Ima li išta gluplje od ljudi koji na promotivnoj fotki Konstrakte s RTS-a vide podršku Putinu i Rusiji?

Srpske društvene mreže, ali pre svega Tviter, izmislile su prekjuče novu glupost, u dokolici nemanja ničeg pametnog oko čega bi se korisnici zgražavali, jer u trenutku kada se ovaj pseudo-skandalčić desio Ilon Mask još uvek nije kupio Tviter.

Šta će siroti, rat u Ukrajini je već prežvakan i “razumen”, izborni rezultati nikako da se ostvare u nečem konkretnom – a i suviše su bolni za mahom opoziciono nastrojene tviteraše, koju su ili već napustili Srbiju ili evo tek što će, a u međuvremenu prosto ne umeju da objasne jednu notornu činjenicu: kako to, kako to da, kada je najzad izašlo toliko ljudi na izbore, nisu svi, niti čak većina bili za opoziciju? Kako to, kako to, Konstrakta pobedila, ali i Vučić, it does not compute, dakle mora da je neka krađa ili da narod ne valja.

Tako je dokoličarima ostalo da kopaju po tviter nalogu Radio Televizije Srbije, na kome je u okviru standardnih promotivnih aktivnosti 24. aprila objavljena foto sesija Konstrakte, kao uvod u nastup koji joj uskoro sledi na pesmi Evrovizije 2022, gde će odneti ubedljivu pobedu.

Moramo priznati, sve živo sa oznakom “Konstrakta” je, kako praksa pokazuje ovih dana, postalo magnet za kontroverzu ili makar za “javnost”, što nažalost u Srbiji sve više znači Tviter. Razlog tome je, naravno, glad dotične javnosti za bilo čime zanimljivim i novim, nečim što bi moglo da se malo olajava ili oko čega bi moglo da se smatra, ali realnije, da se malo olajava.

Tu glad se trude da utaže novinari pre svega tako što krstare društvenim mrežama tj. Tviterom u potrazi za nečime što nije saopštenje za štampu neke korporacije ili vlade, ili makar nečime što im nije urednik direktno naredio da napišu. Najbolje na temu na koju ljudi mogu lako da se međusobno podele, još bolje ako se dele potpuno na osnovu sopstvene interpretacije, jer je u pitanju nešto što nema veze s životom i što niko ne može ni da ospori niti da dokaže.

https://twitter.com/SerbiaESC/status/1518301148758876161

Ukratko, kao što možemo videti, Konstrakta je na fotografiji iza dva stočića koji, nećete verovati, imaju oblik slova Z (kada bi slovo Z imalo još jednu vertikalnu liniju koja ga pridržava). Dakle, uopšte ne u obliku slova Z, ali hej, kada je čoveku realnost smetala da učitava stvari iz svog mozga u okolinu, pa tako smo i otkrili vizuelnu umetnost, još je pećinski čovek u plesu vatre video oblike životinja, a u štekerima na zidu ljudska lica, jel da?

A zar nije i Konstrakta umetnica performansa i koncepta, umetnica post-moderne u kojoj je sve dozvoljno, u kojoj je autor umro, a jedne istine nema, gde, dakle, svako može da učita šta hoće? Kao što su uostalom radili od starta, jer manje-više ova ista ekipa koja je sada proziva za Z je ekipa koja je u Konstraktinoj pobedi na efemernom događaju kao što je kvalifikacija za Eurosong videla nekakvu najavu tobožnjeg izbornog trijumfa “zdrave” i “progresivne”, što bi valjda značilo građanske Srbije, nasuprot mračnjaštvu SNS-a, Vučića, Vulina, Karlovca, Karlobaga i Ogulina, Mauripolj da ne pominjemo sad. Videli smo kako se to završilo, što bi trebalo da nam govori nešto, ne samo o prediktivnim sposobnostima perjanica Tvitera i anti-Vučićevstva, nego pre svega o tome u kolikom mjehuru samoubici ti ljudi žive.

Zato, naravno, ne treba uzimati za ozbiljno ništa što priča bilo ko na srpskom Tviteru. Mislim, to su ljudi koji traže simboliku u obliku stočića na slici koja ima nekoliko detalja koji samo što te ne uhvate za grkljan i zavrište ti SIMBOLIKAAA u lice. Dakle, glupi kao tocilo. Mislim, ne morate da gledate u lavor niti u nejednako podignute Konstraktine soknice, zaboga, imate jaja, ma imate veliko jaje s Elizabetom od Austrije – ako ne umete da koristite Google Lens, eto to vam je završeno, proučite ko je na jajetu, pa krenite odatle, ko je ta žena, ko joj je bio muž, kako je reagovala kada je saznala da joj je muž pokrenuo genocid Hugenota i tako.

Jer osnove nauke tumačenja, da ne kažemo hermeneutike ili čak semiotike, nam govore da kada tumačite simbole ne krećete od sebe i od tripova u svojoj glavi, jer to može svako, kao što vidimo na primer s jeftinim psihologizacijama vođa kojima se pokušava objasniti rat u Ukrajini. Poenta je da se krene od označenog, od konteksta, ali ne najšireg mogućeg tipa “rat je u Ukrajini i nekakva kriza nekakvog morala” nego konteksta umetnika, pardon umetnice, njenog rada i okvira nastupa, pa onda lagano, prvo vidiš da li tu ima nešto, a ne skačeš odmah na Putina jbt.

