nešto na čemu još mnogo treba da se radi.

*Neka imena su izmenjena.

„Ko je naručio kurvu?“



Radim u industriji kojom posebno dominiraju muškarci, koji veći deo vremena provode u pabu i baljezgaju o nečemu što ima veze s nekretninama ili golfom. Da ne bih propustila ovu priliku za umrežavanje, i sama samo morala svakog četvrtka da im se pridružim i na njihove četiri krigle piva popijem četiri čaše vina. Kada sam poslednje nedelje ušla u pab, jedan od mojih muških kolega je preko cele prostorije povikao (i pred klijentima, i pred kolegama): „Ko je naručio kurvu“? Da ne bih uvredila bilo koga ko deluje „osetljivo“, i ja sam se smejala zajedno sa siledžijama. Ha. Ha. Ha. – *Džejn , 24, London

„Kler, ti si fina devojka, a imaš i dobro dupe“

To je bio jedan od rukovodilaca na zabavi na poslu, pred drugim rukovodiocima. Očekivala sam da mi se u ponedeljak ujutru posramljen izvini, ali ništa se nije dogodilo – možda je bio isuviše pijan, pa se ne seća. Suvišno je reći, fina ja i moje dobro dupe se nismo još dugo zadržali tamo. – Kler, 25, London

„I? Kako tvoj seksualni život?“

Tog čoveka baš dugo nisam videla. Ali izgleda da je to savršeno prihvatljiva tema za početak razgovora o tome šta ima novo. Pitao me je kako sam, i kako moj seksualni život – i sve to u jednom dahu. Stvarno me je zatekao nespremnu, pa sam jednostavno odgovorila, „Dobro i dobro“, a što je najgore od svega, onda sam mu se zahvalila. „Dobro i dobro, hvala“. Posle toga nisam mogla da učinim ništa drugo, osim da odem. Tužno za mene. – Marta*, 23, London

„Idemo li kod tebe, ili to preskačemo?“

Bila sam na skupu na svom fakultetu i u tišini sam za šankom pijuckala svoje piće, savršeno zadovoljna. Ali avaj, žena koja u takvom okruženju pije sama je kap krvi u moru za ajkule Saratoge, i smesta sam začula ritam srca nadolazećih bezveznjakovića. Videla sam kada me je jedan čovek u odelu ugledao. Onda je posegnuo rukom u džep da izvadi telefon, a onda ga je bez ukucavanja broja prislonio na uvo i krenuo ka meni. Još uvek mogu da vidim kako mu sjaj ekrana obasjava obraz dok izgovara, „Ha-ha, ne, ti si strava. Ćao, čoveče“. Seo je pored mene, i ne sačekavši nijednu moj reč, obratio mi se sa, „Verovatno se pitaš šta to bi. Ja sam bio profesionalni hokejaš, i to je bio moj saigrač“. Nadajući se da će popuniti muklo ćutanje kojim sam želela da mu stavim do znanja da mi nimalo nije stalo do njega, on je rekao, „Znam šta si pomislila, ovaj tip je običan prostak. I ja sam završio fakultet, okej? Ne budi toliki snob“. Uvek je dobar potez uvrediti nekoga koga pokušavaš da zavedeš, a iako to kada me nazovu snobom čini čuda za moj libido, ova razmena me baš i nije pogodila u živac, i ja sam ovaj komentar ispratila sa još ćutanja. Nakon inicijalnog napora da izgovara rečenice, očigledno je pomislio da je bilo dosta udvaranja, i da je vreme da kaže, „Idemo li kod tebe, ili to preskačemo?“. „Itekako preskačemo“, je bio moj odgovor. Slegao je ramenima, rekao, „Pošteno“, i veselo odšetao dalje. Ali hej, ako ništa drugo, njegov zamišljeni suigrač profesionalnog hokeja misli da je on „strava“. – Morgan, 22, Saratoga

„Devojke, da li imate brazilke?“

Bila sam potpuno slatkorečiva na jednoj proslavi na poslu – pošto radim sa nekretninama, skoro svakodnevno sam jedina žena okružena sa 15 muškaraca – kada me je šef prekinuo i pitao me da li sam izdepilirana u brazilskom stilu. Onda je još jednu koleginicu pitao to isto. Izgleda da je pitao za svoju ženu. Da li je to zbog toga još gore? – Ejmi*, Reding

