Instagram umetnica zavisnost od društvenih mreža pretvara u umetnost

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na i-D

Istražujući ideju identiteta, masovne kulture i društvenih medija, radovi koje pravi Juji Džon su oštar komentar na kulturu mladih danas. Kao većina njenih vršnjaka, dvadesetsedmogodišnja umetnica je opsednuta društvenim mrežama. Kada ne lista nizove selfija, ona kopa Instagramom u potrazi za vizuelnim motivima koje će pretvoriti u umetnost, koju potom šalje nazad na ovu mrežu za njenih 100 hiljada pratilaca i ciklus je ponovo započet.

Videos by VICE

Ali nisu samo njeni pratioci i ostali zaluđenici za društvene mreže oduševljeni njenim radom; prošle godine, Guči je pozvao Juji da učestvuje u projektu ovog brenda #tfwGucci, za koji je dizajnirala privremene tetovaže u botaničkom stilu Gučija.

Rođena i odrasla u Tajpeju, Jauji je provela mladost kanališući svoj umetnički senzibilitet kroz slikanje i crtanje u tradicionalnom kineskom stilu. Nakon što je završila studije mode na Shih Chien Univerzitetu, lansirala je sopstvenu liniju kupaćih kostima, nadrealnu kolekciju jednodelnih kostima od likre sa printovima glinenih modela.

Iako moda još uvek igra značajnu ulogu u njenom celokupnom radu, trenutno se fokusira na umetnost. Razigran i neočekivan, njen rad podrazumeva uznemiravanje nage ženske figure (uglavnom njene) sa privremenim tetovažama koje su napravljene pomoću ikonografije društvenih mreža: nadimci na Tviteru, broj pratilaca, lajk dugme. Na drugim mestima koristi opšta mesta masovne kulture da stvori legendarni dizajn i funkcionalne svakondevne predmete. Poput nakita od instant nudli ili pertle od USB kabla.

Do sada su njeni radovi postojali samo na internetu, a Juji je sada ushićena jer može da najavi svoju prvu izložbu u stvarnom svetu: The Next Gen: John Yuyi, koja će biti otvorena u Njujorku u galeriji The Art Vacancy.

“Za mene je samostalbna izložba ostvarenje sna,“ govori ona za i-D. Došla sam niotkud, ni sa čim. Nikada nisam pomislila da ću dogurati ovako daleko. U poslednje vreme se osećam kao da sam lik u epizodi serije Black Mirror, kao da sam fiktivni lik koji živi u digitalnom svetu društvenih mreža. Način na koji me ljudi vide kroz moj rad je drugačiji od onoga što ja stvarno jesam. Želim da ostvarim mogućnost prikazivanja svega u jednom prostoru.”

Pre izložbe, Juji je izabrala njenih pet favorita svih vremena.

“Ovaj rad je moj umetnički pečat. Kaže Volim te na kineskom, što je poruka koju pokušavam da pošaljem sebi, posebno kada se osećam nesigurno.”

“Još uvek mnogo volim ovo. To je fotografija mene dok poziram gola nalepljena na svinjsku kožu. Volim cikličnu prirodu ovog rada.“

„Ova fotografija je napravljena u Tokiju. Japanska kultura je imala veliki uticaj na tajvansku kulturu, jer smo jednom bili njihova kolonija. Ova devojka se zove Natsumi i njen jedinstveni pogled je ono zbog čega ovaj rad izgleda neverovatno.“

“Ovo je iz mog projketa Lice, tu sam stavljala nalepnice sa motivima društvenih mreža na lice moje prijateljice Džulije.“

“Ovde sam sarađivala sa umetničkim parom iz Koreje koji su poznati po njihovim Pola i pola.“