Bukvalno ne postoji nikakav dokaz da ovi stočići znače bilo šta, osim u glavama budala koje u najboljem slučaju misle da je to RTS podmetnuo Konstrakti ne bi li perfidno iskoristio Eurosong da pošalje poruku podrške Putinu vasceloj Evropi. Brate, da mi je taj mozak na par dana, pa da se lepo ubijem. Mislim, em što time indirektno poručuješ da je Konstrakta glupača koju mogu tako lako da navuku, a žena je dokazala da je sve samo ne to, em što time daješ vogonima iz RTS-a za dva reda velične više zasluge nego za šta su oni realno sposobni. A ako ti je rezon “trebalo je da misle na to kako može da se protumači, iako nisu hteli to”, onda si ti deo problema druže, jer trebalo je da prosto ćutiš i ne širiš glupe ideje tako da ih više ljudi vidi i stvarno i pomisli da “ima možda tu nečeg”.

Ima onaj Marfijev zakon, pardon Okamova oštrica, da je najprostije objašnjenje i najverovatnije, odnosno da će budala uvek naći način da te zezne jer budale su tako inventivne. U ovom slučaju, najprostije objašnjenje je da su svi koji se tripuju da je Z-stočić neka poruka, onako, baš ozbiljne budale, a da je scenograf RTS-a prosto uzeo neke hoklice koje imaju tu u fundusu već decenijama, i da prosto nikome nije ni palo na pamet da bi stočići u obliku Z mogli biti protumačeni kao podrška Putinu pošto im nisu mozgovi jebeno izlizani od skrolovanja lajne.

Posebna kategorija septike su oni koji na engleskom odgovaraju na RTS-ov tvit i taguju Eurosong i kao “eeee jel vidite vi ovo”, mislim jebote ljudi jel ste zvali razrednu kada neko za vreme odmora obori sunđer sa table? Koji je to mozak koji se sablažnjava što će nas zbog ovoga “izbaciti sa Eurosonga”, i onda skreće pažnju na to, čime se direktno povećava šansa da neki debil birokrata tamo to vidi i pomisli “hm stvarno bi ovo moglo da bude nezgodno, vidiš da ljudi vide Z u ovome”. E, to se deco zove samoispunjavajuće proročanstvo ili, preciznije, osveta mediokriteta.



Valja ovde pogledati samo malo širi kontekst, a to je da se Tviter-Srbija našla u neurotičnoj konstipaciji u vezi Konstrakte kada je ona otišla kod Patrijarha za Uskrs, gde su razmenili poklone, ona njemu lavor, a on njoj triptih ikona, što je stvarno dosta jak poklon kada se uzme u kontekstu. I tada je već krenula priča kako je izdala stvar, kako šuruje s mračnjacima, kako se prodala, krenulo tviter drvlje i kamenje i nule i jedinice, Nikola Kojo ponovo započeo proces iseljavanja iz Srbije, a mlade matematičare opet niko nije jebao dva posto.

https://twitter.com/UspehPetrovic/status/1518327579291394048

Da sada malo mi jeftino psihologizujemo, ali jebe nam se, može nam se, jer ne analiziramo neki važan događaj nego gomilu mufljuza: ljudi koji se primaju lako, koji u događaje ili osobe učitavaju svoje želje i projekcije, to su ljudi koji isto tako najlakše krenu da pljuju nekog u koga se “razočaraju” jer nije ispunio standarde koje su za tu osobu zamislili, vidi pod “sve stranke u Srbiji ikada”. Otud su jedva dočekali priliku da se pokenjaju po Konstrakti, a možda zaista i ugroze njen nastup na Eurosongu, ko zna, jer nije baš da je tamo neko stecište superiornih analitičkih umova koji se ne plaše za to “šta će reći javnost”.

Nadamo se, ipak, da ovaj pseudo-skandal neće naškoditi Konstraktinom nastupu na Evrosongu. Srećom, sudeći prema pregledima i komentarima, ali i na osnovu zdravog razuma koji govori da je njen nastup nešto zaista drugačije, umetnički sadržajno, a pesma em originalna em zarazna, može se reći da se Konstrakta-bager priprema da u prah samelje sve tralalalave predstavnike drugih zemalja sa njihovim sto puta viđenim šatro odvažnim stajlinzima i njihovim hiljadu puta čuvenim pesmuljcima, kao što Bog zapoveda.

Mada ko zna, ima vremena do 10. maja, može tu da bude još skandala, može Konstrakta na primer da napući usne ili da sastavi šake na nekoj slici pa da je optuže da podržava Vučića, osim onih koji u tome budu videli genijalnu parodiju i britku satiru naše političke scene. Šta reći osim, Ilone Mašče, ako si već kupio Tviter, sad brate možeš lepo da pritisneš delete pa da i Srblji i Konstrakta malo odahnu.