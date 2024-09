Intervjuisali smo tipa koji vodi @dril, jedini dobar nalog na Tviteru

Dril, neosporni kralj Weird Tvitera, postuje kao da svira džez – ako moraš da pitaš šta znače njegovi tvitovi, nikada nećeš saznati. Tokom njegove neosporne desetogodišnje vladavine, uradio je mnoge stvari: izmislio je izraz “corncobbed” (kad te neko toliko zajebe na Tviteru da se pretvoriš u klip kukuruza), pokrenuo je jako važan dijalog o ekonomiji, i stvorio je toliku bazu fanova da ga je AV Club nazvao „najznačajnijim Tviter nalogom u istoriji društvenih mreža.“



Sada, osoba iza mutne profilke sa likom Džeka Nikolsona je blagoslovila ovaj svet knjigom. Dril Official Mr. Ten Years Anniversary Collection, koja ima 420 (hehe) strana je skup „najboljih“ tvitova i originalnih skečeva koju je sastavio sam maestro.



Dril, poznat i kao Wint, dugo je čuvao svoj pravi identitet i izgleda da fanovi to i žele. Prošle godine, „detektiv“ na Reditu je uronio u Drilovu istoriju pre Tvitera i otkrio njegovo pravo ime, ali i fanovi i mediji su odlučili da kolektivno ignorišu njegova saznanja da ne bi uništili jedinu čistu i lepu stvar na internetu koja nam je preostala. Naravno, neki nisu mogli da odele pa je Dril doxxovan.



I pored ovih napada na njegovu anonimnost, tip iza Drila je pristao na intervju sa nama da bi promovisao svoju novu knjigu. Intervju je, naravno, u potpunosti obavljen preko privatnih poruka na Tviteru. I dalje delimično u ulozi, Dril je dao neke iskrene odgovore o svojim kreativnim aspiracijama, o otkrivanju njegovog identiteta, ali o karakteru koji je preuzeo njegov život.



Intervju uopšte nije uređivan.



VICE: Mnogi ljudi te smatraju najduhovitijom osobom na planeti. Da li taj pritisak utiče na tvoju kreativnost?

Dril: Ljudi su bolesni u glavu ako stvarno to misle. Oni su za mene ološ. Moja životna misija je da stvorim informativni, prestižni, zastrašujući sadržaj koji može da stoji rame uz rame sa velikanima kao što su Endi Runi i Dik Klark. Ako dolazite onlajn da biste se smejali stvarima ne znam šta da vam kažem. Bolje da šetate kozicu ili graškić umesto toga.



Da li je biti Dril stalan posao? Da li ideš ka tome da ga učiniš stalnim? Kako još zarađuješ za život?

Naravno da jeste stalan posao, moram da se nosim sa ovim Sranjima. Stalan je, 24 sata dnevno. Slušam perverznjake kako viču na mene u prozoru za DM-ove dok sa strane pokušavam da sakupim reči za koherentan tvit. Stojim na ostrvu na raskrsnici na kojoj je stalno gužva, pored tipa sa znakom koji reklamira da su dušeci na popustu od 20% i neuspešmo pokušavam da uvalim nekome kopije moje Užasne knjige. Budim se i vrištim od Noćnih mora u kojim me potpuni stranci optužuju da sam se „prodao“. Nema kraja radnog vremena. Radno vreme je deo mene, u meni je, i najebao sam skroz.



Šta će biti u drugoj knjizi koju si nagovestio na kraju ove?

pa, ova je samo glupa kolekcija tvitova, druga će biti „Deep Dive“ u koncepte koje su moji tvitovi predstavili, i u rečima i u kompleksnim ilustracijama. baviće se stvarima koje moji fanovi ne žele niti su tražili da se njima bavim. u poređenju sa njom, ova prva će biti dečiji program. ne znam da li ste fanovi takvih programa ali ono što pokušavam da kažem je da će druga biti jako intenzivna.



Ovo znači da imaš i druge aspiracije pored toga da budeš Dril?

Naravno. Gledanje kako ljudi uživaju u plodovima mog rada mi donosi osmeh na lice. Voleo bih da se raširim i istražim druge forme medija, nakon što moje knjige budu odbačene od javnosti. Pored svega toga, želim i da kao privatni izvođač radova dobijem ugovor od države u Iraku.



