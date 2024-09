Imam listu imena svih osoba sa kojima sam ikada spavala

Dobrodošli u Da li vam se posrećilo? Kolumnu koja ispituje generaciju za koju kruže priče da nema seks da li se zapravo jebu.

VAJOLET, 27

Kvalitet seksa u celini: 10/10

Učestalost seksa: 8/10

Nivo intimnosti: 2/10

Kako se generalno osećate prema ljudima sa kojima se jebete: 7/10

Koliko ste zadovoljni količinom vremena koje trošite na seks: 6/10

Videos by VICE

VICE: Hej Vajolet! Kako bi opisala svoju seksualnu orijentaciju?

Vajolet: Baš sam skoro razmišljala o tome. Kada sam bila klinka, prve osobe koje su mi se sviđale bili su dečaci. Tako da sam oduvek bila u fazonu, “Pa, onda mora da sam strejt.“ Ipak, sada sam naučila više o seksualnosti, koja je zapravo spektar, tako da sada mislim da ukoliko bi morala da definišem sebe, to bi bilo kao panseksualna. Kada sam čitala o tome, bila sam u fazonu, “Da, to je ono kako se ja osećam.“ Mislim da je seksualnost fluidna, tako da ne želim da se ograničim na samo jedan termin. Čak se ni ne radi o tome šta sam do sada radila, ili sa kime sam spavala u prošlosti, već je pre povezano sa time za kakva sam iskustva sve otvorena. Ne želim da stignem do kraja svog života i da nisam upoznala svoju srodnu dušu samo zato što sam se identifikovala na određeni način.

Dakle, sada si više zainteresovana za to da se oslobodiš toliko da budeš otvorena za sve opcije?

Tako je. To mislim i o mnogim drugim stvarima u životu, a seksualnost je takođe deo toga. Možda zvuči pomalo previše, kada sada to kažem naglas. [Smeje se] Ipak, i dalje imamo puno da naučimo o seksualnosti i da srušimo sve te granice. Samo mislim da je zaista kul biti otvoren za razne mogućnosti.

Vajolet se identifikuje kao panseksualna.

Kada si poslednji put imala seks?

Juče ujutru.

I gde obično upoznaješ ljude sa kojima spavaš?

Dosta je drugačije nego za vreme moje mega-droci faze. Sada ih upoznajem pretežno preko Tindera, ili preko prijatelja.

Šta misliš o istraživanju objavljenom u British Medical Journal? Da li su društvene mreže krive za to što se manje jebemo?

Društvene mreže definitivno igraju određenu ulogu u tome.

Na koji način?

Pa, nisu glavni razlog, ali imaju uticaj. Sada nam je više okej da nemamo toliko seksa, nego što je to bio slučaj sa generacijama pre nas. Pre sedam ili osam godina, kada sam bila u svojim ranim dvadesetim, ljudi su bili u fazonu, “O bože, moramo se jebati što više možemo,“ i to zbog toga što smo mislili da to i treba da radimo. Društvene mreže su donele više samosvesti, kako kada se radi o našoj ličnosti, tako i o telu. Razmišljamo o tome kakvi su naši odnosi sa drugim ljudima, kao i o tome kako tačno imamo seks sa drugim ljudima. Sve u sve,u, mislim da imamo preče brige od seksa; tu je životna sredina, malo para, i činjenica da nikada nećemo moći da kupimo sopstvenu kuću.

Sve ovo je istina. Spomenula si ‘droci fazu’. Kada si imala najviše seksa?

Pre dve godine. Bila sam upravo izašla iz duže veze. Neverovatno je, mislili smo da ćemo se venčati, ali nas je onda pogodila neka žibotna kriza, i ja sam počela da mislim kako to nije ono što želim za sebe, jer sam bila još uvek poprilično mlada.

Dakle, tada je sve počelo?

Shvatila sam da mi nedostaju rane dvadesete. Nisam bila slobodna da trčkaram po tom širokom polju, nisam radila stvari za koje su ljudi pričali da treba da radim. Zbog toga sam u velikom stilu ušla u igru. Počela sam da nakrcavam brojeve, i tada mi je palo na pamet da počnem da pravim spisak. [Smeje se]

Vajoletina lista je nastala kao šala.

Okej, molim te ispričaj mi sve o toj listi. Gde se ona nalazi?

Na klaudu je, mogu da joj pristupim preko telefona. To je moja maleni crni tefter, samo u elektronskom formatu.

Kakve informacije čuvaš na toj listi?

