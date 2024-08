I dalje ne znam o čemu je igra ’Death Stranding“ ali sam već zaljubljen

Tekst je prvobitno objavljen na MOTHERBOARD

Ne znam skoro ništa o Death Stranding, nastupajućoj video igri Metal Gear Solid autora Hidea Kodžime, ali sam se sasvim zaljubio u nju. Ja sam ciničan tip, jedan od onih koji je proteklih par dana proveo nervirajući svoje kolege gadeći im Fallout 76 (koja je poenta Fallout igrice bez naratora koji ne igra?!). Većina stvari me ne dotiče, i na hajp gledam sa sumnjom. Kada No Man’s Sky nije uspeo da ispuni očekivanja, ja sam samo zavrteo glavom i rekao, „Rekao sam vam“.

Ali ipak, Death Stranding me je usisala u svoju mašinu hajpa. Gutam svaku informaciju o njoj, isponova i isponova gledam svaki trejler, da bih stekao znanje o ovoj igri. Ne silazim sa Kodžiminog naloga na Tviteru, tražeći naznake i tragove o tome šta je, zapravo, Death Stranding.

Tipičan hajp i ciklus puštanja u promet video igara prati poznati obrazac – igra se najavljuje filmskim trejlerom koji treba da zaintrigira publiku. U tom trenutku, obično nam daju okviran termin kada će se pojaviti, nešto tipa, „Stiže sledeće godine“, ili „Leto 2019“. Ono što sledi je serija intervjua sa autorima, koji dovode do trejlera sa snimcima igre, iz kojih tačno vidimo šta igrači zapravo u njoj rade. Jednom kada trejler izađe, redovno cure informacije o detaljima posebnih svojstava igrice, još snimaka, i nekih priča iza scene, o tome kako je igra napravljena. Često je ciklus pre objavljivanja toliko sveobuhvatan, da se osećam kao da sam igrao igricu i pre nego što izađe.

To nije slučaj sa Death Stranding. Pojavila su se četiri trejlera otkako je igra prvi put najavljena 2016, i uglavnom su poslužili za to da se izgradi svet i otkriju glumci koje je Kodžima angažovao za igricu. U prvom trejleru smo dobili golog Normana Ridusa. U drugom smo dobili Giljerma Del Tora koji se kao dete krije od Madsa Mikelsena. Treći trejler nam je pokazao nešto što deluje kao Kodžimin sinematski stil, i otkrio neka čudovišta.

Što nas dovodi do najnovijeg trejlera koji je prikazan tokom Sonijeve E3 pres konferencije. Ovo je prvi trejler koji izgleda pokazuje samu igricu, koja se vrti oko Ridusa koji tumara po prelepim pejzažima, sa vakuumski zapečaćenim leševima vezanim za svoja leđa. Naučili smo da nevidljiva čudovišta petljaju sa vremenom, a da bebe dozvoljavaju Ridusu da ih vidi, donekle? O da, predstavljene su i još dve glumice: Lea Sejdu i Lindzi Vagner.

Dve godine otkako je počela promocija igrice, i dalje ne znamo kako se igra, o čemu se zapravo dati, niti kada će se pojaviti. Soni pokazuje neverovatan nivo poverenja u Kodžimu. Ovo je autor koji je uglavnom uspevao da ispuni velika očekivanja, i to je jedini razlog zašto sam dopustio da me hajp obuzme. Jedini drugi autor kome ovo može da prođe je Rockstar entertainment, koji je, samo par meseci pre izlaska velikog izdanja, pokazao samo mali tizer i trejler, bez ikakvih snimaka same igrice.

Razlika je u tome što možemo prilično dobro da nagađamo kako će se igrati naredni Red Dead Redemption ili Grand Theft Auto. Rockstar ove igrice izbacuje decenijama, i u pitanju su nastavci. S druge strane, Kodžima se tokom proteklih 30 (!) godina uglavnom držao formule Metal Gear „prikradi se i pucaj“. Da li je Death Stranding samo još jedna pucačina? Nemamo jebenog pojma.

Ima nečeg uzbudljivog u tome kada jedva čekaš igricu o kojoj ne znaš ništa. Lepo je imati poverenja u autora da će preneti svoju viziju, bez potrebe da prilagođavaš svoja očekivanja, zato što nemaš pojma šta da očekuješ.

To je ono najbolje kod toga kada si Kodžimin fan. On me mnogo lako navede da isključim mozak i samo se prepustim vožnji.