Postoji li trenutak u kome si shvatio da je Dril jako uspešna i velika stvar?

Želim da kažem da u momentu kada je „Dog the Bounty Hunter“ odvojio vreme da lično blokira moj nalog, vreme koje je mogao da provede u vikanju na svog sina ili nečemu drugom, da sam tada shvatio da je ovo jebeno postalo ozbiljno.



Koliko ti treba vremena da napišeš tvit? Koji je tvoj proces?

Nemam slobodu da govorim o „Procesu“. Što se tiče vremena, tvitu može da treba od jedne sekunde do 10 godina da sazri, u zavisnosti koliko je dobar. Lako je zamisliti da postoje tvitovi koje ljudi spremaju od kada je platforma rođena, pre nekih 12 godina. Kada ih konačno objave, sve će da gori.



Da li postoji neka vrsta biblija Drilovih osobina ili prošlosti, ili je sve opušteno i spontano?

Moji tvitovi su biblija. Moj mozak je biblija. Knjige koje objavljujem su moje bebe. Sve je biblija, bebo.



Zbog čega si odabrao baš tu sliku Džeka Nikolsona za svoj avatar?

Ne mogu da zamislim o čemu je mislio mladi Peruanac koji je bio prethodni vlasnik @Dril kada je odabrao tu fotografiju za avi, pre nego što je moja kompanija Za Menađerisanje Društvenih Mreža otela nalog od njega i buldožerom mu srušila kuću. Sve što znam je da je taj avatar sada vezan za moj brend i život, zbog čega ja sada moram da se podvrgnem velikom broju plastičnih operacija da bih učinio da se moje lice poklapa sa avatarom, a ako to ne uradim, ljudi na internetu će me nazvati kukavicom.



Koliko je karakter sličan tebi? U čemu se vaše ličnosti poklapaju?

Pa, jednostavno je. Možda ste čuli za lika iz betmen filmova koji se zove Džoker. On živi običan život kao vi i ja, ide u prodavnicu, na posao i šta sve ne. Ali kada Džoker stavi masku, on postane DŽOKER, i onda ide napolje da Zaradi. To je ono što ja pokušavam sa svojim životom i načinom na koji ga živim, i ja to radim svaki dan i to je esencija mog bola.



Kad smo već kod bola, jedna od glavnih osobina Drila je njegovo sve gore zdravlje. Ima li istine iza toga?

Ne brinite. Zdrav sam kao bik. Najveći deo mojih medicinskih računa ide na situacije kada se delovi mog tela zaglave negde, i na otrov. Moje zdravlje je normalno.



Ko u tvom životu zna za Drila? Šta misle o tvojoj internet slavi?

Najveći deo ljudi u mojoj okolini je svestan načina na koje se ponižavam na internetu. Dobar je osećaj kada ne pričamo o tome tako da ne pričamo o tome.



Tvoje pravo ime je otkriveno prošle godine nakon čega si doxxovan. Šta se desilo nakon toga i kako je to promenilo tvoj odnos sa fanovima?

Prvo i pre svega, ne slušajte trolove koji tvrde da se ja zovem ovako ili onako. Nikoga nije briga za to. Stave moje ime u registar seks kriminalaca i kada ne nađu fotografiju, oni se smore. Izgleda da postoji milijarda ljudi koji na internetu koriste svoje pravo ime pa mogu njima da smetaju. Takođe, svi ti ljudi to i zaslužuju više nego ja, tako da je sve u redu, verovatno.

Kako se opuštaš nakon napornog dana?

Ja se nikad ne opuštam.



Imaš li omiljeni Drilov tvit?

Ja apsolutno nemam omiljeni tvit među svim mojim tvitovima. „Fejvovanje“ sopstvenih tvitova je odvratna stvar, nalik majci pacovu koja jede svoje mlade, što ne prokleti brak kanibalizma i incesta. Moji „fejvovi“ su pažljivo sastavljena lista savremene vickastosti i mudrosti, koju ja nikad ne bih upropastio besramnom samopromocijom. Takođe „fejvovi“ se sada zovu „lajkovi“ iz nekog razloga.



Na kraju, da li ste bilo kad u životu, bilo ti bilo Dril, bili zajebani?

Hmm,. samo da proverim. Ne.