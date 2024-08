Iscrpna analiza veoma lošeg repovanja Vila Smita u ‘Aladinu’

Već neko vreme da će Vil Smitova plava, lepršava , sa diskutabilnom frizurom inkarnacija Džinija u Diznijevom filmu Aladin biti ekstremno prokleta, problem koji je dodatno pogorašan kada je objavljeno da će navodno repovati u rimejku. Ali nismo znali koliko je proklet taj navodni rep sve dok u sredu – uoči premijere Aladina u petak – Dizni nije objavio saundtrek.

Svi smo sada primorani da slušamo reinterpretaciju “Friend Like Me” u kojoj je i DJ Khaled, koji se nekako složio da bude deo ovoga. Pripremite se:

Videos by VICE

Možda pomislite da ova pesma nije toliko loša – malo je ljigava, ali ako ništa drugo bezazlena je. Čak i zarazna!

Ne moji prijatelji. Ne pravite grešku: Ova pesma je uvreda za ukus i pristojnost, paklena, uznemirujuća kuga koja mora da bude zbrisana sa ove Zemlje – ili, u najmanju ruku, ne bi se trebalo da je puštate deci. Opravdano smo se plašili.



Od samog starta naše uši su ugrožene: Pesma se otvara visokim piskom nečeg što zvuči kao fruluca, instument koji nije nikada i nikada neće proizvesti prijatan zvuk. Ovde – zvuči kao da ga svira desetogodišnjak na času muzičkog, blip-blup-blIIIIIp – je nepodnošljivo. Komično loše. A još nismo stigli do teksta pesme!

Čitava ljigava, na granici erotike tema se postepeno pojačava kroz “Friend Like Me”, sve dok, na kraju ne izbije na površinu, i poželite da je nikada niste čuli.

Ne verujete mi? Samo pročitajte ovaj stih:

Samo lampa i jedno tranje ste daleko od svega što želite

Habibi, pusti me da ti pokažem šta sanjaš (Habibi!)

Samo šapni ako ne želiš glasno da kažeš šta je to što želiš

Ali obećavam ti, nikada nećeš imati prijatelja poput mene

Da ponovimo: “Samo lampa i jedno tranje ste daleko od svega što želite”. Lampa, i … trljanje. Zaista mislim da ne moram da se udubim u ovo, mada vredi ponoviti da je ovo film za decu. Možda mislite da učitavam previše u deo sa trljanjem, na šta ću vam reči ovo: Odmah posle te linije DJ Khalied počinje da šapuće poput Jing Jang blizanca, čiji hit iz 2005. “Wait (The Whisper Song),” setićete se bez sumnje, je onaj gde kažu “čekaj dok vidiš moju kitu” bar 10.000 puta. I sad, DJ Khaledovo dahtanje “Samo šapni ako ne želiš glasno da kažeš šta je to što želiš” je neraskidivo povezano u umu slušaoca sa Jing Jengovim “pusti me da ti šapnem” – i sve to govori duh u filmu za decu. Predivno!

Sad, na stranu stavim seks na sekundu, ova pesma je naizgled o tome kako je biti dobar prijatelj – ali Vil Smit zvuči veoma ljuto iz nekog razloga? Zvuči sve više i više preteće, dok glasno izgovara “Kada sam van lampe, čoveče, van KONTROLE sam”, pa sve dok on i Khaled samo urlaju “big time!” iznova i iznova. Zašto je toliko ljut? Kako da verujemo u “Ne želim da izgubiš / pokušavam da pomognem” kada urla na nas???

OK, vratimo se podtekstu. Nakon što prestane da vrišti, Smit počinje da uzdiše dok govori sledeće: “Slide on ’em / Too fly on her / Just glide on her / Cool as a fan.” Ovde dug iz lampe govori aladinu da pojebe princezu Jasmin, zar ne? Šta bi drugo ovo moglo da znači?

Ipak, postoji i jedan stih koji je potpuno neukaljan – “I’m the coolest, bluest one of ’em all!”— što se meni posebno dopada, jer moram priznati da je presmešno. Ali se onda ponovo vraćamo na deo o “trljanju”, DJ Khaled ponovo počinje da šapuće, a onda on and he and Smith start shouting “you ain’t NEVER had a friend” real loud, and— ahh! What is happening!? How does this exist, and why is it being foisted upon children?!?!?!

Ovo su pitanja na koja možda nikada nećemo dobiti odgovor, ali jedno znam “Friend Like Me (End Title)” je jednako proklet kao i Smitov Džini, i zaista bih, zaista, zaista voleo da se oba vrate u prokletu lampu.

Pratite Drua Švarca na Tviteru.