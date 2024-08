I dobro, ko će da osvoji taj Mundijal na kraju?

Zli jezici vole da kažu da Mundijal počne onda kad Srbija ispadne, jer tada svi možemo da se opustimo i natenane gledamo fudbal. Iskreni da budemo, mi bi se radije nervirali uz Srbiju u žrebu, ali šta je – tu je. Od 32 ekipe koje počeše ovaj bal, ostalo je samo osam – među njima nema Argentine, Portugala i Nemačke, što znači da ćemo opet gledati završnicu bez aktuelnog prvaka Evrope i sveta, pa i Južne Amerike (Čile svakako nije ni došao).

Bio je ovo umnogome jedan sulud turnir, a čini se da još nismo videli kraj iznenađenjima. Rusija se ničim izazvano umuvala u osam najboljih, dok su Mesi i Ronaldo, dvojica sinonima za “najbolji igrač modernog fudbala” prerano otišli kući. Švedska se oštri iz prikrajka, Englezi smatraju da je ovo za njih ” sad il’ nikad”, Hrvati su konačno prošli prvi krug posle dvadeset godina, a i Francuzi su emotivno vezani za tu 1998. baš kao i komšiluk. Naravno, tu je i Belgija sa njihovom “zlatnom generacijom” (kakav olinjali termin).

Naravno, vi se sada pitate, na koga se kladiti, i za koga navijati. E pa, bez brige, evo jednog hladnokrvno objektivnog VICE vodiča za ostatak letnjeg fudbala, pa vi na miru odlučite ko vam je srcu najbliži.

URUGVAJ

PEDIGRE : dvostruki šampioni, doduše poslednji put 1950.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: zato što svi vole da dele fotke bivšeg predsednika Hozea Muhike po fejsu i uzdišu nad njegovim dobročinstvima, a zna se da drugi bivši predsednik voli fudbal, a pogotovo reprezentaciju. Urugvaj uživa fantastičan buzz na društvenim mrežama ovih dana zbog nekog klipa gde deca mole profesore da im otvore školu da zajedno gledaju reprezentaciju, pa se onda priča raširila i na to da je selektor Tabarez taj klip pustio svojim fudbalerima da ih motiviše, i tako dalje. Ukratko, ako ste krugodvojkaški “mrzim narodnjake!” soj hipstera, Urugvaj je pravi izbor za vas! Dobro, a i imaju dobre igrače jebiga.

ZAŠTO DA NE: zato što je Luis Suarez najveća džukela u današnjem fudbalu, odmah uz Radeta Nejmara (o njemu malo kasnije). Iskreno, ako vas uzbuđuje činjenica da ovaj magarac podigne trofej, vi imate neke ozbiljnije probleme od pukog navijanja za Urugvaj.

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE: realno, ova generacija jeste dobra ali je na zalasku. Ipak, intrigantno su čvrsti, i nije isključeno da će Francuzi slomiti zube na njima. Urugvaj je seksi pik za finale, onako, iz potaje.

FRANCUSKA

PEDIGRE: prvaci sveta 1998, doduše kao domaćin. Tu se odmah piše minus.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: zato što igraju trista na sat bez kočnice. Kad Francuska krene da melje, to baš melje – sa leve preti Kilijan Mbape, tinejdž golgeterska senzacija, a sa desne Antoan Grizman, fudbalski najpismeniji Francuz još od Zidana, koji na ovom turniru još uvek nije u potpunosti pokazao šta ume. Olivije Žiru u špicu je bukvalno opasan svaki put kad primi loptu, a Pol Pogba, kad mu se igra, je jebeni tenk sa loptom u nogama.

ZAŠTO DA NE: pogledajte samo ta lica, pa oni odišu onom klasičnom francuskom arogancijom. To su oni pogledi tipa, “sklanjate se, kmetovi, sa’ću da vam objasnim nešto”. A i odbrana im je slinava kad ih pritegneš.

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE: ko to sme da prognozira, ko zna u kakvom će raspoloženju da ustanu tog dana? Njihov put do finala je težak ali ne i nemoguć. Videćemo.