„Polizaću ti picu tako da se sija“

Na poslu sam imala jednog tipa sa kojim sam stalno flertovala – bio je šef jednog drugog odeljenja, ali često smo radili zajedno, pa mi je tehnički bio nadređen. Iako je naš odnos uglavnom bio profesionalan, bilo je nekog blagog flertovanja, ali nikada nečeg otvorenog, zato što je on znao da sam u srećnoj vezi. Tokom jedne prilično bizarne proslave firme u klubu, baš se okomio na mene, i bilo je očigledno da moram da ga iskuliram. Nakon što sam ga podsetila da imam dečka, on se nagnuo nadamnom i u pokušaju da zavodljivo šapuće mi je rekao, „Polizaću ti picu tako da ti se sija“. Sada, par godina kasnije, ne mogu da se setim da li je rekao „sija“ ili „cakli“. Ali da budem iskrena, ni jedno, ni drugo mi nije nimalo seksi, naprotiv. Zašto bi on želeo da je liže tako da se sija, i zašto bih ja želela da mi je liže tako da se cakli? – toliko mnogo pitanja. Posle toga sam se sklonila od njega, a od tada, svaki put kada čujem te reči, ja se stresem i čvrsto skupim noge, koje verovatno do kraja života neću raširiti. Nema potrebe da mi je on liže tako da se sija, samo treba da pomislim na njega i suva sam k’o barut. – Heder*, London

„Njujork je samo seks i umetnost. On je oštećen, ali na seksi način“

Bila sam na žurci povodom početka filmskog festivala u Torontu, i zaglavila sam se u razgovoru sa jednim od šefova odeljenja, koji mi je objašnjavao koji tip žene bi bili veliki gradovi, da su, je li, žene. Prema ovoj mudroj duši, London je tip devojke koja je, „Pomalo snob, veoma droljasta, ali bi poželeo da je upoznaš sa svojim roditeljima“. Izgleda da se najviše ložio na Njujork – „Njujork je samo seks i umetnost. On je oštećen, ali na seksi način“. Dok je nabrajao još 15 gradova i pripisivao im ženske atribute (Kopenhagen ima sjajne noge), počela sam da shvatam da je krivica možda bila moja. Trebalo je to da prekinem pre nego što je i počelo. Ali taj čovek je bio važan u kompaniji, pa sam držala jezik za zubima i brojala koliko puta je izgovorio „jebeno“ ili „sisa“. Posle 32. puta sam se zabrojala. I dalje nisam ništa govorila, i umesto toga sam stukla tri votka-tonika, u vremenskom periodu koji je njemu bio potreban da mi objasni da San Francisko „ima sjajne sise, ali je jebeno dosadan“. „Zabavljao sam se sa dosta Londona“, rekao mi je, namignuvši. Da stvar bude još čudnija, mislim da je na kraju i sam bio zbunjen svojom metaforom; da li je samo mislio na žene koje tamo žive, ili je pokušao da napravi defanzivnu i uopštenu generalizaciju svih žena, proizvoljno ih povezujući s gradovima? Na čitavoj toj stvari je trebalo još da poradi. U svakom slučaju, pravim digresiju pokušavajući da razumem njegovo ludilo, jer zaista, koga je uopšte briga? – Kat*, Toronto

„Sviđa mi se tvoj vajb. Deluješ tako PLODNO“

To je bio ničim izazvan komentar čoveka koga nikada ranije nisam videla. Zastao je da mi kaže, „Ja ovo inače ne radim, ali morao sam da ti priđem i kažem ti… sviđa mi se tvoj vajb. Deluješ tako plodno“. Nisam znala da li je plodno kompliment, i u međuvremenu nisam uspela da shvatim na šta je mislio. Pretpostavljam da će to zauvek ostati jedno od nerešivih pitanja univerzuma“. – Emili*, London.

„A samo grudi?“

Bila sam u poluprofesionalnom okruženju kada sam upoznala dečka jedne svoje prijateljice (koji je sada njen muž, ali hajde da sada ne čačkamo tu mečku). Kao što je čest slučaj prilikom društvenih interakcija, rekao mi je da je advokat. Ja sam glumica. Ispostavilo se da je bio uzbuđen zbog toga što je sa mnom mogao da razgovara o različitim aspektima tog posla koji su ga interesovali. Rado razgovaram o onome to radim, ali nisam sigurna koliko puta neko može da pomene moje grudi u tiradi pitanja, pre nego što postanem sumnjičava kada su njegovi motivi u pitanju. „Jesi li ikada bila gola u nekoj ulozi“, pitao me je. „Koliko bi morali da ti plate da se skineš“? „A samo grudi“? „Šta je potrebno da bi se skinula pred kamerama“? Najčudniji deo ove interakcije je to što se trudio da glumi da je iskreno zainteresovan, za šta je pretpostavio da mi neće smetati. Nažalost, interesovala ga je samo moja golotinja, a meni nije bilo do toga. Ja sam glumica, a ne porno zvezda, a pitanje koju dojku bih radije pokazala pred kamerama „kada bih morala“ je toliko uvrnuto, i nikada ne bih volela ponovo da vodim takav razgovor (Ali samo da pojasnim, to bi bila desna.). – Daniela, 26, Vankuver

