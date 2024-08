Intervju s mojom bakom o njenom iznenađujuće uzbudljivom seksualnom životu

Roelien je jedna od mojih najboljih prijateljica. Ima 76 godina i igrom slučaja je moja baka. Ja imam 19 godina, ali razlika od 57 godina između na ni na koji način ne utiče na naše prijateljstvo – stalno visim s njim i satima pričamo o svemu i ni o čemu.

Jedina tema o kojoj nikad nismo baš pričali je seks. Mejnstrim kultura prečesto isključuje starije ljude iz priče o seksu, ali mene je zanimalo da čujem nešto o seksualnom životu moje bake. Da li je stvarno toliko drugačiji od mog? Šta se menja kada ostariš? Da li se sam seks promenio s vremenima?

Videos by VICE

Neko s decenijama iskustva bi mogao da ima nešto mudro da podeli početnici kao što sam ja, tako da sam odlučila da je pitam sva pitanja koja se nikad ranije nisam usuđivala.

VICE: Dobro jutro, nano. Kada si poslednji put imala seks? Kako je bilo?

Nana Roelien: Prošle nedelje. Spremala sam se za krevet i stavila par bočica parfema, pošto znam da tvoj deka voli taj. Malo sam ga mazila i onda smo to uradili pre spavanja.

Jel’ to često radite pre spavanja?

Pa i ne. Zapravo ja više volim ujutro, zato što sam manje umorna. A to mi i daje energiju da se izborim sa danom.

Ljudi smatraju da stariji ljudi nemaju seks. Je li to tačno?

Ne verujem. Puno starijih ljudi ima prebogat seksualni život. Ja obično jednom nedeljno.

U redu, to je tvrda priča – moja baka ima aktivniji seksualni život nego ja. Šta se promenilo s vremenom?

Duže mi treba da se uzbudim. To je nešto o čemu ljudi tvojih godina verovatno ne moraju da razmišljaju. Nedavno sam shvatila da mi je teško da dođem do orgazma, ali moraš da budeš strpljiv. Starije žene ne mogu lako da se ovlaže – zato koristimo lubrikant. Ali čak i ako mi treba malo više vremena, i dalje volim seks.

Kako je seks sada drugačiji?

Nisam toliko fleksibilna kao nekad, ne mogu da se okrenem u različite položaje. Kada si mlad, skočiš na nekoga i bum. To više nije moguće. Tako da ne radimo više ništa preterano divlje, nego se držimo jednostavnih stvari. Jeste pre bilo uzbudljivije, ali sada je tu osećaj ispunjenosti, toga da smo srećni zajedno. A takođe, i dalje mogu da doživim orgazam. Tako da bez brige, i dalje mogu da imam dobar seks sa 76.

Ja bih rekla da tu ima dosta i do toga kakav ti je partner, zar ne?

Tačno, ali treba i ti da ostaneš poželjan toj drugoj osobi. To je veliki deo jednačine. Oblači se lepo, ne zapuštaj se. Možda delujem staromodno, ali verujem u to. I isto važi za muškarce – moraju da se staraju o sebi! Takođe je važno da bude malo začina – da se uradi nešto odvažno s vremena na vreme.

The author and her grandma in bed.

Šta je naj… začinjenija stvar koju si uradila?

Tvoj deka i ja smo se vozili ka Frislandu u Holandiji i dok smo se tako vozili, ja sam mu pomazila nogu – nešto što često radim dok vozim. Odjednom, oboje smo se napalili. Stali smo na parkiralištu i otišli u obližnje polje. Kasnije smo shvatili da je u blizini bio neki farmer. Mora da je video ceo šou.

Drugi put smo bili u Ardenima (u Belgiji), napravili smo piknik i izležavali se na travi. Tek kada smo to obavili, shvatila sam koliko smo blizu puta i da su sva kola koja su prolazila mogla da nas vide. Tada sam imala 60 godina.

Peščane dine su isto dobro mesto za seks – možeš da čuješ zvuk okeana. Ali moraš da prostreš peškir, inače ti uđe pesak u dupe.

Sve sam manje sigurna u to ko od nas dve ima uzbudljiviji seksualni život. Da li o tome razgovaraš sa prijateljicama?

Ne, ne uopšte. Ti si prva osoba s kojom sam o ovome pričala tako otvoreno. Nikada nisam pričala o time sa prijateljicama, čak ni kada sam bila mlada. A ti?

Da, dosta otvoreno razgovaramo o tome. Mislim da je to jedna velika razlika između naših generacija.

Pa, to zavisi od krugova u kojima se krećeš. Šezdesetih godina su ljudi počeli da drugačije razmišljaju o seksualnosti – to je bila seksualna revolucija. Neki ljudi su mislili da je normalno da to radiš sa više partnera, ali ja am uvek bila prilično pažljiva i monogamna. Pilula za kontracepciju se tek pojavila, tako da seks više nije bio samo u svrhu razmnožavanja. Odjednom, ljudi su postali otvoreni po pitanju seksa – ali samo u određenim krugovima.

Ja sam prvi put sa 17. Koliko si ti imala godina?

I ja sam imala 17. U to vreme je bilo normalno da počneš mlad sa seksom, zato što bi se udala sa 16. Prvi put je bilo grozno. U sebi sam mislila: ‘Nikad više’. Predomislila sam se, naravno.

Jesi li imala mnogo različitih seksualnih partnera?

Spavala sam sa tri čoveka, ali sam bila u ozbiljnoj vezi sa svakim od njih. Nije mi trebao niko drugi jer sam uvek bila zadovoljna sa tim seksualnim odnosima.

Tri partnera, ali ono što je važnije, 60 godina iskustva. Da li imaš neki savet?

Najvažnije je da posvetiš puno vremena predigri. I nemoj da se oblačiš odmah posle seksa. Morate da se ljubite i dodirujete – to je ono što čini seks toliko lepim.

Muškarci hoće da odmah ispale šta imaju, ali to ne treba tako. Ako se odmah obučeš i odeš na posao, toliko toga propuštaš. Mnogo je važno da se zadržiž u krevetu s partnerom posle, da malo vremena posvetite jedno drugom.

Imaću to na umu. Vau, moram da priznam da si me iznenadila. Toliko si bila otvorena i nisi izbegavala moja pitanja. Nisam to očekivala.

Seks je deo života, bez obzira na to da li si mlad ili star. Čak i najstarija gospođa u staračkom domu bi mogla sada da leži u krevetu s vibratorom. Nikad se ne zna.

Članak je prvobitno objavljen na VICE Netherlands.