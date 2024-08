Insajderi pričaju o raskošnim tajnim letovanjima slavnih za vreme pandemije

Dok smo mi, kao sva sirotinja, provodili poslednjih šest meseci trošeći naše jednostavne, monotone i sve u svemu depresivne živote kod kuće ili na poslu ili na poslu kod kuće, Timoti Šalame je skoknuo na Kabo San Lukas sa svojom “navodno novom strašću” Eisom Gonsáles; Drejk je poveo malu armiju ortaka na Barbados svojim privatnim avionom; a Hejli Biber i Bela Hadid su iznajmili jahtu i krstarili obalom Sardinije. To su tek neke od poznatih i prebogatih ličnosti koje su javno pokazale svoju odgovornost tokom pandemije KOVID-19—ali zvezde za koje znamo da su putovale okolo nisu nikako jedine koje to rade.

Kako nam pričaju tri travel agenta specijalizovana za luksuzna putovanja bogatih i slavnih, gomile drugih zvezda letuju daleko od očiju javnosti, trošeći sumanute sume novca na privatna skloništa koja paparaci nemaju šanse da nađu. Agenti s kojima je VICE razgovarao – Ketrin Held, jedan od osnivača i CEO Remote Landsa, koji organizuje visokobudžetna putovanja u Aziju; Džejson Kuviljon, suosnivač Bruviona, agencije iz Los Anđelesa; i Eni Dejvis, predsednik luksuzne kompanijePalm Beach Travel—nisu želeli da odaju imena slavnih koje su poslali širom Amerike i sveta tokom prethodnih par meseci. Ali jesu sa nama podelili detalje o tome koliko su raskošna bila putovanja njihovih klijenata.

Videos by VICE

Held je rekla da je nedavno organizovala dvonedeljno putovanje u Južnu Koreju za četvoročlanu “korejsko-američku porodicu veoma visokog profila”. Zakupili su celu prvu klasu u avionu za Seul; kada su stigli, ispred aviona ih je dočekala limuzina koja ih je odvezla u privatnu kliniku na KOVID-19 test, tako da su poštovali sve procedure koje putnicima nalaže Južna Koreja a nisu morali da se mešaju s masom. Zatim su prokrstarili celom zemljom na “kulinarskoj i kulturološkoj” turneji, u potpunoj tajnosti. Held je takođe nedavno organizovala dvonedeljno putovanje za “manju zvezdu” i njenog partnera na Maldive. Tamo će odleteti privatnim avionom, a odsešće u odmaralištu po imenu One&Only Reethi Rah, koje o samom sebi ima da kaže sledeće:

Mesto na kome tirkizna, čist vode susreće azurno nebo bez oblaka. Gde povetarac s Indijskog Okeana ljulja bujne palme. Tropski raj oivičen sa 12 netaknutih plaža. Vaše privatno ostrvsko sklonište.

Held kaže da će par odsesti u vili koja se nadvija nad okean, ali iz nekog razloga ima i sopstveni bazen. Biće u prilici da probaju “svaki sport na vodi koji možeš da zamisliš”, rekla je, uz doživljaje kao što je čas pravljenja čokolade – i potpuno rasterećenje od briga kao što je Kovid-19.

The One&Only Reethi Rah, Maldivi

“In a place like the Maldives, you don’t even have to leave your private villa unless you get on your private yacht and go scuba diving,” Heald said. “So all of those things are keeping us socially distanced. Basically everything can be a buy-out.”

Held, Kuviljion i Dejvis kažu da slavni danas više nego ikada lete privatnim avionima, kako bi umanjili rizik od zaraze. S tom idejom zakupljuju čitave vile, ostrva i jahte, kako bi garantovali da neće doći u kontakt sa bilo kime van svojih mehurova.

Za Dejvis, značajan deo posla tokom poslednjih par meseci otpada na iznajmljivanje jahti. Zaista luksuzno putovanje za nekog od njenih klijenata – među kojima su teniska legenda Kris Evert, Brendon Flauers i gomila aktivnih NBA igrača čija imena ne želi da pomene – počinje na Sejnt Tomasu, na koji se stiže privatnim avionom. Odatkle isplovljava jahta od 30 metara, sa kapetanom, petočlanom posadom i ličnim kuvarem. Svakog jutra se gosti bude u šampanjac, pristanu na najbližem ostrvu i provode dan ili roneći ili istražujući kopno džipom. Vraćaju se na jahtu za ručak, gde im peru kupaće, a kapetan ih vozi do sledećeg pristaništa. Kako se približi veče, čamčićem ih odvedu na obalu, na večeru u zalazak sunca gde se služi jastog i onoliko flaša omiljenog im vina koliko mogu da popiju. Posle sedam dana krstarenje, putovanje se završava zakupom čitavog jednog ostrva, gde provode još nedelju dana u vili, pre nego što se privatnim avionom vrate kući. Cijena? Kako kaže Dejvis, negde između 350.000 i 500.000 dolara.

Kuviljon kaže da sve više njegovih klijenata bira da umesto na Karibe pobegne u divljinu Kolorada, Novog Meksika, Kalifornije ili Montane, često odsedajući u “super luksuznim” domovima na privatnim rančevima. Tamo čeka kompletno osoblje koje treba da vam ispuni svaku želju, i naravno, lični kuvari da vam prave obroke – ali fokus je na ekstravagantnom doživljaju nepripitomljene prirode, tokom kojeg se o svakom detalji stara “koordinator aktivnosti”.

“Mislim da ih prosto priroda privlači na ta mesta”, kaže Kuviljon. “Toliko su dugo bili zaglavljeni u kući i nisu mogli nigde da odu iz velikog grada, da je sada vrlo privlačno da odeš na selo. Imamo jahanje konja, hajking, pucanje, ribolov – skoro kao letnji kamp za odrasle. Ali je i dalje sve to luksuzno: dobiješ prelepu kuću u fantastičnom seoskom kraju Montane.”

Kuviljon kaže da jedno takvo putovanje koje je nedavno organizovao – desetodnevni ostanak, uz putovanje privatnim avionom i zakup kompeltnog odmaralište – koštalo 250.000 dolara. Još jedno koje upravo organizuje, gde će klijenti otići na Aljasku na pet noćenja u luksuznoj brvnari, posle čega će putovati privatnim avionom u drugu brvnaru na još pet noćenja, koštaće otprilike isto toliko.

“To je najskuplje što smo imali u skorije vreme”, kaže Kuviljon. “Neka druga putovanja koja smo organizovali su bila dosta skuplja. Planirali smo odmore koji su koštali preko petsto soma. Veoma, veoma, luksuzna i skupa priča.” the highest we’ve had recently,”

Kuviljon kaže da je sada više nego ikada ranije njegovim klijentima važno da im odmor bude što diskretniji, tako da je sklanjanje od paparaca od izuzetne važnosti. Većina slavnih sa kojima radi su liberalni, kako kaže, i neki među njima su bili glasni kada je trebalo pričati koliko je važno da se sedi kod kuće tokom pandemije. Ne bi želeli da javnost misli da ne shvataju Kovid-19 ozbiljno.

“Privatnost im je važna zato što su javno zastupali da treba da poštujemo mere, nosimo maske i ne okupljamo se u grupama, pa ne žele da izgleda kao da ne poštuju pravila”, kaže Kuviljon. “Imao sam možda samo jednog ili dva klijenta koji su posebni naglasili tako nešto, ali mislim da je svima to negde na umu. Ima malo te priče: ‘Ako putujem, hoću da to bude u tajnosti, jer ne želim da ljudi znaju”.