„O, pogledaj sve te žene, i pogledaj sve te stvari“

O, čoveče. Manje smešan a više užasan je bio razgovor koji sam morala da istrpim sa belim producentom koji je govorio o raznolikosti filmske industrije, na jednom poslovnom skupu u Londonu. Bio je Britanac sa internacionalnim akcentom za koji je bilo jasno da ga je pokupio tokom perioda dok je živeo u El-Eju, i bio serator i tamo. Razgovor je počeo kada smo počeli da diskutujemo o raznolikosti u mejnstrim filmu, na šta mi je on rekao da misli da je u pitanju samo obično „ispunjavanje forme“. „O, pogledaj sve te žene, i pogledaj sve te stvari“, rekao je. Nisam sigurna šta je mislio pod „stvarima“ (sa sve vazdušnim znacima navoda), a zapravo mislim da je i bolje da ne razmišljam o tome. Razgovor je postao užaren pošto sam izrazila žestoko neslaganje sa svim njegovim komentarima; nema ućutkivanja kada neko neobjašnjivo ne prestaje da vređa. Iskreno sam bila šokirana. Nakon nekog vremena sam samo zaćutala i pustila da me njegova priča preplavi. Posle sam se dugo, dugo tuširala. – Saša*, London

„Prisvajanje kulture je samo konstrukcija levice“

Bila sam na poslovnom događaju koji se odvijao na brodu koji je plovio Temzom u Londonu – znam šta mislite: poslovni događaj, plus nemogućnost da pobegneš, jednako je pakleno provedeno vreme. I u pravu ste. Žurka je imala malu temu, „naznaka divljeg“. Ja lično nisam učestvovala u temi, kao ni 99 posto ljudi na brodu. Jedan čovek jeste, došao je u afričkoj odori sa voćem na glavi, a bio je belac. Kada sam mu rekla koliko je to neverovatno neprimereno, on se grohotom nasmejao. Onda me je pitao da li sam „jedan od onih užasnih liberala“ i lamentirao da je „prisvajanje kulture konstrukcija levice“. Svađali smo se nekih 20 minuta, a onda sam se setila da ću sledeća tri sata ostati zarobljena s njim na brodu, pa sam otišla u kapetanovu kabinu da se sakrijem. – Lil, London

„Čujem da ste ovih dana veoma seksualno oslobođene“

Bila sam na nekom skupu diplomaca, par godina nakon što sam završila fakultet, i našla se okružena ljudima sa kojima sam previše naglo prekinula svaki kontakt. Negde na polovini događaja, prišao mi je neki prijatelj prijatelja – pričamo o tipu momka kome bih se svaki put predstavila kada bih ga videla, toliko je bio neupečatljiv. Bez ikakvog uvoda, rekao mi je, „Čujem da ste ovih dana veoma seksualno oslobođene“. Odmah sam se setila zašto dve godine nisam videla te ljude. – Meg*, Oksford

„Spremaš li se za roštiljanje?“

Radila sam u postprodukciji kao kurir, i na koktelu na poslu se zatekla u razgovoru sa jednim svojim vršnjakom koji nam je bio nadređen. Onda nam je prišao jedan rukovodilac, i pred punom prostorijom – bio je to prilično pitom koktel, i nije bilo ambijenta pijanke koji bi to zagušio – rekao, „Šta se to ovde događa? Spremaš li se za roštiljanje s guza?“. Bila sam toliko iznenađena, da ništa nisam rekla. Ono što me je najviše razočaralo je bilo to što je barem 10 ljudi čulo šta je rekao, a niko nije istupio da ga prozove zbog neumesnog komentara, već su se cerekali da mu udovolje. Mediji su čudo. – Kejti, 22, Kolorado

