Hilari Klinton je navodno zaštitila ‘duhovnog savetnika’ optuženog za seksualno zlostavljanje

U petak, New York Times je objavio da je jedan od glavnih savetnika Hilari Klinton tokom predsedničke kampanje 2008. bio optužen za seksualno uznemiravanje, ali da je Klinton zahtevala da on ostane u kampanji.

Burns Strajer, njen nekadašnji duhovni savetnik, koji joj je tokom kampanje svakog jutra slao delove Biblije na čitanje, tokom kampanje je optužen da je zlostavljao koleginicu u kancelariji.

Times navodi:

Žena je rekla kampanji da joj je Strajder neprikladno masirao ramena, ljubio je u čelo u slao joj sugestivne e-mail poruke, uključujući i makar jednu koju je poslao u toku noći, prema navodima troje zvaničnika kampanje koji su bili upoznati sa događajima.

Žalba je, prema navodima zvaničnika kampanje, stigla do Peti Solis Dojl, šefice kampanje, koji je rekla gospođi Klinton da Strajder, inače oženjen sa troje dece, treba da bude otpušten. Klinton je rekla da ne želi da se to desi, zahtevajući da on ostane deo kampanje.



Umesto da Strajder bude otpušten, žena koja se žalila je pomerena na drugu poziciju u kampanji, dok je njemu naređeno da uđe u terapiju, i kažnjen je tako što mu je oduzet deo plate. Tokom 2016, Klinton kampanja ga je odabrala da vodi nezavisnu grupu, Correct the Record, ali je odatle otpušten zbog „problema na poslu, koji su uključivali i zlostvaljanje mlade savetnice“.



Vest o nezainteresovanosti Klinton za seksualno zlostavaljenje ilustruje njenu komplikovanu ulogu kao feminističke ikone. Optuženi predator Harvi Vajnstin je dugo bio njen saveznik, a tokom kampanje, Tramp je tvrdio da ona ima istoriju napadanja žena koje su optuživale njenog muža, Bila Klintona, za seksualno zlostavljanje.

