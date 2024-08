„Halt and Catch Fire“ je novi „The Wire“

Ovaj članak je prvobitno objavljen na Motherboard.



Kad je HBO-ov The Wire završio emitovanje 2008. godine, postao je tema koju ne možete da izbegnete na žurkama. Neizbežno, neki tip bi mi prišao i počeli bismo da pričamo o kablovskoj televiziji, a onda bi me on pitao da li sam gledao The Wire.

„Ne“, rekao bih i njemu bi nešto zasijalo u očima. To nije bio pogled pun neverice koji dobijem kad ljudima kažem da ne gledam Igru prestola. (Napomena: gledam Igru prestola . Samo volim da zezam ljude na žurkama.) Kad bih govorio ljudima da nisam gledao The Wire, oni bi se uzbudili, kao da se spremaju da mi otkriju nekakvu veliku i iskonsku istinu.

„O čemu je?“, pitao bih.

„O svemu“, rekao bi taj neko i ne bi bio od velike pomoći.

AMC-ov Halt and Catch Fire je upravo završio svoju četvrtu i poslednju sezonu. Kompletna serija se sada može naći na Netfliksu. Pripremite se. Ona je novi The Wire. To je serija koju će vam mahniti i očajnički fanovi nametati nakon što vas na žurkama sateraju u ćošak. To će se desiti. Učinite sebi uslugu i pogledajte je sad pre nego što počnete da je izbegavate iz prkosa jer je zapravo toliko dobra.

Halt and Catch Fire je jednočasovna istorijska drama koja počinje u Silicijumskoj preriji osamdesetih. U popularnoj mitologiji tehnološkog sektora, Kalifornija je centralno čvorište kompjuterske inovacije. Ali to nije istina. Dalas-Fort Vort metropleks izrodio je na desetine tehnoloških kompanija koje su mogle da se mere sa svime što se dešavalo u Palo Altu u to vreme.

Moj tata bio je inženjer u Teksas Instrumentsu i imao sam sedište u prvom redu za tehnološki bum DFW-a. Sećam se da se naš kućni kompjuter podizao sa logom IBM-a kog polako proždire Pekmen. Seriju mi je bilo lako prodati. Ali Halt and Catch Fire se, za razliku od većine savremenih kablovskih dramskih serija, ne zadržava na jednom mestu. Ona ima hrabrosti da raste, menja se i razvija zajedno sa svojim likovima. Ona se uvek trudi da pređe na ono sledeće.

Površinski gledano, serija je o kompjuterima i ljudima koji su izgradili svet u kom danas živimo. Svaka sezona bavi se drugom tehnološkom inovacijom i usredsređuje na rad potreban da bi ona postala stvarnost. Prva je o stvaranju laptopa, druga o razvijanju rane mreže igara. Pojavljuju se IBM, video igra Dum i Nintendo, a kompjuteri konstantno menjaju živote likova.

Ali zamena za Dona Drejpera u ovoj seriji nas vrlo rano podseća da „suština nije u kompjuterima. Oni su stvar koja će vas dovesti do stvari“ i o tome se radi u seriji Halt and Catch Fire — o ukrštanju pet ljudskih života dok zajedno žive i rade u periodu od dve decenije. To je čini uzbudljivim i predivnim televizijskim programom. Suština nije u tehnologiji. Ona je tu samo da bi povezala ljude.

Li Pejs, koji igra neverovatnog Džoa Makmilana, nalazi se u središtu priče. Serija uvlači publiku u nju definišući ga kao klasičnog antiheroja kablovske dramske serije. U početku, on je pametnjaković u lepom odelu sa misterioznom prošlošću. On ne igra po pravilima i zato bi publika trebalo da ga voli. To nije istina. Za razliku od drugih zloslutnih muških antiheroja (vidi: Toni Soprano i Volter Vajt), Makmilan je sposoban za duboku i zanimljivu promenu. Ovo nije samo još jedna priča o đubretu sa mračnom prošlošću koje na kraju uvek dobije ono što želi.

https://www.youtube.com/watch?v=7KeQC_JQfhE

U Makmilanovoj orbiti završe inženjer vizionar Gordon Klark i njegova pametnija žena Dona, blagoglagoljivi teksaški biznismen Džon Bozvort i genijalna programerka Kameron Houv. Tokom četiri sezone serije ovih petoro ljudi postaju porodica. Ponekad se vole, ponekad mrze, ali su uvek — u svojoj srži — porodica.

Halt and Catch Fire je takođe LGBTQ pozitivna serija, ali ona nije o LGBTQ zajednici. Ona ima važne stvari da kaže o ženama u tehnološkom sektoru, ali nije samo o ženama u tehnološkom sektoru. Govori o kompjuterima, ali samo zato što su oni stvar koja će vas dovesti do stvari.

Zato je serija toliko bitna. Potrebna nam je sada. Ove godine delovalo je kao da je tehnologija bila seme razdora među nama. Porodice su se okretale protiv porodica, a prijatelji su otkrivali da su im prijatelji đubrad. Zemlje su koristile društvene mreže kao oružje protiv sveta u ratu protiv same istine.

Ne mora da bude tako. Možemo mi bolje. Možemo da izgradimo nešto bolje. Ovi likovi nisu savršeni — oni iznova ne uspevaju, povređuju jedni druge i zaboravljaju šta je bitno. Ali se uvek menjaju i čine bolje. Uvek postoji nada, nešto što je svetu preko potrebno sada, i uvek znaju da ta nada proizlazi iz njihove međusobne povezanosti, a ne iz mašina koje su iskovali na osnovu te veze.

Nisam gledao seriju Halt and Catch Fire dok se emitovala i, po nekima, bio je to kardinalni greh. Ali nije bitno što je niko nije gledao dok se emitovala, jer živimo u kulturi „bindžovanja“ i čitava serija je lako dostupna, zrela za striming. Možete da je gledate odmah i treba to da učinite pre nego što vas na žurki zaskoči neki govnar.

