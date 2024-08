Tradicionalne, ilegalne borbe petlova u Vijetnamu u fotografijama

Borbe petlova nekada su smatrane “kraljevskim sportom” u VIjetnamu. Danas, klađenje na najjačeg petla prodaje se kao “tradicija”.

Klađenje je strogo zabranjeno zakonom u Vjetnamu, ali borbe petlova nisu. Kada se desi da policija zaluta do ringa, publika se vadi na to da su ulozi koje stavljaju na petlove mali. To im i uspeva jer je Vijetnam jedna od najkorumpiranijih zemalja u ovom delu Azije.

Fotograf Mostafa Mansur posetio je market “Čo Ga” na obroncima Hanoja i fotografisao vatrenu atmosferu borbi, ali i vezu između vlasnika petlova i životinja.

Tri različite sorte petlova se bore u ringu. To su sorte jakih nogu, kljunova i najvećeg raspona krila. Mečevi su poput boks mečeva, sa pauzama za vreme kojih se petlovi kupaju i pripremaju za sledeću rundu. Borba se završava tek kada jedan od petlova više ne ustane.

Bez obzira na uzbuđene koje vlada u gledalištu, publika je tu da bi nahranila glad za dobrom tradicionalnom borbom, a ne da bi zaradila po koji dong (vijetnamski novac). Ili bar tako kažu.

