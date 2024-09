Fenomenalne fotografije ljudi koji se slikaju sa kartonskim Papom

Sve fotografije: Flickr korisnik Catholic United Financial

Prošlog septembra sam napisao blog o Papi i da bih našao sliku koju ću iskoristiti, počeo sam da lutam kroz Flickr Creative Commons, koje je sjajno mesto na kojem možete da nađete slike koje ne morate da platite. Nisam mogao da nađem nikakvu adekvatnu sliku Pape Franje, ali me je pretraga odvela na Flickr stranicu Catholic United Financial, naloga koji ima više od 6,000 fotografija – i na svima se nalaze ljude koji poziraju pored Pape od kartona.

E sad, ne znam ništa o Catholic United Financial, ali kapiram da je to nekakva humanitarna organizacija koja ima kartonskog Papu za prikupljanje priloga. Dok skrolujete kroz fotografije, naići ćete na Papu koji maše vernicima, ali i ozbiljnog Papu, tako da se verovatno kartonski Papa izliže posle nekog vremena. Trudim se da što manje znam o tome, jer ako bih dodao kontekst tim fotografijama – gde su uslikane, kada i u koje humanitarne svrhe – samo bi me odvukle od zabave gledanja ove galerije.

I da se zna, u ovim fotografijama uživam na neki ironičan način jer su fantastične iz prostog razloga što su ljudi na njima jako srećni. Hvala vam, Catholic United Financial!

Bonus fotografije Pape: dok sam pregledao fotke, naišao sam na snimke ljudi koji su pozirali i sa prethodnim papom, Benediktom šesnaestim. Malo su čudnije jer – nema baš pristojnog načina da kažem ovo – Benedikt izgleda zao čak i kada se smeška. Ali, fotke su fenomenalne.