„Koliko?“

Otišla sam na redovnu proslavu firme sa prijateljicom i njenim tatom. Priznajem, bio je malo stariji od prosečnog gosta, ali to nije bilo ništa neobično. Govorimo o godištu Džona Hama, a ne Hjua Hefnera. Jedan čovek u odelu je počeo da razgovara sa mnom dok smo čekali piće za šankom – delovao je okej, pomalo arogantno, ali otprilike podnošljivo. Videla sam da šanker žonglira bocom votke, pa sam pomislila da će moj porno martini uskoro biti spreman. Posle par minuta ćaskanja, on je rekao: „Pa… koliko…?“, a onda mahnuo glavom ka ocu moje prijateljice. „Koliko za šta“, pitala sam ga. „Pa, ja znam – i ti znaš – da nisi sa tim tipom zabave radi, zar ne“? Izbečila sam se i skrenula pogled sa tog čoveka u odelu (kao i sa njegove razmazane posekotine, još uvek prekrivene parčetom ubrusa, od brijanja tog jutra), pogledala tatu svoje prijateljice, pa ponovo njega. Čovek u odelu je nabacio ironičan osmeh, dok je u meni sve kuvalo. Tata moje prijateljice je na neki čudan način bio polaskan, ali nadajmo se ne i previše. To bio prvi put da me je neko pobrkao sa prostitutkom, ali kada uzmemo u obzir da mi je koliko prošle nedelje jedna starija žena rekla, „Ne izgledaš dovoljno odraslo da bi bila bilo čija devojka“, prilično sam sigurna da neće biti i poslednji. – Megan, 25, London

„Imaš guzu kao Kim K“

Radila sam u pabu sa mnogo muških kolega, koji su i flertovali i bili neverovatno nepristojni prema meni. Pretpostavljam da to datira još od politke na dečjem igralištu, kada dečak gura devojčicu koja mu se sviđa i govori joj da je ružna. Nažalost, muškarci na mom radnom mestu nisu bili nimalo drugačiji. Jednom me je jedan od njih pitao da li sam invalid, pošto sam toliko niska. Taj isti tip mi je sutradan na piću posle posla rekao da imam „guzu kao Kim K“, zato što me je video kada sam se nagnula preko mašine za fotokopiranje, i dopalo mu se ono što je video – što je uvrnuto, jer sam zapravo isuviše niska da bih se preko bilo čega nagnula. Onda mi je kasnije rekao kako mu se ionako dopadaju visoke devojke sa malim guzama. Kako je to bio čudan čovek-dete. – Konstans, 24 London

„Nosiš li bele gaćice?“

Bila sam na jednoj od onih nepodnošljivih „žurki u belom“, poslovnom događaju na kome su svi morali da nose nešto belo (zbog čega je uvrnuto retro blek lajt osvetljenje bilo pomalo problematično). Svi ljudi sa kojima svakodnevno radim su bili tamo, kao i ljudi sa kojima sam želela da radim u budućnosti. Svi su pili i dobro su se vladali, i sve je išlo glatko, sve dok nisam ostala zarobljena u razgovoru sa svojim šefom – SVOJIM ŠEFOM – koji me je tiho pitao da li takođe „nosim i bele gaćice“. Gaćice! Nema ničega goreg od toga da neko izgovori „gaćice“, naročito kada pritom oblizne usne. Ono što je bilo još gore je to što sam morala i sutradan da radim s njim. – Lusi, 27, London

„Razmišljao sam o tome, i mislim da verovatno dobro izgledaš gola“

Radila sam u jednom baru, i nakon produženog i namernog ćutanja, jedan kolega mi je rekao, „Razmišljao sam o tome, i mislim da verovatno dobro izgledaš gola“. Ne znam šta je uvredljivije – da li to što je rekao „verovatno“, ili to što je pomislio da je umesno reći koleginici tako nešto, i da bih „verovatno“ volela to da čujem! – Zoi, 20, Hempšir

„Onda bismo se karali na kancelarijskom stolu“

Moj kolega je znao da imam dečka, ali to ga nije sprečilo da se napije na božićnoj žurci i moli me da raskinem sa svojim dečkom i budem s njim. Zatim je do grotesknih detalja počeo da opisuje kako je zamišljao da nas dvoje imamo seks. Izgleda da bismo se „karali na kancelarijskom stolu“, a srećom po mene, dodao je i da bih „stvarno uživala“. Ako ništa drugo, moje zadovoljstvo je bilo uračunato u njegovu fantaziju. Međutim, morala sam učtivo da ga odbijem. Onda je na kraju otišao kući sa jednom drugom koleginicom. Verovatno su se karali na kanelarijskom stolu. – Rea*, London