Koliko sam puta spavala sa osobom, čime se ona bavi, gde živi, i još poneke beleške.

Dosta detaljno. Znači, počela si da praviš tu tabelu na samom početku ‘droci faze’?

Da, ali je sve počelo kao šala. Inače se bavim istraživanjem trendova i publikom, tako da je od toga počelo. Onda sam se stvarno posvetila tome, ali još uvek nisam unela podatke o prošlom ponedeljku. To će biti broj 44.

Skrinšot dela tabele.

Mogu li da bacim pogled?

Naravno.

O wow, imaš čak i naučnika na spisku.

Koji je bio naučnik? Ne mogu da se setim.

Kaže broj jedan, Rajan D?

Aha, da. Dakle, sa Rajanom sam izgubila nevinost. To je bilo na drugoj godini studija, i bila sam se preselila u stan sa ortakom i njegovim prijateljima. Bila sam sama sa gomilom likova koji su svi bili ragbisti koji studiraju neku nauku. Posle dve nedelje, on je bio u fazonu, “Je l’ hoćeš?“ I ja sam razmišljala, “Ima li razloga da ne uradim to?“ A pošto nisam mogla da smislim nijedan, pristala sam. I sada se tako vodim u životu. [Smeje se.]

Šta ljudi misle o ovoj tvojoj tabeli?

Smešno je. Neki ljudi, pretežno žene, misle da je zabavno i interesantno. Drugi postanu poprilično defanzivni kada se lista spomene. Budu u fazonu, “Nikada ne bih želeo da se nađem na nekoj takvoj listi!“ Dušice, definitivno si na nečijoj listi. Svi smo.

Da li misliš da ćeš ikada prestati da vodiš ovu evidenciju?

Ne želim da prestanem. Zabavna stvar je što postoji i priča uz svako od imena. Neki od njih su pod šifrovanim imenom zato što radim sa njima, ili su polu-poznati, ili zato što ne mogu da se setim njihovih imena. Ima taj jedan lik sa kojim sam se jebala tri puta pre nego što sam saznala njegovo ime, jer, kad sam ga pitala “Kako da te zovem?“ on je odgovorio, “Tatica.“

Kakav je tvoj odnos prema seksu danas?

Nisam emocionalno povezana sa njim, i ne radi se toliko o intimnosti. Samo se zabavljam, uživam. Radije bih spavala sa nekim nego da izlazim na drugi dejt kako bih saznala da li smo kompatibilni. Nakon jedne baš loše situacije, veliki deo mog odnosa prema seksu postao je borba da ponovo povratim vlasništvo nad sopstvenim telom i da osiguram da mi je seks i dalje okej stvar. Oduvek sam uživala u njemu i neću da mi to iko oduzme.

I da li su iskustva uglavnom pozitivna?

Kada pogledam unazad, mislim da kad god sam spavala sa nekim, tu se radilo o meni. Teško je reći da nikada nisam imala loš seks, ali ukoliko vidim da stvari nisu krenule najbolje, potrudim se da učinim da bude dobro. Naučiću te šta da radiš, pa možda i shvatiš da je tako zabavnije, i možda ćeš onda u budućnosti imati malo više zadovoljavajuće seksualne odnose.

Pravi si edukator. Okej, vidim da si ovde zapisala “kurac dobrog kvaliteta.“ Objasni mi detaljnije?

Ah, da, Kukni Džek. Bio je dobar, ali se plašio igrača. Neki likovi se prosto plaše. Drugi su intrigirani, zapravo, jedan lik mi je ukrao jedan vibrator.

Šta se tu desilo?

Zapravo je bilo i gore od toga. Ukrao ga je, i onda mi je poslao poruku u kojoj pita da li sam se testirala od kad smo spavali. Inače se testiram svaka tri meseca, najmanje, tako da sam znala da sam čista. Ipak, sama poruka je bila dosta čudna.

Šta ti je rekao?

Rekao je da ne želi da me uplaši, ali da se nikada ranije nije osećao ovako. Otišao je da se testira, ali se nije testirao na sve. Rezultati su bili negativni. Ipak, rekao je da ne zna da li se oseća loše zbog griže savesti ili zbog herpesa.

Izvini?

[Smeje se.]

Da li te je lik ladno pitao da li su njegovi simptomi od griže savesti ili od herpesa?

Bukvalno to. Bio je u fazonu, naši intimni delovi su se dodirivali i to me prestravljuje.

Dobro… hvala puno Vajolet!

@nanasbaah / @ezekielarchive

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.