BRAZIL

PEDIGRE: gle, zalutali ste ako vam treba neki dodatni uvod za ovo, ali svejedno – petostruki prvak sveta. Poslednji put u Evropi 1958. doduše.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: zato što je to Brazil. Svi smo nekad u životu fetišizovali Brazil. Svi smo svršavali na Romarija, Bebeta, Ronalda, Rivalda, Ronaldinja, Adrijana, svi smo gledali klipove Roberta Rivelinja, Pelea, Zika, Garinče, i svi mi imamo duboko poštovanje za njihove “od favele do zvezda” priče. Brazil je za mnoge sve ono što je lepo i prirodno u fudbalu. Brazil je, bre, jebeni fudbal. Tačka.

ZAŠTO DA NE: zato što Nejmar. Jebote, ako postoji iritantnije derište od Luisa Suareza to je ovaj skraćeni jazavac koji se kotrlja i praćaka na svakoj utakmici. A ako vam to nije dosta, analizirajte njegovo slavlje posle golova protiv Meksika. Sve se vrti oko njega. On, on, on i samo on. Dobro, da, ume fudbala ali zaboga, možete li zaista stati pred ogledalo, progutati knedlu i reći “meni se sviđa ovo što Nejmar radi?”. Tako smo i mislili, da.

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE: dosta solidne, mada i oni su na “težem putu do finala”. Ipak, Brazil je već godinama naviknut na breme favorita, a i ekipa na oko deluje dosta kohezivnije nego oni Felipaovi mučenici od pre četiri godine.

BELGIJA

PEDIGRE: bili četvrti 1986. Dalje od toga ama baš ništa.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: zato što je fudbal koji Belgija trenutno igra ostvarenje vlažnog sna svakog pseudostručnjaka sa srpske tribine – idu u napad i boli ih kurac, igraju napadački, atraktivno, ofanzivno. Bez blama imaju samo trojicu u odbrani, bekovi su im gistro bekovi, svi idu napred, svi gruvaju, svi znaju sa loptom. Takođe, za Belgiju ćete navijati ako ste Football Manager gik koji je ispratio ovu generaciju još dok su bili u pelenama – kupovali ste De Brainea još dok je bio mlađan lovac u Genku, odvodili Lukakua iz Anderlehtovih rezervi, bacali pare na Azara dok je čamio u Lilu, i sada njihov uspeh doživljavate kao diplomski rad vašeg virtuelnog trenerskog zanata.

ZAŠTO DA NE: zato što se vaš unutrašnji Murinjo ježi od ovakve diletantske postave koju forsira Roberto Martinez. Majku mu jebem, mora neko tu i da se vrati i da odigra odbranu? Japan ih je ismejao i držao u šaci sedamdeset minuta meča, mislite da će Brazil da bude toliko nežan?

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE: žreb jeste težak ali srećom po njih do finala ih čekaju uglavnom te “udri me do zore, od zore me šutiraj” ekipe. Sa Brazilom i sa Francuskom će itekako moći da se nadtrčavaju, ali Urugvaj sa svojim grajndom može biti problem. Nek’ prođu Brazil za početak.

ŠVEDSKA

PEDIGRE: finalisti 1958, pa treće mesto 1994.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: duža verzija – zato što su fantastično gotivna ekipa, odlično su organizovani, vidi se i oseća duh zajedništva. Svi do jednog deluju kao neki momci sa kojima bi rado zaglavili u kafani do tri ujutru i koji bi sa vama pevali hitove Bobana Rajovića kad padnete pod šank. Kraća verzija – zato što su izbacili Švajcarsku, i onda trolovali određene članove njihovog tima određenim gestovima koji uključuju korišćenje obe šake i svih deset prstiju. Da ne ulazimo sad baš u detalje, jel’te.

ZAŠTO DA NE: zato što je bez Zlatana Ibrahimovića ovo ipak, kad malo zagrebete, jedna upizdumaterinu dosadna nordijska ekipa koja igra upizdumaterinu dosadan nordijski fudbal. Realno, ko nije zaspao protiv Švajcarske taj nije čovek.

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE: gle, na papiru male, ali ko će ga znati, izašli su živi iz grupe sa Nemačkom i Meksikom, po prvi put od ’58. vezali dve pobede na turniru i samopouzdanje im je na izuzetno visokom nivou. Na stranu što su ga našiljili da pokažu svetu kako umeju i bez Zlatana.

ENGLESKA

PEDIGRE: osvojili kao domaćin 1966, što je dosta tanko za naciju koja stalno ponavlja kako je izmislila fudbal.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: zato što ste odrasli na BKTV prenosima Premijer Lige i slušali Acu Stojanovića dok je još bio kul i nije lupetao kako je Adem Ljajić “moćan na lopti”. Zato što vam je fetiš da na FM-u uzmete neku sirotinju iz konferencije i izvučete je do premijera. Zato što ste se kao klinac ložili na Gazu i Linekera. Zato što vam se mnogo sviđaju pesme iz našeg mundijalskog top 10 koji ste sigurno čitali.

ZAŠTO DA NE: zbog ovog tvita:

Evidentno niste rock’n’roll ako ne volite Englesku. E pa, što bi rekao Elvis J. Kurtović, dabogda crk’o rokenrol kad ga svako uzima u usta.

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE: ako nas je istorija išta naučila to je da negde iza ćoška čeka neko bolno otrežnjenje. Sa druge strane, istorija nas je takođe naučila da Englezi nikad ne dobiju na penale, pa eto…

RUSIJA

PEDIGRE: Sovjetski Savez je jednom bio 4. (1966), mada su ključni igrači te ekipe bili Ukrajinci, Gruzini i Jermeni. Dobro, de, i Lav Jašin.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: kako to mislite zašto? Zašto da navijate za Rusiju? Kakvo je ovo pitanje! Pa, Rusija koja osvaja svetsko prvenstvo, to vam je nešto najbliže Srbiji koja osvaja svetsko prvenstvo! Dobro, šalu na stranu (he-he), sviđa vam se ideja kako Putin proslavlja titulu svetskog prvaka dok ostatak zapadnog sveta pizdi za sve pare. Inače fudbalski nisu spektakularni. Takođe, himna im je do jaja, i uvek se svi naježimo kad je čujemo. A što više ostanu u igri, to ćemo i više slušati himnu.

ZAŠTO DA NE: brate, dosadniji su od Šveđana. Da nemaju taj slovenski šmek večitog underdoga, bili bi grozomorni na svim nivoima. Igraju fudbal koji bi 1982. bio ocenjen kao previše konzervativan od strane italijanske štampe. I sami Rusi su u šoku kako su dovde došli.

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE: fudbalski, oni su se već dobrano preforsirali. Ostalo je još tri puta po devedeset minuta, a njima do kraja sleduju Hrvatska, bolji iz meča Švedska-Engleska i ko god dođe iz onog drugog “kraka” žreba. Da sam ja Rus, ja bih bukvalno bio u fazonu “ljudi, ovo je prilika koja se sledeći put pruža u 32. veku”. Zapeće iz petnih žila.

HRVATSKA

PEDIGRE: treće mesto 1998.

ZAŠTO DA NAVIJATE ZA NJIH: zato što igraju solidan, lep fudbal, i pre svega su ipak jedna balkanska ekipa – imaju taj vic i zez, i sve obrise fudbalske selekcije sa naših prostora. Takođe, svi mi znamo da kad pobede u svlačionici slave uz Cecu i Mileta Kitića, samo im je frka da to meću na Instagram. Ivan Rakitić je braćala sa našim (nadamo se uskoro bivšim) selektorom Mladenom Krstajićem i tabloidi su ih lovili po gastoskim kafanama onomad kad su igrali u Šalkeu, a teorija da je Luka Modrić vanbračni Pižonov sin je još uvek dovoljno zabavna.

ZAŠTO DA NE : deder samo da maknemo sav taj nacionalizam na stranu, pa da vas pitamo – da li vi stvarno želite da Hrvatska postane prvak sveta? Ljudi, mi nećemo moći da živimo od njih 100 godina ako se to desi. Pitajte njih uostalom, oni ionako ne mogu da žive od nas kada je košarka po sredi, a fudbal je malo “teža” stvar u globalnim okvirima. Ja razumem da vi želite njima dobro na ovoj ili onoj bazi, ali ako vas makar malo ne ogreje sunce kada jednom ispadnu…

ŠANSE DA FAKAT OSVOJE : realno ovi momci imaju lakši put do finala nego što su Robi, Šuker, Boban i Ćiro to imali pre dvajes’ godina. Ali neće biti lako izbaciti domaćina koji se itekako osokolio.